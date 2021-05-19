Бундестаг о России: кошмар Второй мировой - не повод для оправдания политики Путина

Название проекта резолюции напоминало передовицу газеты времен холодной войны."За политику разрядки и новую эру разоружения", - так озаглавила свою идею фракция Левой партии в бундестаге. Никакого голосования изначально не предполагалось, проект резолюции был отправлен для дальнейшего обсуждения в парламентский комитет по международным делам. Для представителей фракций эти дебаты были поводом обменяться привычными аргументами о том, почему германо-российские отношения оказались в сегодняшнем тупике и где искать выход из него.

Открывая дебаты, представительница фракции Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) заявила, что отношения двух стран достигли "низшей точки" и что эта ситуация не устраивает и не может устраивать немецких политиков. Особенно "позорным" она считает то обстоятельство, что происходит это в преддверии печальной годовщины - 80-летия нападения гитлеровской Германии на Советский Союз.

Депутаты всех фракций были едины в оценке исторических событий, осуждении преступлений фашизма и преклонением перед памятью жертв Второй мировой.

Левая партия предлагает новый договор о дружбе

Севим Дагделен

Депутат Дагделен от имени фракции призвала к заключению нового договора о дружбе с Россией и заявила, что считает неприемлемым уход от исторической ответственности под предлогом актуальных политических разногласий. Резолюция левых не встретила поддержки среди депутатов - представители большинства фракций заявили, что не поддерживают проект. Особенно возмутило депутатов утверждение Дагделен о том, что в Германии якобы царит атмосфера ненависти по отношению к России и ее населению. Практически каждый из ораторов счел своим долгом подчеркнуть, что никакой ненависти по отношению к России нет.

Но вот с политическим руководством все сложнее.

Представительница ХДС Элизабет Мочман (Elisabeth Motschmann) заявила, что левые комбинируют исторические воспоминания с "позорными" требованиями новой политики в отношении России. "Мы против экспансионистской политики Путина, но никакой ненависти по отношению к России нет", - заявила она. По словам депутата, требования отказа от эскалации, военной конфронтации и гонки вооружений им следует адресовать Кремлю, а не лидерам ЕС. "Проект резолюции левых - это сплошное преуменьшение российской агрессии", - считает Мочманн. Из преклонения перед жертвами Второй мировой не следует оправдания политики Путина, сказала она.

Уполномоченный по сотрудничеству с Россией - об "иностранных агентах"

Йоханн Заатхоф

Депутат от социал-демократов и уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Йохан Затхоф (Johan Sathof) также отметил важность исторической памяти о преступлениях нацизма. Но добавил, что для демократического развития любой страны нужно крепкое гражданское общество, а представители гражданского общества в России, занимающиеся критическим изучением истории и обменивается идеями с коллегами за рубежом, из-за новых законов в России подвергается все большей опасности получить ярлык так называемого “иностранного агента”.

Депутат Бийян Джир-Сарай (Bijan Djir-Sarai) из фракции СвДПГ напомнил, что стабильность и безопасность в Европе немыслимы без России. В то же время политика России по отношению к странам ЕС изменилась. "Увы, но Кремль все больше делает ставку на провокации и агрессию, вместо диалога и примирения. Иногда может показаться, что Москва потеряла интерес к партнерству", - считает политик. А против западных демократий Москва уже много лет ведет ожесточенные кампании по дезинформации и пропаганде, говорит Джир-Сарай. Репрессии против Навального и его сторонников, кибератаки на бундестаг - политика Кремля крайне затрудняет конструктивный диалог и сотрудничество, говорит депутат Джир-Сарай.

Мануэль Саррацин

Представитель зеленых Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin) заявил, что можно, конечно, еще раз поспорить о Путине или Навальном. "Но проблема в том, что мы слишком мало поминаем жертв преступлений Германии в СССР, - говорит депутат, - У нас слишком мало сотрудничества с российскими государственными структурами и негосударственными организациями в этой сфере и слишком много белых пятен".

Саррацин считает в принципе неверным инструментализацию исторических событий для оправдания сегодняшней политики - и не важно, идет ли речь о поддержке российского руководства или его критике. Он говорит, что надо работать над повышением исторического сознания в Германии, не связывая это с актуальной политической повесткой дня.

Надо отдать должное депутатам: в каждом выступлении с критикой российской внутренней и внешней политики обсуждению (и осуждению) решений российских властей предшествовали пространные и порой очень личные речи об ужасах нацизма и исторической ответственности.

Лишь в одном пункте проекта резолюции фракции Левой партии были едины все депутаты, независимо от политических пристрастий и партийной принадлежности. Этот пункт гласит следующее: "Германский бундестаг преклоняется перед памятью жертв" (нападения гитлеровской Германии на Советский Союз - Ред.).

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