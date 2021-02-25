 Что немецким школьникам рассказывают о 22 июня 1941 года? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.06.2021

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Культура и стиль жизни

Что немецким школьникам рассказывают о 22 июня 1941 года?

Ровно 80 лет назад нацистская Германия напала на СССР. Что написано о 22 июня 1941 года в современных немецких учебниках?

Июнь 1941 года. Вермахт пересекает границу Советского союза

Июнь 1941 года. Вермахт пересекает границу Советского союза

Те, кто учил историю по советским или российским учебникам, точно знают, когда и с чего началась Великая Отечественная война. А что знают о 22 июня 1941 года немецкие школьники? Корреспондентка DW разбиралась.

В школьной библиотеке гимназии Hölty-Gymnasium в Нижней Саксонии исторической литературы много. Только научно-популярных книг - 1730. Примерно девять процентов из них рассказывают о Второй мировой войне. По просьбе DW, ее руководитель Ирина Неме (Irina Nehme) показала, по каким учебникам истории учатся немецкие школьники. Главный вопрос, который меня интересовал, есть ли в них эта дата: 22 июня. Открываю оглавление учебника Anno 4, который издательство Westermann подготовило для гимназий в Нижней Саксонии, и на 98 странице вижу главу "Вторая мировая война и ее последствия". В разделе "Нападение на Европу" - параграф на двух страницах под названием "Восточная кампания". И в этом параграфе - та самая дата: "22 июня 1941 года вермахт напал на Советский Союз". Авторы учебника пишут, что "Гитлер считал необходимым и возможным победоносно реализовать план "Барбаросса".

Как преподают историю в немецких школах?

Пролистывая другие книги по истории, встречаю более краткое или более подробное описание. За разъяснениями я обратилась к немецким учителям истории - представляющим разные поколения, разные федеральные земли и занимающим разные должности. И начала я с вопроса: "Знают ли эту дату, 22 июня 1941 года, немецкие школьники?"

"Немецкие учебники составлены не по датам. Восточная кампания однозначно обозначается как нападение - так сразу дается четкая оценка. Это было нападение гитлеровской Германии на Советский Союз, и оно было спланированным. Упоминается и пакт Гитлера-Сталина. Рассказывают и о плане "Барбаросса", но вот сами даты большой роли не играют. Самый важный момент - в том, что напала именно Германия", - говорит в интервью DW Петер Йоханнес Дросте (Peter Johannes Droste), глава немецкого Союза учителей истории.

Ни в одном? А сколько же вообще учебников истории в Германии? За образование в ФРГ отвечают федеральные земли. "16 земель - и у всех свои учебные планы, но есть только три-четыре крупных издательства учебной литературы для школ. Они адаптируют манускрипты уже под каждую землю. Поэтому на самом деле все не так хаотично, как может показаться на первый взгляд", - успокаивает Дросте, который преподает историю уже два десятилетия и сам является автором нескольких учебников.

Нужно ли в Германии заучивать даты?

"16 земель, но не у каждой, конечно, есть свой учебник. В Баварии - свой, в Нижней Саксонии - тоже, - подтверждает и глава Немецкого союза учителей Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger). - В некоторых землях историю начинают преподавать с 5 класса, в других - с 7-го. Концепция учебного плана основана не на хронологическом отображении событий, а на тематическом подходе. Учитель может выбирать из нескольких тем - например, о какой революции он будет говорить с учениками: русской или французской? Поэтому знания у немецких школьников очень разные, даже от школы к школе они могут сильно отличаться".

Итак, единого учебника истории в Германии нет и быть не может. По словам Майдингера, "обычно Вторая мировая война рассматривается в 9 классе, но иногда - в 8-м или 10-м. В определенных образовательных учреждениях, например, гимназиях, эта тема может еще раз коротко всплыть уже на старшей ступени обучения". То есть и здесь нет единого подхода.

На мой вопрос про 22 июня 1941 года глава союза учителей ответил так: "Нападение на Советский Союз? Конечно. Пакт Гитлера-Сталина (или Молотова-Риббентропа) тоже есть, но это - лишь один небольшой аспект. Больше внимания уделяется капитуляции, освобождению, окончанию войны. Все, что было в годы войны, проходят мимоходом. Большая часть знаний, которые есть у молодежи, например, о Сталинграде, почерпнута ими не из уроков истории, а из телевизионных передач, фильмов и интернета. На уроках в эту тему не углубляются. Как Первая, так и Вторая мировые войны в немецких учебных планах рассматриваются крайне бегло. Если посмотреть внимательно учебный план, то в первую очередь речь идет о нападении вермахта на Польшу, истории движения Сопротивления, поворотных моментах в ходе войны, военных преступлениях, но непосредственно хронологии уделяется не так много внимания. Подробно изучается Холокост, послевоенные годы, но о ходе войны дети знают очень мало. Бывает, что во время отпуска, например, в Скандинавии они сильно удивляются тому, что там свирепствовали немцы".

Нападение на Польшу

1939 год. Начало войны, нападение на Польшу

Если ориентироваться на число страниц и количество учебных часов, изучению хода войны действительно уделяется не так много внимания, подтверждает и Ангела Зенст (Angela Senst), преподаватель со стажем в гимназии Hölty-Gymnasium в Нижней Саксонии. "Спаренный урок, не больше, - говорит учительница. - Однако большое внимание уделяется как раз тому, что это была война на уничтожение, направленная на истребление населения Советского Союза. Говорится и том, что вермахт получил мандат на совершение преступлений - стереть с лица земли деревни и села".

Сам текст в школьном учебнике довольно сухо описывает ход Второй мировой, рассказывает преподавательница, но источники, указанные в тексте, отсылают уже к документам, которые наглядно показывают, что происходило, как нарушалось военное право, как солдаты вермахта совершали преступления. Немецкие школьники могут ознакомиться и с рассказами очевидцев со стороны Советского Союза. Сухой текст довольно часто сопровождают яркие иллюстрации. Как, например, вот эта карикатура, на которой изображена свадьба Гитлера и Сталина в учебнике издательства Klett. Она была впервые опубликована в черно-белом варианте в октябре 1939 года в американской газете Washington Star. Ее автор - художник Клиффорд Берримен. "Интересно, сколько продлится медовый месяц?" - гласит подпись к рисунку.

Карикатура в черно-белом варианте появилась в октябре 1939 года в американской газете Washington Star. Ее автор - художник Клиффорд Берримен.

Карикатура в черно-белом варианте появилась в октябре 1939 года в американской газете Washington Star. Ее автор - художник Клиффорд Берримен

Чего опасаются немецкие учителя истории?

Еще один вопрос, который меня интересовал, упоминается ли на уроках истории, например, битва под Сталинградом? В одном из учебников я нашла короткую запись: "После Сталинграда в войне наступил перелом". А что говорят учителя? 

"Военная история у многих коллег сегодня не пользуется популярностью. Когда я сказал своим коллегам из Польши, что у нас есть учителя истории, которые сами не знают про Грюнвальдскую битву (Битва при Танненберге 1410 года), то это их сильно потрясло. У них каждый школьник знает про это. Думаю, конечно, Сталинград упоминается на уроках чаще, но наверняка, есть школы в Германии, где на уроках истории эта битва вообще не изучается", - говорит Дросте.

"Наша цель - не в запоминании дат, фактов, событий, - говорит Ангела Зенст, - важны конкретные примеры и выявление взаимосвязей, чтобы понять, почему произошло то или иное событие и какие это имело последствия". При этом речь не идет о том, что 22 июня не важно как дата, просто в немецких школах - другой фокус. "Как страна, совершившая это преступление, мы стараемся понять, как такое стало возможным", - говорит историк.

В свою очередь историк Майдингер считает, что факты все-таки важно знать. "Мы в последние десятилетия больше феномены рассматривали, но не хронологию, - отмечает историк. - Для учеников с хорошей успеваемостью такой метод подходит, они сами могут отнести все к нужной эпохе. Те, кто учатся время от времени и не особенно прилежно, начинают путаться. Есть пугающие примеры. Иногда школьники Хоннекера (Honecker) относят к Гитлеру, а существование ГДР - к довоенному периоду! Кроме того, нам нужны уроки истории, посвященные истории других культур и стран. Странно ехать в Санкт-Петербург и не знать, что связывает Россию и Германию. Слава богу, гораздо больше, чем Вторая мировая война! Важно обладать историческими знаниями, которые шире истории своего народа".

Даты - не главное? Так было не всегда. Вернер Валльхаузен (Werner Wallhausen) преподавал историю 35 лет. Он ушел на пенсию в 2005 году. Если сравнивать по темам, то за последние годы мало что изменилось. Однако ранее больше значения уделялось как раз событиям и хронологии. И даты его ученики должны были запоминать. И про Сталинградскую битву учили.

Отход от хронологического повествования сегодня далеко не всегда идет на пользу школьникам. Как отмечает Майдингер, "в XIX веке в гимназиях воспроизводили ход боев, выстраивали фигурки. Это было время одних крайностей. Теперь - другая крайность". Он считает, что Вторая мировая требует детального изучения, потому что только тогда можно представить себе весь ужас войны. Сам историк знает о войне не только из учебников. Его отец семь лет был в советском плену, куда попал под Сталинградом. Со своим сыном он избегал разговоров о тех страшных годах, и лишь когда тот отказался идти на военную службу, поддержал его решение. "Отец вернулся из Сталинграда и передал мне понимание того, насколько бессмысленна война", - признается историк с 20-летним стажем преподавания.

История, которая не знает героев

Вторая мировая война на страницах российских и немецких учебников, по признанию Майдингера, который знаком с российской литературой, - две большие разницы. "В России много историй о подвигах, героях войны. Этот пласт, конечно, в Германии полностью выпадает. О ходе войны в Германии рассказывают один, в лучшем случае, два учебных часа. В России это, наверное, два месяца. В немецких учебниках истории не разбирают ход сражений и распределение военных сил. Скажем, тот факт, что Италия была на стороне Германии, многим немецким школьникам вообще не знаком", - говорит преподаватель.

Его коллега Дросте соглашается: "У нас почти нет историй о подвигах. Что немного изменилось, так это восприятие покушения на Гитлера. Теперь Штауффенберга (Stauffenberg) и его офицеров-единомышленников считают героями". Больше стали рассказывать и о "Белой розе", брата и сестру Шолль (Scholl) тоже относят к героям.

"Подвиги, герои? - переспрашивает глава Союза учителей истории. - Это очень сложный вопрос. В Германии - неприятие героизации". Хайнц-Петер Майдингер понимает стремление сохранить память о подвигах людей, которые защищали свою родину, как это делается в российских учебниках, но в целом ему кажется довольно опасным, когда на войну смотрят сквозь призму героических поступков. Войной начинают восхищаться, складывается впечатление, что проблемы можно решать таким способом. Раз был такой успех в прошлом, можно повторить?

Красная армия в немецких учебниках

Освобождение или поражение? Так называется параграф об окончании Второй мировой в одном из учебников. Преподаватель истории Ангела Зенст, как и ее коллеги, обсуждает с учениками сначала значение этих слов. Первым, кто официально назвал 9 мая днем освобождения, стал бывший федеральный президент Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker). С тех пор немецкие учебники истории содержат оба понятия. 

Все учителя истории в интервью DW подчеркнули, что Красная армия в немецких учебниках истории, как и другие страны-победители, - освободитель. И Майдингер, и Дросте подчеркивают, что нет деления на "хороших" и "плохих" освободителей. О преступлениях солдат Красной армии на территории Германии, если и упоминается, то в контексте возмездия, которое настигло Германию за те бесчинства, которые творились на территории Советского Союза.

Главный урок истории: чтобы не было войны

Петер Йоханнес Дросте подчеркивает, что самый важный урок, который должны вынести ученики: главное, чтобы больше никогда не было войны. По мнению учителя, важно, чтобы школьники понимали: Гитлер уже в 1937 году имел намерение напасть на СССР. И именно он был агрессором. Конечно, немецкие учебники не щадят ни Сталина, ни Гитлера. Как отмечает Дросте, "на подписании пакта встретились два достойных друг друга персонажа". "Однако Гитлер - больший злодей в наших книгах", - подчеркивает преподаватель гимназии.

На самом деле "не совсем правильно говорить, что на войну выделяется только два урока, даже если по часам это и так, - подводит итог Ангела Зенст. - Все, что связано с ней, и гонения, и преследования, и уничтожение, и другие аспекты, рассматривается на протяжении года". Ее ученики проходят этот период в 10 классе, но интерес к теме национал-социализма проявляют уже пятиклассники. 

Немецкий учитель Вернер Валльхаузен родился в 1941 году. 80-летие годовщины нападения нацистской Германии на СССР совпало с его личным 80-летием. Немецкий учитель истории в интервью DW сказал: "Авторы составляют учебники, опираясь на национальные взгляды и представления. Думаю, это и в России, и в Германии одинаково. Однако я уверен, что немецкие учебники пытаются при этом сохранить объективность".

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    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

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    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

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