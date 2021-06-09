Бундестаг о 80-летии нападения Германии на СССР: скорбь, память и немного политики

Часовая дискуссия, посвященная печальной годовщине - 80-летию нападения гитлеровской Германии на Советский Союз - открыла предпоследнюю пленарную неделю парламента этого созыва. В конце июня депутаты уйдут на каникулы, а 26 сентября в Германии пройдут выборы, по результатам которых будет сформирован новый состав парламента.

Глава МИД ФРГ: Уважение международного права, как урок прошлого

Открывший дебаты министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) отметил, что главным уроком из трагического прошлого Германии стала ее приверженность европейскому единству.

Хайко Мас

"К нашему осознанному обращению с нашей историей относится то, что мы ставим международное право выше права силы. И выступаем за универсальное действие прав человека, - сказал министр иностранных дел. - В том числе и поэтому мы в Европейском Союзе приняли решение отреагировать на политический произвол, которым Минск и Москва в последнее время вопиюще нарушают международные правила и универсальные ценности. И поэтому мы по-прежнему придерживаемся нашей четкой позиции касательно аннексии Крыма и по вопросам территориальной целостности Украины".

Йоханн Вадефуль

Депутат от правящего блока ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) сказал, что историческая ответственность Германии за преступления национал-социализма "не освобождает нас от ответственности и не лишает нас права на то, чтобы выразить свое отношение к происходящему" в странах бывшего СССР, в частности, в Беларуси и Украине.

По словам депутата, история не запрещает немецким политикам критиковать российское руководство, а правительству - присоединяться к санкциям против России. "Молча соглашаться с происходящим - значило бы делать совершенно неправильные выводы из истории", - сказал депутат Вадефуль.

Депутат "зеленых": Не смешивать историю и политику

Однако далеко не все парламентарии указывали на прямую связь истории и современной политики. Представитель фракции "зеленых" Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin) считает, что при всей обоснованности критики Кремля и озабоченности ситуацией в Украине, принципиально важно не смешивать память о жертвах преступлений Германии в СССР с актуальной повесткой дня.

Мануэль Саррацин

При этом путь депутатов в зал заседаний пролегал по коридорам рейхстага, на стенах которого сохранены автографы советских солдат, оставивших их здесь весной 1945-го.

Депутат от Свободной Демократической партии Германии Бийян Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) интервью DW особо отметил, что речь в дискуссии шла обо всем Советском Союзе, а не отдельно о России. "Речь шла прежде всего о народах СССР, которые в конечном итоге и остановили вермахт", - отметил депутат. Поэтому некоторые депутаты в своих выступлениях затронули ситуацию в Украине и Беларуси.

Бийян Джир-Сарай

По его словам, несмотря на все сегодняшние трудности и конфликты в германо-российских отношениях, "мы все прекрасно понимаем, что европейская безопасность немыслима без России. То есть рано или поздно нужно будет искать выход (из ситуации. - Ред.). Но несмотря на это, я крайне сожалею о том, что в сегодняшней России именно историей злоупотребляют во внутриполитических и внешнеполитических целях. Потому что история должна примирять, а не разделять нас, и очень жаль, что в России есть силы, которые злоупотребляют ею".

Депутаты бундестага - о личных связях с Россией

Многие депутаты в своих выступлениях делились личными воспоминаниями о своих поездках в Россию, о разговорах о войне с российскими друзьями, а еще о том, насколько разным был подход к исторической памяти в Восточной и Западной Германии. Но раз за разом дискуссия возвращалась к сегодняшним проблемам в отношениях Германии и России - депутат от ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) напомнил парламентариям об Алексее Навальном; председатель фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) обратился с призывом к министру иностранных дел Хайко Масу не разрывать связи со всеми странами бывшего СССР, в том числе и с Россией - "ни каналы коммуникации, ни торговые пути, ни трубопроводы".

Ко всем этим вопросам российско-германских отношений бундестаг вернется уже в самое ближайшее время - 10 июня парламент будет обсуждать призыв фракции "зеленых" к правительству по усилению мер поддержки гражданского общества в России.

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