Коней Гитлера поставят в музей

После урегулирования судебного спора по поводу прав собственности на монументальные бронзовые скульптуры гитлеровской эпохи, изображающие коней в натуральную величину, определено место их будущего размещения. Бронзовые лошади будут впредь стоять в цитадели Шпандау, крепостном сооружении эпохи Возрождения на юго-востоке Берлина. Они станут новыми экспонатами постоянной выставки, посвященной политическим памятникам Берлина, которые стояли в городе в различные эпохи, а потом исчезали с улиц и площадей столицы под влиянием "ветров перемен". Так среди экспонатов музея находятся изваяния прусских монархов, застывшие в камне символы "третьего рейха" и монументальный бюст Ленина, стоявший в Берлине во времена ГДР. "Шагающие кони" австрийского скульптора Йозефа Торака (Josef Thorak) будут добавлены к части выставки, посвященной эпохе национал-социализма в Германии.

Переезд бронзовых коней в Шпандау, как сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на директора музея цитадели Урте Эверт (Urte Evert), произойдет не ранее мая 2022 года. Специально для конных статуй, ввиду их больших размеров, в крепости будет создано новое выставочное пространство.

Одиссея бронзовых коней Гитлера

Монументальные скульптуры "Шагающие кони" были установлены в 1939 году на наружной лестнице новой рейхсканцелярии в Берлине, в которой находился кабинет Гитлера.

Конная статуя Йозефа Торака перед рейхсканцелярией Гитлера в Берлине, 1939 год

Еще во время войны они были вывезены из Берлина в загородное хранилище наряду с прочими объектами, представлявшими ценность для гитлеровского режима. После окончания Второй мировой войны хранилище оказалось в советской оккупационной зоне, а "Шагающие кони" были установлены на спортивной площадке советского военного городка в Эберсвальде. Там их видели в последний раз в марте 1989 года. После воссоединения Германии и вывода советских войск с территории бывшей ГДР бронзовые кони исчезли в неизвестном направлении.

Их обнаружили снова в 2015 году в ходе следствия по делу о незаконном присвоении федеральной собственности, а именно во время обыска в одном из складских помещений в городе Бад-Дюркхайм в земле Рейнланд-Пфальц.

Найденные при обыске "Шагающие кони" были временно размещены на территории полицейского участка

Немецкое государство заявило свои права на находку, ссылаясь, в частности, на Договор об объединении Германии, по которому имущество ликвидированной ГДР переходило в собственность ФРГ. С другой стороны, владелец коней заявил, что он законно приобрел скульптуры. В июле 2021 годы стороны пришли к соглашению: обоих бронзовых коней получает ФРГ, остальные обнаруженные при обыске объекты нацистского искусства остаются в собственности коллекционера.

И еще один конь из пропагандисткой мастерской нацистов

И, наконец, пока в Германии спорили о том, что делать с обнаруженными полицией скульптурами коней, стоявших перед рейхсканцелярией Гитлера, нашелся и третий рысак, изготовленный для фюрера. Его обнаружили в баварской глубинке, в городке Изинг на живописном озере Кимзее, в 80 километрах от Мюнхена, во дворе старой городской гимназии. Им в свое время расплатилась вдова скульптора Торака за обучение сына в интернате при гимназии. С тех пор, как стало известно, что это за конь, гимназия убрала его изображение со своих рекламных проспектов.

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