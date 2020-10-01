 ГДР против ФРГ: холодная война берлинских зоопарков | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.10.2020

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Культура и стиль жизни

ГДР против ФРГ: холодная война берлинских зоопарков

Кому достанется большая панда? Кто быстрее построит новый слоновник? Эта статья - о противостоянии двух берлинских зоопарков, западного и восточного, во времена холодной войны.

Бегемот Кнаучке (Knautschke)

Бегемот Кнаучке (Knautschke) родился в зоопарке Берлина во время войны - в 1943 году. Долгие десятилетия был главной звездой зверинца. К 10-летию со дня его смерти ему в зоопарке установили такой вот памятник.

В 1962 году в Западный Берлин, на тот момент уже отгороженный от Восточного Берлина стеной, прибыл с визитом министр юстиции США Роберт Кеннеди. И приехал он не с пустыми руками. В подарок зоопарку Западного Берлина младший брат американского президента привез не просто зверушку какую-то, а белоголового орлана - символ своей страны. Кеннеди заявил, что звать орлана Вилли Брандт - в честь тогдашнего бургомистра Западного Берлина (будущего федерального канцлера). Газеты ГДР тут же отписались по этому поводу с издевательскими шуточками типа "больше всего Вилли Брандт любит дохлых крыс".

Но проблема была в другом. Директор зоопарка в Западном Берлине, ветеринар по образованию, сразу заметил, что орлан - не жилец. Немолодая птица еле-еле могла глотать пищу, не говоря уже о полном отсутствии желания охотиться самостоятельно. Но общественность об этом узнать была не должна, поскольку вышел бы политический скандал, пусть и не очень большой, но все же малоприятный. Зоосад очень зависел от внимания и любви больших политиков: чем чаще они приходили туда, тем больше инвестиций в итоге получал зверинец. Чтобы о смерти американского подарка никто не прознал, зоосад приобрел точно такого же, но молодого и бодрого...

Зоопарк как часть политической игры

Зоопарк - это не просто коллекция живых зверей, выставленная на показ. Зоопарк - это большая политика. К такому выводу пришел Ян Монхаупт (Jan Mohnhaupt) - автор книги "Зоопарк других" ("Der Zoo der anderen"). На 300 страницах он детально и с юмором разбирает историю двух берлинских зоопарков, начиная со времен Второй мировой.

Обложка книги

Обложка книги

Берлин - это тот уникальный город, где есть два больших зоопарка. Зоологический сад (Zoologischer Garten Berlin) был открыт в 1844 году и является самым старым действующим зоопарком Германии. Зоопарк в берлинском районе Фридрихсфельде (Tierpark Berlin) открылся в Восточном Берлине в 1955 году - в противовес работавшему на западной территории зоосаду. С самого начала они были конкурентами. У кого больше посетителей? У кого больше видов животных? Зоопарк на территории ГДР снабжался зверями из братских социалистических государств, включая СССР. Зоосад ФРГ получал дары от президентов и глав правительств стран капиталистических.

"Зоопарк и в наши дни может стать ареной для большой политики! - уверен автор книги "Зоопарк других" Ян Монхаупт. - В 2017 году в зоологическом саду на открытии нового вольера для двух панд, арендованных Берлином на 15 лет у Китая, присутствовали Ангела Меркель (Angela Merkel) и Си Цзиньпин, а также бургомистр немецкой столицы. Это было крупное событие, о котором сообщали все ведущие мировые СМИ".

Лучший зоопарк ГДР строили всем миром

На дворе - 1950-е. Денег в ГДР не было. Люди частично все еще продолжали жить по талонам - последние продовольственные карточки отменили лишь в 1958 году. Но восточным берлинцам, как и западным, хотелось не только хлеба, но и зрелищ. И это прекрасно понимал Хайнрих Дате (Heinrich Dathe), которому поручили стать директором нового аттракциона. На очистку территории заброшенного паркового комплекса при некогда роскошном дворце Фридрихсфельде под зоопарк ему удалось мобилизовать тысячи добровольцев. Дети бегали по городу с жестяными банками-копилками, упрашивая берлинцев пожертвовать пару монет в фонд нового зверинца, и собирали буковые орешки и желуди для кабанов и косуль.

Верблюды - обитатели нового берлинского зоопарка

Обитатели нового берлинского зоопарка прибыли на новое место жительства. От вокзала до зоопарка их вели прямо сквозь толпу любопытных берлинцев

В итоге все получилось. Первые жители нового зверинца были доставлены на вокзал района Лихтенберг, находящегося неподалеку от зоопарка. Щедрые пожертвования на покупку животных поступили от крупных предприятий ГДР. А на деньги министерства госбезопасности ГДР купили двух очковых медведей. Почему именно очковых? Кто знает.

С чего началась "война зоопарков"?

Итак, зоопарк в Восточном Берлине открылся в 1955 году, а в 1956 году директором западноберлинского зоосада становится Хайнц-Георг Клёс (Heinz-Georg Klös) - 30-летний, динамичный и очень амбициозный ветеринар. Он - самый молодой директор зоопарка в истории Германии.

На свою первую встречу с журналистами он вышел, держа львенка на руках. Все бы хорошо, но тот изорвал ему пиджак. Через пару дней умерла жирафа по имени Рике, пережившая войну. Вслед за ней умер новорожденный бегемотик… Неважный старт для новичка на посту директора. Но Клёс был не из робкого десятка и точно знал, чем будет убеждать и удивлять публику и наблюдательный совет зоосада. Противостояние западного и восточного зоопарков началось.

Хайнрих Дате и Хайнц-Геог Клёс: один - зоолог, другой - ветеринар, один - из Лейпцига, другой - из Оснабрюка, один - из ГДР, другой - из ФРГ. Они, представители разных поколений, друг другу явно не нравились. И старались обойти - даже в мелочах. Одному приходилось обхаживать западноберлинский истеблишмент, другому - дружить со "штази" и Москвой, щедро переправлявшей в Восточный Берлин разнообразные дары дикой советской природы.  

Панда Чи-Чи - первая большая победа ГДР  

Эту большую панду поймали еще медвежонком в китайской провинции Сычуань и привезли в зоопарк Пекина, где ей предстояло привыкнуть к условиям жизни в неволе. А дальше началось длительное путешествие на Запад. Юная панда должна была отправиться в США - через Москву и Берлин. В столицу ГДР Чи-Чи прибыла 2 августа 1958 года. Директор Хайнрих Дате добился, чтобы она осталась именно в Восточном Берлине, а не в Западном, причем не на пару дней, а на пару недель, и сделал все для того, чтобы она чувствовала себя в ГДР не хуже, чем дома. Бамбук достать было негде, зато три раза в день медвежонка кормили рисовой кашей с яйцами, бананами, яблоками, апельсинами, морковкой и другими ингредиентами. То есть питалась китайская гостья явно более изысканно, чем абсолютное большинство жителей социалистической Германии.

Чи-Чи в зоопарке Лондона. 1966 год

Чи-Чи в зоопарке Лондона. 1966 год

За три недели на нее пришло посмотреть 400 тысяч человек. Небывалый успех для нового берлинского зоопарка. Но потом с пандой пришлось расстаться. В США ей по политическим причинам въезд запретили, зато юную медведицу купил лондонский зоопарк, куда Чи-Чи и отправилась из Берлина. Кстати, она так понравилась одному из основателей Всемирного фонда дикой природы (WWF) Питеру Скотту, что стилизованное изображение панды стало символом этой влиятельной организации по спасению животных. А зоопарк в Восточном Берлине стал главным "перевалочным" пунктом для всех животных, направлявшихся либо с Запада на Восток, либо с Востока на Запад. Здесь, под наблюдением зоолога Хайнриха Дате, они проходили предписанный карантин.

Побег на Запад в ящике с лосихой

В 1960-х сотрудник карантинной станции в зоопарке Восточного Берлина Герд Морген (Gerd Morgen) решил бежать из ГДР в Западную Германию и использовать для этого то, что было под рукой. Пересекать границу он должен был в ящике для транспортировки - вместе с тем или иным животным. Подходящей оказии пришлось ждать долго, потому что на Запад долгие месяцы отправляли исключительно бурых медведей, а ехать с ними в одном ящике - не вариант.

Вариант подвернулся в виде лосихи, прибывшей в Берлин из России. Герд Морген распорядился подготовить для нее ящик пошире, а сам спрятался в нем так, чтобы его видно не было. Советская лосиха попутчика не сдала. Герд Морген, попав на Запад, попытался устроиться на работу в зоопарк Западного Берлина, но его не взяли - из этических соображений. Зато зверинцу в швейцарском Базеле срочно требовался ассистент по работе с обезьянами. В итоге недавний гражданин ГДР оказался еще дальше от соцлагеря, чем изначально планировал.

А вот у Хайнриха Дате были с властями ГДР большие проблемы. Ведь Герд Морген был не единственным сотрудником зоопарка в Восточном Берлине, нелегально отправившимся на Запад.

Противостояние западного и восточного зоопарков

В декабре 1962 года Хайнц-Георг Клёс открыл в Западном Берлине огромную клетку для птиц, внутри которой могут летать даже крупные хищники. Полгода спустя Хайнрих Дате открывает в Восточном Берлине новый павильон для крупных хищников семейства кошачьих. И подобная игра на опережение будет продолжаться вплоть до воссоединения Германии…

1959 год. Гордость зоосада в Западном Берлине - карликовый гиппопотам по имени Гола

1959 год. Гордость зоосада в Западном Берлине - карликовый гиппопотам по имени Гола. В других зоопарках Германии карликовых бегемотов не было.

Бурые медвежата

Федеральный канцлер Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt), отправляясь с визитами в дальние страны, любил дарить их главам бурых медведей - символ Берлина. Директор зоосада в Западном Берлине с радостью их ему предоставлял: места в зверинце для мишек было маловато, а размножаются медведи в неволе лучше многих других животных.

В 1989 году Берлинская стена пала, в 1990-м Германия вновь стала единым государством. ГДР больше нет, как нет и границ внутри страны и внутри Берлина. Но зоопарки сохранились. Оба. В 1990-м подумывали закрыть тот, что в восточной части, но решили оставить, а сейчас он является дочерним предприятием западного. Противостояния больше нет, а зоопарки в наши дни заняты глобальными проектами в области защиты природы, а не борьбой за дефицитных зверей...

Об авторе книги и будущем зоопарков

Книга Яна Монхаупта полна невероятных историй. "Животные мне нравились всегда, еще с детства, - рассказал он в  интервью DW. - Но со временем меня заинтересовал особенный аспект: роль животных в истории. В литературе уже были попытки вести повествование от имени животных - типа Первая мировая война из перспективы боевого коня. Но эти попытки, как мне кажется, успехом не увенчались. Я не рассказываю историю от имени зверей, но пишу о том, что они на определенном этапе символизировали, как именно и в каких целях их использовал человек".

Нужны ли вообще в наше время зоопарки? Ведь теоретически и практически можно поехать в любую страну мира и увидеть зверей прямо там - в их естественной среде обитания. Однако зверинцы сегодня не просто выставляют своих обитателей напоказ, но и обращают внимание людей на те проблемы, с которыми сталкиваются те или иные животные на их родине. При этом, по мнению Яна Монхаупта, "в наше время зоопарки могли бы делать для пропаганды экологически осмысленного образа жизни значительно больше".

"К примеру, они могли бы попытаться постепенно перейти на самообеспечение и кормить хищников мясом собственного производства, а не продукцией крупных мясокомбинатов, - считает Монхаупт. -  Да, многие животные, рожденные в клетках, уже не умеют охотиться, поэтому забивать зверей для кормления придется людям, а это несет некую морально-смысловую нагрузку. Но если не вести просветительскую работу с публикой и не думать в этом направлении, зоопарки так и останутся просто частью общества потребления, просто аттракционом. Речь же не идет о том, чтобы продавать на входе упаковки с мясом местных антилоп, а о том, чтобы со временем создать некий замкнутый цикл и скармливать хищникам животных, живущих в этом же зоопарке. Так, как это происходило бы в их естественной среде обитания. И примеры таких зоопарков уже есть".

Все истории из жизни людей и животных, описанные в этой статье, взяты из книги Яна Монхаупта. 

Смотрите также: 
История Берлинского зоосада (в западной части Берлина)

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    1 августа 2019 года старейший немецкий зоопарк - Zoologischer Garten Berlin - отмечает свое 175-летие. Он был открыт в Берлине в 1844 году. На этой фотографии нас приветствует одна из нынешних обитательниц - любимица публики панда Менг Менг. По случаю юбилея мы подготовили подборку старых фотографий, почтовых открыток, картин и рисунков, на которых зоосад изображен в разные времена и эпохи.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Этот рисунок из газетной публикации позапрошлого века показывает, как Берлинский зоопарк выглядел с высоты птичьего полета в 1873 году. Земельный участок для зоопарка - часть территории своего фазанника - в свое время выделил прусский король Фридрих Вильгельм IV. Он же распорядился предоставить требовавшийся для начала кредит.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Задержимся на высоте, но совершим прыжок во времени. На фотографии 1930 года виден не только зоопарк, но и Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в начале улицы Курфюрстендамм. Храм был возведен в 1890-х годах в честь первого германского императора Вильгельма I. В 1943 года он сильно пострадал в результате бомбового налета. После войны руины церкви превратили в мемориал разрушения и созидания.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Инициатором создания зоопарка и директором-основателем был первый профессор кафедры зоологии Берлинского университета (ныне - имени братьев Гумбольдтов) - Мартин Генрих Лихтенштейн. В свою очередь проект Лихтенштейна на утверждение прусскому королю представил выдающийся немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт. Эта фотография сделана здесь в 1925 году.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так выглядели посетители зоосада в начале 1920-х годов. На заднем плане - клетки с хищниками. Сегодня по числу видов Берлинский зоопарк находится на первом месте в мире - 1400, а общее число здешних животных превышает 20 тысяч.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Поменяем перспективу и посмотрим на это же место, так сказать, глазами тигра. Вашему вниманию - картина немецкого художника-импрессиониста Макса Слефогта, написанная им в начале XX века.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    В 1870-х годах в зоопарке были построены вольеры и павильоны для слонов, страусов, аистов и других болотных птиц, а также эти главные входные Слоновьи ворота (Elefantentor), украшенные двумя 27-тонными каменными фигурами. Они стали своего рода архитектурной визитной карточкой зоопарка и популярным мотивом для фотографов.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На фотографии - один из нынешних обитателей, принимающий водные процедуры в жаркий летний день. Слоны появились здесь в 1857 году. Пользуясь случаем, отметим, что в самый первый раз… слоновья нога ступила на немецкие земли более чем за тысячу лет до этого - когда в 802 году в Ахен императору Карлу Великому доставили такой диковинный подарок от багдадского халифа Гаруна-аль-Рашида.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Здесь ворота изображены на почтовой открытке в стиле модерн, выпущенной Венскими мастерскими в 1911 году. Каменные слоны сохранились и по сей день, хотя сам зоопарк очень сильно пострадал во время Второй мировой войны.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Слоновьи ворота, они же - Элефантентор, на открытке 1899 года. Отметим также, что после войны в Берлине появился второй зоопарк - созданный в 1954 году по решению властей ГДР в районе Фридрихсфельде.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так раньгше выглядел слоновник. Эта фотография датирована 1879 годом. Слоновник во время Второй мировой войны был разрушен. Нынешний возвели в 1955 году. По меркам середины прошлого века он был просто огромным, но позже перестал отвечать требованиям для содержания этих животных. Комплекс расширили и одновременно передали в другие зоопарки двух слоних, чтобы оставшимся было больше места.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На этой фотографии 1918 года изображен главный ресторан Берлинского зоопарка, находившийся в Мраморном зале. Здание было также уничтожено в результате бомбардировок. Раньше зоопарк был не просто зоопарком, а одним из центров общественной жизни города! В постройках на его территории проходили концерты и разные другие мероприятия.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Как ни жутко это прозвучит, в конце XIX - начале XX веков в западных странах устраивались так называемые "человеческие зоопарки", часто - в рамках колониальных выставок. Только в Германию для этих целей было привезено около трехсот групп людей из разных стран. На этой фотографии - представители народа массаи в Берлинском зоопарке в 1920 году. Поскорее перелистнем эту печальную страницу…

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    На этой гравюре 1884 года изображен прерванный концерт в Берлинском зоопарке - для того, чтобы горнист мог известить родителей о потерявшемся и найденном ребенке - рыдающей девочке, которую как раз пытается успокоить дирижер.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Эта фотография середины 1910-х годов явно заставит нас вспомнить про Айболита, который бежит к бегемотикам... "И хлопает их по животикам, / И всем по порядку / Дает шоколадку, / И ставит и ставит им градусники!"

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Это - почтовая карточка 1913 года. На Концертной площади перед музыкальным павильоном зоопарка яблоку негде было упасть. Павильон, кстати, был хорошо виден на втором слайде этой галереи.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Так вольера белых медведей выглядела в середине 1930-х годов. Мишек в Берлине всегда любили, но главным фаворитом на все времена останется Кнут - отвергнутый матерью, но при этом забавный и жизнерадостный медвежонок, родившийся здесь в 2006 году. Кнут умер в 4-летнем возрасте в результате воспаления головного мозга, но навсегда останется яркой звездой в истории зоопарка.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Такой бронзовый памятник Кнуту установили в 2012 году. Интересно, что именем этого медвежонка, которое много десятилетий почти не использовалось в Германии, некоторые родители начали называть своих мальчиков. Не очень часто, но все же: около 180 случаев в период между 2006 и 2018 годами.

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    В 1899 году в зоопарке можно было покататься на верблюдах, как изображено на рисунке немецкого художника и гравера Кристиана Вильгельма Аллерса. В наши дни Берлинский зоопарк ежегодно посещает около 3,5 миллиона человек!

  • Берлинский зоопарк

    Берлинский зоопарк

    Однако завершим нашу юбилейную подборку одной из актуальных фотографий, которую мы опубликовали недавно в нашей рубрике "Кадр за кадром". Она сделана в бассейне для тюленей по случаю первого выхода, вернее - выплыва на публику здешнего молодого пополнения.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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Эти панды-близнецы похожи как две капли воды, но в зоопарке их все же научились различать.  

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В Германии более 50 крупных зоопарков и сотни заповедников диких животных и птиц, открытых для публики. Популярность их необыкновенна. Познакомимся с некоторыми из них.  

В Германии впервые в истории родились большие панды

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В зоопарке Берлина - пополнение. В начале сентября здесь появился на свет этот индийский носорог.  

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Кнутомания - новая немецкая болезнь: истоки большой любви к братьям меньшим

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