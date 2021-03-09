 Что не так с ″балконом Гитлера″? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.04.2021

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Культура и стиль жизни

Что не так с "балконом Гитлера"?

С этого дворцового балкона в центре Вены Гитлер объявил об аншлюсе - присоединении Австрии к "третьему рейху". Каким сегодня видят австрийцы будущее этого места?

Балкон в наши дни

Так выглядит балкон в наши дни

Дом истории Австрии (Haus der Geschichte Österreich) - это музей современной истории страны, расположенный в Новом замке Хофбурга - некогда зимней резиденции Габсбургов. Именно в этом музее находится дверь на тот самый балкон, с которого 15 марта 1938 года Гитлер (Adolf Hitler) объявил тысячам собравшихся на площади австрийцев о присоединении страны к "третьему рейху". Так называемый "аншлюс" состоялся. Австрийцы приветствовали его ликованием...

Балкон в марте 1938 года

Балкон в марте 1938 года

Двери на балкон закрыты, попасть на него нельзя. Однако Моника Зоммер (Monika Sommer), директор Дома истории, непременно хочет это изменить. Она выступает за то, чтобы сделать балкон доступным для публики. Посетителей музея призывают высказать свое мнение: открывать или не открывать? И большинство гостей Дома истории Австрии высказывается за то, чтобы позволить публике выходить на злополучный балкон.

В Вене и за ее пределами его называют не иначе как "балконом Гитлера". И хотя выступали с него перед массами самые разные люди, но туристы, бродящие с картами или смартфонами вокруг Хофбурга, нередко спрашивают местных жителей, где находится "балкон Гитлера", а местные, не мешкая ни секунды, показывают, в какую сторону следует обратить свой взор.

Место это является одним из самых ярких символов национал-социалистического прошлого Австрии. Страна долгое время старалась замалчивать тот период истории, позиционируя себя в роли "первой жертвы" Гитлера. Лишь в 1990-х в Австрии начали потихоньку прорабатывать собственное нацистское прошлое и проявлять готовность нести ответственность за совершенные преступления. Но к балкону притрагиваться не решались. Теперь же дискуссия разгорелась с новой силой.

С этого балкона выступал не только Гитлер

За всю послевоенную историю Австрии балкон открыли лишь один раз. В 1992 году, выйдя на него, перед публикой, собравшейся на Хельденплатц (Площади героев), выступил переживший Холокост лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель. К сожалению, речь его не запечатлелась в коллективной памяти настолько ярко, чтобы навсегда "перебить" предыдущего оратора. А сказал Визель вот что: "Балкон - это ничто. Это символ, только и всего. Очищение, изменения не могут прийти с балкона. Они должны прийти снизу".

Эли Визель

Эли Визель, лауреат Нобелевской премии мира

Эли Визель родился в Трансильвании в религиозной еврейской семье. Во время войны он потерял большую ее часть, но сам сумел выжить и в Освенциме, и в Бухенвальде. Он считал своим долгом рассказывать людям во всем мире об ужасах Холокоста - в книгах, статьях, выступлениях, на лекциях. В 1986 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира "за приверженность тематике, посвященной страданиям еврейского народа, жертвам нацизма".

По словам директора Дома истории Австрии Моники Зоммер, давно пора расширить историческое значение балкона и сделать его символом нового, современного понимания истории Австрии и критического к ней подхода. Выходя на него, уверена Зоммер, посетители будут осознавать, что происходило здесь в 1938 году, однако увидят перед собой современный город и нынешние символы демократической Австрии: резиденцию президента, ратушу, парламент. "Это прекрасный вид и хорошая возможность поговорить о важности демократии", - считает Зоммер. 

По инициативе Дома истории Австрии стартовал онлайн-проект под названием "Тот самый балкон, стройплощадка". Любой человек, который хотел бы, чтобы балкон открыли и сделали символом демократии и достойного отношения к собственной истории, может зайти на сайт проекта и загрузить фото или рисунки со своим видением будущего дизайна балкона.

Улесение вместо управления (Verwaldung statt Verwaltung)

"Улесение вместо управления" (Verwaldung statt Verwaltung)

Бельевая веревка для историко-политического грязного белья (Wäscheleine für die geschichtspolitische Schmutzwäsche)

"Бельевая веревка для историко-политического грязного белья" (Wäscheleine für die geschichtspolitische Schmutzwäsche)

Посетители сайта могут голосовать за те или иные представленные идеи. В данный момент лидируют два рисунка. На одном из них, названном "Улесение вместо управления" (Verwaldung statt Verwaltung), балкон, засаженный деревьями, кустами и другой растительностью, полностью утопает в зелени. На другом рисунке, названном "Бельевая веревка для историко-политического грязного белья" (Wäscheleine für die geschichtspolitische Schmutzwäsche), балкон использован в бытовом контексте: на нем сушатся выстиранные вещи.    

Гитлер в Германии

В Германии, как можно себе представить, - бесчисленное количество мест, где выступал с теми или иными заявлениями Адольф Гитлер. Среди них - территория в Нюрнберге, где проводились партийные съезды НСДАП. Сегодня здесь находится Документационный центр, проходят выставки, ведется научно-исследовательская и просветительская работа. Как заявил в интервью DW Александер Шмидт (Alexander Schmidt), научный сотрудник центра: "Освободиться от прошлого нельзя. И это хорошо! Потому что только в ходе дискуссии о прошлом можно сделать выводы, которые определят поведение людей в будущем. Я родился и вырос в Нюрнберге, и мой родной город всегда в сознании людей будет ассоциироваться с национал-социализмом, потому что здесь проходили съезды НСДАП, потому что здесь судили лидеров "третьего рейха" в 1945-46 годах. И с этим городу приходится сталкиваться ежедневно и на каждом шагу". 

Недостроенный дворец съездов в Нюрнберге

Недостроенный "дворец съездов" в Нюрнберге. В северной части здания сейчас располагается Документационный центр "Территория партийных съездов НСДАП" (Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände)

Бывал Гитлер и на знаменитом фестивале музыки Вагнера (Richard Wagner) в Байройте. Как отметил в интервью DW Свен Фридрих (Sven Friedrich), директор байройтского Музея Рихарда Вагнера, "Байройтский фестиваль сыграл свою роль в истории развития и утверждения нацистской идеологии - в частности, как инструмент пропаганды. Это невозможно затушевать, закрасить, стереть. Это исторические факты. Речь идет не о том, чтобы избавиться от прошлого. Речь о том, чтобы научиться его адекватно воспринимать и правильно с ним обходиться".

Но вернемся в Австрию. Директор Дома истории Моника Зоммер не знает, можно ли в принципе будет открыть балкон и когда это произойдет. Ведь для этого необходимо учитывать и особенности постройки, и соображения безопасности. Кроме того, власти опасаются, что Хофбург из-за балкона может стать местом паломничества неонацистов. Однако Моника Зоммер уверена: "Если будет политическая воля, найдется и выход".

Смотрите также:

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Единство партии, народа и "фюрера"

    Территория имперских партийных съездов НСДАП занимала около 11 квадратных километров. Каждый год здесь в течение недели проходили грандиозные массовые празднества, которые должны были продемонстрировать единство партии, народа и "фюрера".

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Город партийных съездов

    Национал-социалистическая идеология с ее культом вождя нуждалась в зрительном воплощении. Для этой визуальной монументальности был выбран Нюрнберг, ставший "городом партийных съездов". Построить здесь грандиозный комплекс, воплотив мировоззрение "в камне", Гитлер поручил своему любимцу, архитектору Альберту Шпееру.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    70 тысяч зрителей

    На этой почтовой открытке времен "третьего рейха" - главная трибуна, так называемая "Трибуна Цеппелина". Перед ней выстраивались и маршировали участники массовых празднеств в дни съездов нацистской партии, которые проходили здесь с 1933 по 1938 годы. Длина трибуны - 360 метров, высота - 20 метров. Здесь могли разместиться до 70 тысяч человек.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Нацистский вечный огонь

    Под главной трибуной - так называемый "Золотой зал", где принимали самых почетных гостей. Его потолок выложен орнаментом, главным элементом которого стало изображение свастики. Гигантские чаши, в которых горел "вечный огонь", располагались на башнях, обрамлявших "Трибуну Цеппелина". Их хорошо видно на предыдущем снимке. Одна из чаш стоит сейчас в "Золотом зале", который является частью экспозиции.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    На Марсовом поле

    А это парад на Марсовом (Мартовском) поле, площадь которого составляла 12 футбольных полей. На снимке: рапортуют штурмовики СА. Их здесь - 100 тысяч человек. Эта демонстрация силы Гитлеру не понравилась. Прошло всего несколько недель - и в "ночь длинных ножей" 30 июня 1934 года он расправился с руководителями штурмовых отрядов и их популярным вождем Рёмом.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Парад принимает "фюрер"

    С тех пор все парады принимал здесь только он, Гитлер - как во время Дня вермахта в 1936 году. "Фюреру" салютуют Геринг (приговорен к повешению на Нюрнбергском процессе, совершил самоубийство), адмирал Редер (отсидел после войны 10 лет), генерал-фельдмаршал Фрич и министр обороны "рейха" Бломберг (оба были отправлены в отставку Гитлером за то, что выступили против его милитаристских планов).

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Подготовка к войне

    На поле Цеппелина и Марсовом поле не только маршировали. Здесь устраивались настоящие театрализованные представления и даже учебные сражения.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Бойцы трудового фронта

    Это не солдаты, - хотя на них тоже униформа. Это "бойцы трудового фронта", их оружие - лопаты. Нацистская партия не случайно называлась Национал-социалистической рабочей партией Германии. Именно на трудящихся она опиралась в начале своей деятельности, борясь с "буржуазной демократией".

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Обветшалая трибуна

    А вот что сейчас стало, например, с главной трибуной. Так она выглядела еще несколько лет назад. Потом ее отреставрировали, но здесь видно, что грандиозный комплекс, который нацисты возводили на века, строился на самом деле из недолговечных материалов. Колоннада трибуны уже в середине 1960-х угрожала рухнуть, поэтому ее снесли. А огромную каменную свастику над трибуной взорвали сразу после войны.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Недостроенный Дворец съездов

    Дворец съездов (Kongresshalle) или Зал собраний, как его еще называют, отреставрировали в 1970-е годы. Это колоссальное здание, которое должно было достигать 70-метровой высоты, осталось незаконченным. Его реальная высота - меньше 40 метров. Дворец съездов НСДАП должен был закрывать колоссальный стеклянный купол без промежуточных опор, но он так и остался без крыши.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Один стадион из четырех

    Так выглядит Дворец съездов и пруд Дутцендтайх с высоты птичьего полета. В нижнем углу - жилой микрорайон, построенный на бывшем Марсовом поле. На заднем плане - футбольный стадион (нацисты планировали целых четыре). В северной части Дворца располагается Документационный центр, организовавший виртуальные выставки, рассказывающие о бесславной истории Территории имперских съездов НСДАП.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Символ недолговечности

    Внутреннюю кладку недостроенного Дворца съездов НСДАП оставили неоштукатуренной - как символ недолговечности "тысячелетнего рейха", просуществовавшего всего двенадцать лет.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Автомобильные гонки в Нюрнберге

    Как только ни использовали бывшую Территорию партийных съездов НСДАП - поле Цеппелина, Марсово поле, главную трибуну - уже в наши времена! В 2004 году, например, здесь прошли автомобильные гонки. Ее участники должны были преодолеть, в общей сложности, 2300 километров. На гигантских площадях бывшей Территории партийных съездов это было "всего" 72 круга.

  • Территория съездов НСДАП в Нюрнберге

    Дворец съездов и Марсово поле: где Гитлер принимал парады

    Рок в парке

    До пандемии коронавируса каждое лето с 2004 года на поле Цеппелина проходил один из крупнейших в Германии рок-фестивалей - "Рок в парке" (Rock am Park). В 2016 году, например, здесь выступали 80 рок-групп и сюда съехались более 70 тысяч зрителей. Почему "в парке"? Потому что озеро Дутцендтайх и его берега остаются одним из излюбленных мест отдыха жителей Нюрнберга - как это было до нацистов.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Где и как Гитлер воспитывал будущих нацистов

В конце сентября 1940 года Гитлер приказал организовать эвакуацию детей из крупных немецких городов, подвергающихся бомбардировкам. Большинство из них оказались в лагерях, где их воспитывали в духе НСДАП.  

"Территорию партийных съездов НСДАП" в Нюрнберге реставрируют

Для проведения работ будет создана трехмерная модель монументальных сооружений на "Территории партийных съездов НСДАП", включая "Трибуну Цеппелина", где выступал Гитлер.  

Кто сегодня покупает в Германии "Майн кампф"?

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Не самая простая задача для архитекторов - переделать под отделение полиции дом, в котором родился и провел первые годы жизни Адольф Гитлер.  

Убийственная эстетика национал-социализма (фотогалерея)

Что нацисты считали красивым? Этот вопрос поставили перед собой организаторы выставки "Дизайн "третьего рейха". Она разоблачает эстетику национал-социализма как орудие пропаганды.  

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Аудио- и видеофайлы по теме

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75 лет спустя: почти 80 процентов немцев считают 8 мая днем освобождения от нацизма (08.05.2020)  

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Культура и стиль жизни

Что не так с "балконом Гитлера"?

Балкон в наши дни