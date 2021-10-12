Жертва или соучастница: Австрия переосмысливает свою роль в "третьем рейхе"

Долгое время Австрия считала себя жертвой гитлеровского режима. Новая экспозиция в мемориале Аушвиц-Биркенау символизирует крутой разворот в трактовке роли страны во Второй мировой войне.
Немало времени прошло, прежде чем Австрия решилась на переосмысление своей роли в "третьем рейхе". "Нужно было дождаться этого момента", - заявила Ханна Лессинг, генеральный секретарь Австрийского национального фонда помощи жертвам национал-социализма по случаю открытия новой выставки в Государственном музее Аушвиц-Биркенау в октябре 2021 года.
Экспозиция, над созданием которой работали десять лет, называется "Entfernung". В переводе с немецкого это слово означает "удаление". Но речь идет не только о географическом расстоянии между Австрией и Освенцимом. Прежде всего, это "удаление" евреев - их изгнание, уничтожение и исключение из памяти.
С 1960 года в музее на территории бывшего фашистского концентрационного лагеря Освенцим действуют национальные выставки стран, пострадавших от национал-социализма. В австрийской экспозиции, созданной в 1978 году, Австрия определяла свой статус во Второй мировой войне как "первая жертва Гитлера".
Такая интерпретация потребовала пересмотра. Об этом заявил и председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка на открытии новой экспозиции: "Преступления, соучастие и коллаборационизм большей частью ранее не упоминались на выставках - и особенно на этой выставке. Теперь показаны и преступники".
Австрия была включена в состав нацистской Германии в качестве земли 12 марта 1938 года и названа Восточной маркой (Ostmark) - в память о раннефеодальном государстве, которое существовало на юге-востоке Германии до появления герцогства Австрия. "Особенность Австрии в том, что она была частью германского рейха, - говорит историк Хайдемари Уль. - Таким образом Австрия - помимо Германии - единственная европейская страна с явной историей преступлений".
После аншлюса австрийцы стали гражданами германского рейха, и многие из них активно участвовали в политике агрессии и истребления.
Еще в Московской декларации 1943 года участники антигитлеровской коалиции признали Австрию первой жертвой агрессивной гитлеровской политики, а ее насильственное присоединение к германскому рейху недействительным. В то же время, в Декларации говорилось, что Австрия несет ответственность за участие в войне на стороне гитлеровской Германии, и что ее роль будет оцениваться по тому, какой вклад она сама внесла в свое освобождение. Этот документ стал основой для Декларации о независимости Австрии, подписанной 15 мая 1945 года.
Однако после Второй мировой войны Австрия предпочла говорить не о своей ответственности, а о том, что она стала жертвой гитлеровской агрессии. Этот нарратив был фоном переговоров о восстановлении государственного суверенитета Австрийской Республики в 1955 году и о реституции, и служил для морального оправдания австрийского населения. Таким образом, дискуссии о нацистском прошлом и антисемитизме были отложены на десятилетия. Вплоть до недавнего времени ведущие политики и историки страны спорили о доле участия Австрии в нацистских преступлениях.
Переломным моментом в осмыслении новейшей истории Австрии стало так называемое "дело Вальдхайма". Курт Вальдхайм был австрийским дипломатом и политиком, поднявшимся после Второй мировой войны по карьерной лестнице до постов генсека ООН и президента Австрии.
В 1986 году во время избирательной кампании были опубликованы документы и свидетельства о нацистском прошлом Вальдхайма, включая его удостоверение вермахта. В своей биографии Курт Вальдхайм скрыл тот факт, что он участвовал в депортации евреев в Греции в 1942 году. Тем не менее, он был избран президентом.
Сам Вальдхайм не признавал за собой вины и говорил: "Я делал на войне то же самое, что сотни тысяч других австрийцев, а именно выполнял долг солдата". Комиссия историков, инициированная самим Вальдхаймом, не смогла доказать его прямое участие или соучастие, но установила, что Вальдхайм - вопреки своим заявлениям - должен был знать о военных преступлениях на Балканах.
Израиль в то время отозвал из Австрии своего посла. США в 1987 году внесли Вальдхайма в американский "список наблюдения", запрещавший ему въезд в США как частному лицу до выяснения выдвинутых против него обвинений. "Охотник за нацистами" Симон Визенталь требовал отставки Вальдхайма. Но он пробыл на посту президента Австрии полный срок - несмотря на разоблачения, критику и международную изоляцию. Однако скандал стал переломным моментом, заставившим австрийское общество вернуться к теме ответственности Австрии за преступления национал-социализма.
Важной вехой в переосмыслении Австрией своей истории стало выступление в австрийском парламенте канцлера Франца Враницкого в 1991 году - тогда он признал соучастие австрийцев в событиях Второй мировой войны и ее последствиях. В 1998 году была создана комиссия историков, которой было поручено разобраться с разграблением еврейского имущества после аншлюса. В 2003 году она представила 49-томный заключительный доклад по этому делу.
Даже ультраправая Австрийская партия свободы (АПС), находившаяся у власти в период 2000-2005 годов и с 2017 по 2019 годы и позволявшая себе открытые проявления антисемитизма, "со временем изменила свою стратегию", - комментирует историк Хайдемари Уль. Открыто выступать против переосмысления, отмечает она, теперь невозможно даже в АПС.
Политическая воля к переосмыслению недавней истории в Австрии очевидна, но признать коллективную вину за соучастие в нацистских преступлениях - к этому готовы далеко не все австрийцы. "Там, где есть эмоциональные и родственные связи, порой бывает трудно подвести под один знаменатель национальное стремление переосмыслить прошлое страны и личное или институциональное участие в преступлениях", - говорит Хайдемари Уль.
Новая выставка в Государственном музее Аушвиц-Биркенау, подчеркивает она, очень важный знак того, что Австрия переработала свое прошлое. Но переосмысление еще должно осесть в умах и сердцах австрийцев, как нынешних, так и грядущих поколений.
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