ГДР против ФРГ: холодная война берлинских зоопарков

В 1962 году в Западный Берлин, на тот момент уже отгороженный от Восточного Берлина стеной, прибыл с визитом министр юстиции США Роберт Кеннеди. И приехал он не с пустыми руками. В подарок зоопарку Западного Берлина младший брат американского президента привез не просто зверушку какую-то, а белоголового орлана - символ своей страны. Кеннеди заявил, что звать орлана Вилли Брандт - в честь тогдашнего бургомистра Западного Берлина (будущего федерального канцлера). Газеты ГДР тут же отписались по этому поводу с издевательскими шуточками типа "больше всего Вилли Брандт любит дохлых крыс".

Но проблема была в другом. Директор зоопарка в Западном Берлине, ветеринар по образованию, сразу заметил, что орлан - не жилец. Немолодая птица еле-еле могла глотать пищу, не говоря уже о полном отсутствии желания охотиться самостоятельно. Но общественность об этом узнать была не должна, поскольку вышел бы политический скандал, пусть и не очень большой, но все же малоприятный. Зоосад очень зависел от внимания и любви больших политиков: чем чаще они приходили туда, тем больше инвестиций в итоге получал зверинец. Чтобы о смерти американского подарка никто не прознал, зоосад приобрел точно такого же, но молодого и бодрого...

Зоопарк как часть политической игры

Зоопарк - это не просто коллекция живых зверей, выставленная на показ. Зоопарк - это большая политика. К такому выводу пришел Ян Монхаупт (Jan Mohnhaupt) - автор книги "Зоопарк других" ("Der Zoo der anderen"). На 300 страницах он детально и с юмором разбирает историю двух берлинских зоопарков, начиная со времен Второй мировой.

Обложка книги

Берлин - это тот уникальный город, где есть два больших зоопарка. Зоологический сад (Zoologischer Garten Berlin) был открыт в 1844 году и является самым старым действующим зоопарком Германии. Зоопарк в берлинском районе Фридрихсфельде (Tierpark Berlin) открылся в Восточном Берлине в 1955 году - в противовес работавшему на западной территории зоосаду. С самого начала они были конкурентами. У кого больше посетителей? У кого больше видов животных? Зоопарк на территории ГДР снабжался зверями из братских социалистических государств, включая СССР. Зоосад ФРГ получал дары от президентов и глав правительств стран капиталистических.

"Зоопарк и в наши дни может стать ареной для большой политики! - уверен автор книги "Зоопарк других" Ян Монхаупт. - В 2017 году в зоологическом саду на открытии нового вольера для двух панд, арендованных Берлином на 15 лет у Китая, присутствовали Ангела Меркель (Angela Merkel) и Си Цзиньпин, а также бургомистр немецкой столицы. Это было крупное событие, о котором сообщали все ведущие мировые СМИ".

Лучший зоопарк ГДР строили всем миром

На дворе - 1950-е. Денег в ГДР не было. Люди частично все еще продолжали жить по талонам - последние продовольственные карточки отменили лишь в 1958 году. Но восточным берлинцам, как и западным, хотелось не только хлеба, но и зрелищ. И это прекрасно понимал Хайнрих Дате (Heinrich Dathe), которому поручили стать директором нового аттракциона. На очистку территории заброшенного паркового комплекса при некогда роскошном дворце Фридрихсфельде под зоопарк ему удалось мобилизовать тысячи добровольцев. Дети бегали по городу с жестяными банками-копилками, упрашивая берлинцев пожертвовать пару монет в фонд нового зверинца, и собирали буковые орешки и желуди для кабанов и косуль.

Обитатели нового берлинского зоопарка прибыли на новое место жительства. От вокзала до зоопарка их вели прямо сквозь толпу любопытных берлинцев

В итоге все получилось. Первые жители нового зверинца были доставлены на вокзал района Лихтенберг, находящегося неподалеку от зоопарка. Щедрые пожертвования на покупку животных поступили от крупных предприятий ГДР. А на деньги министерства госбезопасности ГДР купили двух очковых медведей. Почему именно очковых? Кто знает.

С чего началась "война зоопарков"?

Итак, зоопарк в Восточном Берлине открылся в 1955 году, а в 1956 году директором западноберлинского зоосада становится Хайнц-Георг Клёс (Heinz-Georg Klös) - 30-летний, динамичный и очень амбициозный ветеринар. Он - самый молодой директор зоопарка в истории Германии.

На свою первую встречу с журналистами он вышел, держа львенка на руках. Все бы хорошо, но тот изорвал ему пиджак. Через пару дней умерла жирафа по имени Рике, пережившая войну. Вслед за ней умер новорожденный бегемотик… Неважный старт для новичка на посту директора. Но Клёс был не из робкого десятка и точно знал, чем будет убеждать и удивлять публику и наблюдательный совет зоосада. Противостояние западного и восточного зоопарков началось.

Хайнрих Дате и Хайнц-Геог Клёс: один - зоолог, другой - ветеринар, один - из Лейпцига, другой - из Оснабрюка, один - из ГДР, другой - из ФРГ. Они, представители разных поколений, друг другу явно не нравились. И старались обойти - даже в мелочах. Одному приходилось обхаживать западноберлинский истеблишмент, другому - дружить со "штази" и Москвой, щедро переправлявшей в Восточный Берлин разнообразные дары дикой советской природы.

Панда Чи-Чи - первая большая победа ГДР

Эту большую панду поймали еще медвежонком в китайской провинции Сычуань и привезли в зоопарк Пекина, где ей предстояло привыкнуть к условиям жизни в неволе. А дальше началось длительное путешествие на Запад. Юная панда должна была отправиться в США - через Москву и Берлин. В столицу ГДР Чи-Чи прибыла 2 августа 1958 года. Директор Хайнрих Дате добился, чтобы она осталась именно в Восточном Берлине, а не в Западном, причем не на пару дней, а на пару недель, и сделал все для того, чтобы она чувствовала себя в ГДР не хуже, чем дома. Бамбук достать было негде, зато три раза в день медвежонка кормили рисовой кашей с яйцами, бананами, яблоками, апельсинами, морковкой и другими ингредиентами. То есть питалась китайская гостья явно более изысканно, чем абсолютное большинство жителей социалистической Германии.

Чи-Чи в зоопарке Лондона. 1966 год

За три недели на нее пришло посмотреть 400 тысяч человек. Небывалый успех для нового берлинского зоопарка. Но потом с пандой пришлось расстаться. В США ей по политическим причинам въезд запретили, зато юную медведицу купил лондонский зоопарк, куда Чи-Чи и отправилась из Берлина. Кстати, она так понравилась одному из основателей Всемирного фонда дикой природы (WWF) Питеру Скотту, что стилизованное изображение панды стало символом этой влиятельной организации по спасению животных. А зоопарк в Восточном Берлине стал главным "перевалочным" пунктом для всех животных, направлявшихся либо с Запада на Восток, либо с Востока на Запад. Здесь, под наблюдением зоолога Хайнриха Дате, они проходили предписанный карантин.

Побег на Запад в ящике с лосихой

В 1960-х сотрудник карантинной станции в зоопарке Восточного Берлина Герд Морген (Gerd Morgen) решил бежать из ГДР в Западную Германию и использовать для этого то, что было под рукой. Пересекать границу он должен был в ящике для транспортировки - вместе с тем или иным животным. Подходящей оказии пришлось ждать долго, потому что на Запад долгие месяцы отправляли исключительно бурых медведей, а ехать с ними в одном ящике - не вариант.

Вариант подвернулся в виде лосихи, прибывшей в Берлин из России. Герд Морген распорядился подготовить для нее ящик пошире, а сам спрятался в нем так, чтобы его видно не было. Советская лосиха попутчика не сдала. Герд Морген, попав на Запад, попытался устроиться на работу в зоопарк Западного Берлина, но его не взяли - из этических соображений. Зато зверинцу в швейцарском Базеле срочно требовался ассистент по работе с обезьянами. В итоге недавний гражданин ГДР оказался еще дальше от соцлагеря, чем изначально планировал.

А вот у Хайнриха Дате были с властями ГДР большие проблемы. Ведь Герд Морген был не единственным сотрудником зоопарка в Восточном Берлине, нелегально отправившимся на Запад.

Противостояние западного и восточного зоопарков

В декабре 1962 года Хайнц-Георг Клёс открыл в Западном Берлине огромную клетку для птиц, внутри которой могут летать даже крупные хищники. Полгода спустя Хайнрих Дате открывает в Восточном Берлине новый павильон для крупных хищников семейства кошачьих. И подобная игра на опережение будет продолжаться вплоть до воссоединения Германии…

1959 год. Гордость зоосада в Западном Берлине - карликовый гиппопотам по имени Гола. В других зоопарках Германии карликовых бегемотов не было.

Федеральный канцлер Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt), отправляясь с визитами в дальние страны, любил дарить их главам бурых медведей - символ Берлина. Директор зоосада в Западном Берлине с радостью их ему предоставлял: места в зверинце для мишек было маловато, а размножаются медведи в неволе лучше многих других животных.

В 1989 году Берлинская стена пала, в 1990-м Германия вновь стала единым государством. ГДР больше нет, как нет и границ внутри страны и внутри Берлина. Но зоопарки сохранились. Оба. В 1990-м подумывали закрыть тот, что в восточной части, но решили оставить, а сейчас он является дочерним предприятием западного. Противостояния больше нет, а зоопарки в наши дни заняты глобальными проектами в области защиты природы, а не борьбой за дефицитных зверей...

Об авторе книги и будущем зоопарков

Книга Яна Монхаупта полна невероятных историй. "Животные мне нравились всегда, еще с детства, - рассказал он в интервью DW. - Но со временем меня заинтересовал особенный аспект: роль животных в истории. В литературе уже были попытки вести повествование от имени животных - типа Первая мировая война из перспективы боевого коня. Но эти попытки, как мне кажется, успехом не увенчались. Я не рассказываю историю от имени зверей, но пишу о том, что они на определенном этапе символизировали, как именно и в каких целях их использовал человек".

Нужны ли вообще в наше время зоопарки? Ведь теоретически и практически можно поехать в любую страну мира и увидеть зверей прямо там - в их естественной среде обитания. Однако зверинцы сегодня не просто выставляют своих обитателей напоказ, но и обращают внимание людей на те проблемы, с которыми сталкиваются те или иные животные на их родине. При этом, по мнению Яна Монхаупта, "в наше время зоопарки могли бы делать для пропаганды экологически осмысленного образа жизни значительно больше".

"К примеру, они могли бы попытаться постепенно перейти на самообеспечение и кормить хищников мясом собственного производства, а не продукцией крупных мясокомбинатов, - считает Монхаупт. - Да, многие животные, рожденные в клетках, уже не умеют охотиться, поэтому забивать зверей для кормления придется людям, а это несет некую морально-смысловую нагрузку. Но если не вести просветительскую работу с публикой и не думать в этом направлении, зоопарки так и останутся просто частью общества потребления, просто аттракционом. Речь же не идет о том, чтобы продавать на входе упаковки с мясом местных антилоп, а о том, чтобы со временем создать некий замкнутый цикл и скармливать хищникам животных, живущих в этом же зоопарке. Так, как это происходило бы в их естественной среде обитания. И примеры таких зоопарков уже есть".

Все истории из жизни людей и животных, описанные в этой статье, взяты из книги Яна Монхаупта.

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История Берлинского зоосада (в западной части Берлина)