 Протеже нацистов: что стало с ними после Второй мировой? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.09.2021

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Культура и стиль жизни

Протеже нацистов: что стало с ними после Второй мировой?

Выставка в Немецком историческом музее рассказывает, как после войны сложилась карьера деятелей искусства, при национал-социализме считавшихся "незаменимыми" и освобожденных от отправки на фронт.

Cкульптура Рихарда Шайбе - памятник погибшим участникам заговора 20 июля 1944 года

Cкульптура Рихарда Шайбе - памятник погибшим участникам заговора 20 июля 1944 года

В Немецком историческом музее в Берлине открылась выставка, рассказывающая о послевоенной деятельности ряда художников и других мастеров, которые при национал-социализме считались "ключевыми представителями" искусства.

В те годы в Германии культура и искусство нередко являлись инструментами пропаганды режима, определявшего границы допустимого и загонявшего художественные идеи в тесные рамки. Многие представители этих сфер сталкивались с запретом на профессиональную деятельность и с преследованиями, а огромное количество бежали из страны.

В то же время отдельные художники считались "незаменимыми". Они вошли в особый список, составленный в 1944 году Гитлером (Adolf Hitler) и его министром пропаганды Геббельсом (Joseph Goebbels), и были освобождены от воинской обязанности и хозяйственных работ. С послевоенными проектами ряда этих деятелей искусства и знакомит выставка "Список "наделенных даром свыше": художники эпохи национал-социализма в Федеративной Республике".

Скульптура Ганса Брекера - памятник жертвам тирании национал-социалистов в Везеле

Скульптор Ганс Брекер создал памятник жертвам тирании национал-социалистов

Деятельность попавших в перечень даже на завершающем этапе Второй мировой считалась для пропаганды более важной, чем их присутствие на фронте, подчеркивает директор музея Рафаэль Гросс (Raphael Gross). Эти художники внесли огромный визуальный вклад в идеологию национал-социализма, однако смогли продолжать карьеру и после 1945 года, указывает он. Некоторые оставались активными и в 1970-х.

Заказы от властей ФРГ

Список насчитывал около тысячи имен - не только художников, но и архитекторов, музыкантов, актеров, кинематографистов, писателей и драматургов. Немецкий исторический музей рассказывает о 378 людях из перечня - причем среди них нет ни одной женщины. Будучи бывшими протеже "третьего рейха", эти деятели искусства и в ФРГ получали выгодные заказы от властей, промышленных предприятий и церквей, преподавали в художественных академиях и участвовали в конкурсах.

Афина Арно Брекера в Вуппертале

"Афина" Арно Брекера в Вуппертале была создана в 1957 году

В некоторых случаях такое противоречие особенно заметно. Например, Вилли Меллер (Willy Meller) создавал не только скульптуры для Олимпийского стадиона в Берлине, но и многочисленные рельефы с орлом, представленным на гербе "третьего рейха". А в 1952 году он получил заказ на создание гербового орла для дворца Шаумбург в Бонне, в то время являвшегося официальной резиденцией федерального канцлера. Среди работ Меллера - скульптура "Скорбящая" для мемориала жертвам национал-социалистов, открытого в Оберхаузене в 1962 году.

А Гансу Брекеру (Hans Breker) - брату любимого скульптора Гитлера Арно Брекера (Arno Breker) - было поручено изготовить бюст Карла Маркса, которому предстояло отправиться в Москву, и бронзовый памятник жертвам тирании национал-социалистов в Везеле на западе ФРГ.

Споры из-за подарка властей Баварии растянулись на несколько лет

Иногда появление работ в общественном пространстве становилось предметом оживленных споров. Например, гобелен "Die Frau Musica" Германа Каспара (Hermann Kaspar), подаренный Нюрнбергу властями Баварии, вызывал дискуссии на протяжении нескольких лет. В то же время критика почти не коснулась таких знаковых сооружений как открытый в 1953-м памятник погибшим участникам заговора 20 июля 1944 года - неудавшегося покушения на Гитлера - за авторством Рихарда Шайбе (Richard Scheibe) или "Скорбящая" Меллера.

Гобелен Германа Каспара в культурном центре в Нюрнберге

Гобелен Германа Каспара в культурном центре в Нюрнберге

Деятели искусства адаптировались к различным политическим системам, внося существенные изменения в форму и содержание своих работ. Тем самым они стремились оправдать ожидания клиентов и понравиться широкой публике, объясняет куратор выставки и искусствовед Вольфганг Браун (Wolfgang Braun). Он называет мифом широко распространенное убеждение, что основание ФРГ в 1949 году означало начало новой политики в области искусства, и призывает пересмотреть его.

На выставке в Немецком историческом музее представлено около 300 работ. Скульптуры, полотна, гобелены, рисунки, фотографии, фильмы, а также плакаты и статьи можно увидеть до 5 декабря 2021 года.

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