 Власти Австрии возмущены антисемитским нападением в центре Вены | Новости из Германии о Европе | DW | 27.11.2020

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Европа

Власти Австрии возмущены антисемитским нападением в центре Вены

У евреев в Австрии должна быть возможность жить в безопасности, заявил канцлер. А глава МВД напомнил о нулевой терпимости к антисемитизму. Накануне в Вене женщина с ножом угрожала раввину.

Мужчина в кипе

Власти Австрии выступили с решительным осуждением нападения на раввина в Вене, сообщают австрийские СМИ в пятницу, 27 ноября. Так, федеральный канцлер Себастьян Курц напомнил о необходимости решительной борьбы с антисемитизмом. У евреев в Австрии должна быть возможность жить в безопасности, подчеркнул он. "Европа без евреев больше не является Европой", - резюмировал Курц.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер особо выделил нулевую терпимость к антисемитизму "вне зависимости от его подоплеки - политической или религиозной". Ему вторит и архиепископ Вены Кристоф Шёнборн. Антисемитизм "несет угрозу нашей мирной совместной жизни", подчеркнул Шёнборн, выразив солидарность с евреями в Австрии.

Президент еврейской общины Вены Оскар Дойч назвал происшествие "тревожным инцидентом". Несмотря на случившееся, "еврейское сообщество не позволит запугать себя", подчеркнул он. Община окажет полную поддержку пострадавшему от нападения, заверил Дойч.

Нападавшая угрожала ножом и сорвала кипу

Днем ранее женщина в одном из центральных районов австрийской столицы угрожала раввину ножом и сорвала с него кипу, а затем скрылась. По сведениям полиции, нападавшая призывала к насилию в отношении евреев. Стражи порядка призывают очевидцев происшествия поделиться информацией.

В 2019 году в Австрии было совершено 550 преступлений на почве антисемитизма. За пять лет их число выросло более чем вдвое.

Смотрите также:

  • Барри Коски

    Байройт против антисемитизма

    Барри Коски

    В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

  • Сцена из оперы Вагнера Нюрнбергские мейстерзингеры

    Байройт против антисемитизма

    Нюрнбергский процесс

    Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

  • Сцена из спектакля

    Байройт против антисемитизма

    "Вечный ад" Вагнера

    По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

  • Фестивальный дом в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    Сезон 2018 года

    В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

  • Евгений Никтин

    Байройт против антисемитизма

    Запретная татуировка

    Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

  • Выставка в Байройте

    Байройт против антисемитизма

    "Умолкшие голоса"

    Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

  • Рояль Вагнера

    Байройт против антисемитизма

    "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера

    Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

  • Пауль Хиндемит

    Байройт против антисемитизма

    Пауль Хиндемит

    Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

  • Семен Бычков

    Байройт против антисемитизма

    Семен Бычков

    Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

  • Даниэль Баренбойм

    Байройт против антисемитизма

    Великий Баренбойм

    В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора).

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 02:15

В Германии осуждают проявления антисемитизма

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Жизнь евреев в Германии: от античности - до наших дней

Почти 1700 лет насчитывает история евреев на территории Германии. Центр преследуемого искусства в Золингене совместно с ООН посвятили ей необычную виртуальную выставку "Семь мест в Германии".  

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