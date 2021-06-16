 Речь президента Германии к 22 июня. Как это было | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Речь президента Германии к 22 июня. Как это было

Свою речь по поводу 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР президент ФРГ посвятил судьбе советских военнопленных. Где проходила церемония и кто в ней участвовал - в репортаже DW.

Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии выставки в музее Берлин-Карлсхорст

Франк-Вальтер Штайнмайер на открытии выставки в музее "Берлин-Карлсхорст"

Главной государственной церемонией памятных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года, администрация федерального президента объявила его выступление 18 июня в германо-российском музее "Берлин-Карлсхорст" - бывшем "Музее капитуляции". Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) решил по случаю этой годовщины напомнить, в первую очередь, о судьбе советских военнопленных. А в музее как раз была готова к открытию специальная экспозиция - "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне".

Кто пришел послушать речь президента ФРГ 

Учитывая по-прежнему действующие в Германии ограничения, связанные с пандемией, число приглашенных в музей на выступление президента и открытие выставки было сильно ограниченным. Вначале мероприятие собирались проводить в просторном музейном саду, но из-за 36-градусной жары перенесли внутрь, подвинув историческую мебель в том самом зале, где в ночь с 8 на 9 мая 1945 года генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал акт о безоговорочной капитуляции вермахта.

Перед началом выступления президента в музейном зале, в котором был подписан акт о капитуляции Германии.

Перед началом выступления президента в музейном зале, в котором был подписан акт о капитуляции Германии

В зале корреспондент DW насчитал всего 45 деревянных стульев, расставленных в шахматном порядке на полутораметровом расстоянии друг от друга. Места во втором и третьем ряду предполагалось зарезервировать за послами 15 республик бывшего Советского Союза. Но столько стульев им не потребовалось. Семеро ответили отказом на приглашение директора музея Йорга Морре (Jörg Morre), шестеро в вежливой форме, сославшись на другие неотложные дела, а один - в возмущенном письме на трех страницах.

Что не понравилось послу Украины?

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил возмущение тем фактом, что главное мероприятие с участием федерального президента проводится в музее, который называется германо-российским.

Несколько послов постсоветских стран перед входом в музей Берлин-Карлсхорст

Не все послы постсоветских стран приняли приглашение на выступление Штайнмайера в музее "Берлин-Карлсхорст"

"С точки зрения Украины, это оскорбление", - указывает Мельник и пишет далее: "Такой равнодушный подход служит еще одним подтверждением отсутствия понимания чувств и душевного состояния украинцев, которых не замечают в качестве нации, понесшей одну из самых больших жертв".

Посол пишет директору, что название музея - германо-российский - "полностью вводит в заблуждение", ведь его главная экспозиция посвящена войне против Советского Союза, а такое название "фактически отождествляет СССР с Россией, что является недопустимой подтасовкой истории".

Демаршем посла украинский протест не ограничился. На церемонии собирались показать записанные заранее на видео приветствия директоров трех исторических музеев - не просто партнеров берлинского, а институциональных членов управляющего им общественно полезного объединения "Музей Берлин-Карлсхорст". Директоры московского и минского музеев на телеэкране появились, руководитель киевского - нет. То ли не прислал запись, то ли в последний момент запретил ее показывать.

Президент ФРГ: "История не должна становиться оружием"   

В своей речи Франк-Вальтер Штайнмайер затронул деликатную тему только вскользь, намеками. "Война и ее наследие раскололи и нашу память. И этот раскол не преодолен даже сейчас, спустя три десятилетия после падения железного занавеса", - сказал президент и напомнил о том, что работу музея "Берлин-Карлсхорст" поддерживают 17 организаций из четырех стран, флаги которых развеваются перед входом в здание.

После выступления Штайнмайер осмотрел выставку

После выступления Штайнмайер осмотрел выставку

А ближе к концу своего выступления президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия должна делать все "для защиты международного права и территориальной целостности на нашем континенте, для укрепления мира с государствами бывшего Советского Союза и между ними".

Федерального президента очень беспокоит, что сама история становится источником отчуждения: "Если наш взгляд назад будет ограничен единственной, национальной точкой зрения, если обмен мнениями о разных аспектах памяти угаснет либо будет отвергнут, то работа над написанием истории станет инструментом новых конфликтов, предметом новой вражды. Я убежден: история не должна становиться оружием".

Штайнмайер: "Преступная война велась в военной форме вермахта"

Но главной темой выступления Штайнмайера была судьба советских военнопленных. О них он рассказывал на примере Бориса Попова, оказавшегося в немецком плену в первые же дни после нападения нацистской Германии на Советский Союз, сумевшего выжить, успевшего многое рассказать и умершего только год назад, в возрасте 98 лет.

В шталаге 326 Штукенброк содержались 30 тысяч советских военнопленных. Когда 9 апреля 1945 года лагерь освободили американцы, в живых оставались только 9 тысяч

В шталаге 326 Штукенброк содержались 30 тысяч советских военнопленных. Когда 9 апреля 1945 года лагерь освободили американцы, в живых оставались только 9 тысяч человек

"Борис Попов оставил нам берущую за душу историю своей жизни. Но долгое время никто не хотел ее слушать. Не хотели слушать в Советском Союзе, где он до 1975 года был вынужден бороться за то, чтобы его, как бывшего военнопленного, признали участником войны, - сказал Штайнмайер. - И не хотели слушать в Германии. Тяжелая судьба собственных, германских солдат, попавших в советский плен, затмевала интерес к судьбе советских".

Президент напомнил, что в немецкий плен попали почти шесть миллионов военнослужащих Красной Армии, боле половины которых так и не дождались освобождения. В Германии сейчас существуют более 3500 захоронений советских военнопленных и подневольных рабочих, одно из которых - в нижнесаксонском Зандбостеле - Штайнмайер посетил в понедельник, 14 июня.

Одно из захоронений советских военнопленных и подневольных рабочих на западе Германии

В Германии более 3500 захоронений советских военнопленных и подневольных рабочих

Военную кампанию нацистской  Германии против Советского Союза он назвал "разгулом ненависти и насилия, радикализацией войны и превращением ее в безумие тотального уничтожения". "Те, кто вел эту войну, убивали людей всеми мыслимыми способами, проявляя невиданные прежде жестокость и зверства, - говорил Штайнмайер. - Война немцев против Советского Союза была варварством убийц".

И неправильно думать, что зверства чинили расстрельные команды СД, СС и их пособники, а солдаты вермахта честно воевали. "Они следовали за вермахтом, за германскими солдатами, которые уже до них успевали ограбить, измучить или убить по подозрению в партизанской деятельности местных жителей, - говорит президент Германии. - Преступная захватническая война велась в военной форме вермахта. В ее жестокости есть и доля вины солдат вермахта. Много, слишком много времени , понадобилось нам, немцам, чтобы признаться самим себе в этом факте".

Смотрите также:

  • Дюссельдорф-Люденберг

    17 кадров весны

    Между Дюссельдорфом и Бонном

    DW неоднократно писала о базе данных, в которой собраны сведения о местах захоронений и мемориалах советских граждан на территории Германии. Корреспондент DW посетил некоторые из них - между Дюссельдорфом и Бонном, взяв в дорогу фотоаппарат и дюжину алых роз.

  • Дюссельдорф-Люденберг

    17 кадров весны

    Дюссельдорф-Люденберг

    День начался под Дюссельдорфом, где на братском кладбище покоятся останки полутора тысяч человек, скончавшихся здесь в лазарете. Его открыли в 1940 году для военнопленных из разных стран. Первыми были французы, а затем сюда стали поступать советские солдаты - с принудительных работ в окрестных трудовых лагерях. Адрес: Luckemeyerstraße, Düsseldorf.

  • Леверкузен-Шлебуш

    17 кадров весны

    Леверкузен-Шлебуш

    Далее путь лежал в расположенный примерно в тридцати километрах Леверкузен. Здесь, на одном из городских кладбищ, находятся могилы четырех жертв национал-социализма из Советского Союза.

  • Леверкузен-Шлебуш

    17 кадров весны

    Леверкузен-Шлебуш

    Адрес: Mülheimer Straße 52, Leverkusen.

  • Кельн-Мюльхайм

    17 кадров весны

    Кельн-Мюльхайм

    Могилы советских военнопленных есть на городском кладбище в кельнском районе Мюльхайм. Здесь они покоятся среди немецких жертв национал-социализма. Адрес: Frankfurter Straße 302, Köln.

  • Рёсрат

    17 кадров весны

    Рёсрат

    Следующее кладбище - братское. Оно находится в Ванской пустоши (Wahner Heide) около аэропорта Кельна/Бонна на территории города Рёсрат.

  • Рёсрат

    17 кадров весны

    Рёсрат

    Большинство из 112 могил в Ванской пустоши - безымянные захоронения советских солдат. Есть также несколько могил польских граждан и жертв национал-социализма из других стран. Все они скончались в трудовом лагере.

  • Рёсрат

    17 кадров весны

    Рёсрат

    Как сказано на этой памятной плите, погибли они от голода, болезней и насилия… Это кладбище находится в лесу, поэтому найти его не так просто. В навигационной системе следует задать Pestalozziweg, Rösrath. Перед детским центром Diakonie Michaelshoven у дороги будет указатель: Ehrenanlage Kalmusweiher. Далее - по лесной дорожке пешком метров триста, на развилках сворачивая налево.

  • Ломар-Нойхонрат

    17 кадров весны

    Ломар-Нойхонрат

    Следующим памятным местом на нашем пути в этот день оказалось католическое кладбище, расположенное около небольшой приходской церкви в одном из районов города Ломар. Здесь находятся могилы трех советских жертв национал-социализма, а также могила времен Первой мировой войны. Адрес: Am Pfarrhof, Lohmar.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    Из Ломара путь лежал на Северное кладбище (Nordfriedhof) города Зигбург. Согласно информации в базе данных о местах захоронений и мемориалах советских граждан на территории Германии, здесь похоронено 70 советских военнопленных и 40 подневольных рабочих из СССР.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    На этом большом городском кладбище найти мемориальное захоронение советских жертв Второй мировой войны оказалось непросто. Пришлось несколько раз спрашивать, но в результате верный путь был подсказан.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    От главного входа метров через пятьдесят нужно свернуть налево и пройти еще метров триста - на шум автобана.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    Надписи на плитах сделаны здесь на русском языке, а на главном памятнике - также на немецком и английском. Большинство могил - с именами и фамилиями, но есть неизвестные захоронения. На одном из надгробий стоит только "Таня".
    Адрес: Alte Lohmarer Straße, Siegburg.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    В этой части кладбища в Зигбурге сейчас, в начале мая, цветет удивительной красоты рододендрон. Отсюда мы отправимся в сторону Бонна, к конечной цели сегодняшнего маршрута - в один из районов города Кёнигсвинтер.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

    17 кадров весны

    Кёнигсвинтер-Иттенбах

    Cолдатское кладбище в районе Иттенбах - одно из восьми таких кладбищ на территории Кёнигсвинтера. Soldatenfriedhof Ittenbach - самое большое из них. Здесь находятся могилы 1871 жертвы Второй мировой войны.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

    17 кадров весны

    Кёнигсвинтер-Иттенбах

    На этом кладбище похоронено 1626 солдат из Германии, 224 - из СССР, 12 - из Польши, двое военных - из Франции и один солдат - из Италии.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

    17 кадров весны

    P.S.

    Адрес базы данных захоронений в интернете: www.sowjetische-memoriale.de


Смотреть видео 03:20

Где найти в Германии сведения о советских военнопленных и узниках концлагерей (08.05.2017)

Аудио- и видеофайлы по теме

Советский военнопленный: cрок на родине за то, что остался жив (20.05.2016)  

Бывший немецкий военнопленный каждый год ездит в Россию на 9 мая  

Также по теме

Deutschland 100 Tage Deutsch-Russisches Museum in Berlin Karlshorst

За что в преддверии 22 июня посол Украины обиделся на президента ФРГ 16.06.2021

Андрей Мельник в резкой форме отказался от участия в церемонии, на которой Франк-Вальтер Штайнмайер будет выступать с речью по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз.

Zweiter Weltkrieg Überfall auf Polen 03.09.1939

Когда действительно началась Вторая мировая война? 30.08.2019

Ответ очевиден не для всех. Некоторые историки склонны считать, что Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года, а 22 июня 1941-го. Другие - что 23 августа 1939-го.

Moskau Roter Platz Siegesparade am 24. Juni 1945

Освобождение или захват: немецкие историки о событиях мая 1945 года 09.05.2020

Как немцы восприняли конец войны? Знают ли новые поколения о преступлениях нацистской Германии? Ответы немецких историков - эксклюзивно для DW.

Реклама