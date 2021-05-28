От коней Гитлера до танка в гараже: за что судят пенсионера в ФРГ

В земельном суде города Киля на севере Германии в пятницу, 28 мая, начался необычный процесс. На скамье подсудимых - 84-летний Клаус-Дитер Ф. (Klaus-Dieter F.), в прошлом - финансовый маклер, миллионер и коллекционер объектов времен "третьего рейха", прежде всего - оружия. Во время обыска в гараже его виллы в поселке Хайкендорф на берегу Балтийского моря было обнаружен целый арсенал: танк "Пантера" 1944 года, зенитную пушку калибра 88 мм, торпеду, миномет калибра 50 мм, а также множество стрелкового оружия и около тысячи патронов.

Начало суда над коллекционером нацистского оружия, 28 мая 2021

Прокуратура обвиняет коллекционера в нарушении закона о контроле над боевым оружием, за что в ФРГ предусмотрено лишение свободы от года до пяти. Один из главных вопросов, на которые предстоит ответить судьям, - что из найденного арсенала можно считать оружием, годным к использованию. Перед началом процесса представитель суда, сославшись на несколько экспертиз, сказал, что боевым оружием в понимании закона можно считать только зенитную пушку, хотя снарядов к ней не было. Остальное - танк, миномет и торпеда - не пригодны к использованию.

Бронзовые кони из канцелярии Гитлера и не только

Клаус-Дитер Ф. попал в поле зрения следователей в 2015 году. Тогда правоохранительные органы обратили на него внимание в связи с торговлей объектами нацистского искусства. Поводом стали бронзовые конные статуи в натуральную величину, которые были найдены в ходе полицейской операции. Речь идет о статуях работы австрийского скульптора Йозефа Торака (Josef Thorak), одного из самых популярных в "третьем рейхе", которые в свое время были установлены у новой рейхсканцелярии Гитлера в Берлине.

Бронзовые кони из канцелярии Гитлера, 2015 год

После войны они якобы долго находились в одном из советских гарнизонов в Эберсвальде в ГДР, а в конце 1980-х оттуда исчезли. Расследование привело к Клаусу-Дитеру Ф., на участке которого обнаружилась другая считавшаяся пропавшей скульптура времен "третьего рейха" - обнаженный мужчина с мечом. Это якобы была фигура "Вермахт" немецкого скульптора и архитектора Арно Брекера (Arno Breker), которая тоже стояла в рейхсканцелярии, а после войны пропала. Собственность этих объектов до сих пор под вопросом, на конные статуи претендует государство.

Бункер с бюстами фюрера и танк для уборки снега

Во время обыска у Клауса-Дитера Ф. следователи наткнулись на необычный арсенал. Как писала пресса, он построил себе некое подобие гитлеровского бункера глубиной в несколько этажей. Там у него были бюсты фюрера, сотни манекенов в нацистской униформе, флажки и прочие вещи того времени. Всем этим в Германии можно владеть, запрещена только демонстрация нацистских символов, например,свастики, общественности.

Зенитная пушка, найденная во время обыска в 2015 году

По сообщениям СМИ, танк весом 45 тонн был якобы куплен миллионером у британского торговца металлоломом за 100 тысяч фунтов и отреставрирован в ФРГ в конце 1970-х и первой половине 1980-х. Сегодня его стоимость оценивают более чем в миллион евро. В деревне Хайкендорф о нем все знали.

Как рассказывают местные жители, Клаус-Дитер Ф. периодически заводил "Пантеру", чтобы не заржавел двигатель, выезжал на танке зимой, чтобы расчистить дороги от снега, а летом - помогал соседям выкорчевывать с его помощью деревья. Относительно недавно, с 2011 по 2014 год, в одной из мастерских бундесвера двигатель танка прошел капремонт. Солдаты исходили из того, что все легально.

Когда летом 2015 года "Пантеру" доставали из подземного гаража, посмотреть на процесс приехали журналисты из разных стран и обычные зеваки. Прокуратуре пришлось привлечь два специальных танка и десятки солдат бундесвера, которые потратили на это несколько часов.

Теперь танк, возможно, будет продан музею в США, а выручка может быть потрачена в рамках условного срока, на который рассчитывает подсудимый. Сам он в первый день слушаний не высказался по поводу обвинений. Приговор ожидается в июле.

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