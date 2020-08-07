Раскопки на месте бывших нацистских лагерей: уникальная выставка в Берлине

На первый взгляд это обычный строительный мусор, не представляющий никакой ценности. Смятые куски металла, осколки фарфоровой посуды, пролежавшие десятилетиями в земле проржавевшие железяки. Но это только на первый взгляд. Потому что на самом деле - это уникальные артефакты, немые свидетели преступлений 75-летней давности, обнаруженные на местах нацистских концлагерей в Берлине и его окрестностях.

Расчески, ложки, миски, зубные щетки, обрывки колючей проволоки и многое, многое другое, - свыше трех сотен самых разных предметов быта повествуют о жизни и смерти в лагерях, где нацисты удерживали людей, угнанных на принудительные работы в Германию. В одном только Берлине число принудительных рабочих могло достигать полумиллиона человек, а во всей Германии их количество оценивается в как минимум 13 миллионов человек, как минимум 3,5 миллиона из них - из бывшего СССР.

Бывший лагерный барак, в котором проходит выставка

В Документационном центре по истории принудительного труда при национал-социализме в берлинском районе Шеневайде открылась выставка, на которой впервые представлены эти находки.

В бывшем бараке для остарбайтеров

По словам научной сотрудницы центра и одного из кураторов выставки Лены Зоммерфельд (Lena Sommerfeld), в одном только Берлине при национал-социалистах насчитывалось порядка 3000 лагерей, в которых удерживались люди, угнанные на принудительные работы в Германию. Археологические раскопки в этих точках ведутся с 1990-х годов. Обнаруженные исторические артефакты отправляют на хранение в районные и региональные ведомства по охране памятников. Нынешняя выставка в Берлине - первая попытка научной систематизации и каталогизации найденного. На ней представлены свыше 300 предметов, обнаруженных в ходе строительных работ в 20 местах Берлина и Бранденбурга . В отличие от сельской местности, в больших городах ведется более интенсивное строительство, и оттого выше вероятность натолкнуться на остатки бывших лагерей для угнанных на принудительные работы.

Среднестатистический житель обычного большого города имеет в своем распоряжении порядка 10 тысяч предметов, пишут авторы каталога к выставке. А у миллионов людей, угнанных на принудительные работы в нацистскую Германию, таких вещей были единицы. Тем чудовищнее впечатление, которое остается от осмотра экспонатов в полной тишине бывшего барака: документационный центр располагается посреди жилого района на востоке Берлина - на территории практически полностью сохранившегося лагеря для остарбайтеров.

Личные вещи остарбайтеров

Работа над созданием выставки заняла чуть больше одного года, рассказывает куратор. Установить владельца того или иного предмета спустя 75 лет практически невозможно, хотя на некоторых предметах кухонной утвари и встречаются надписи с именами.

Кухонная утварь, обнаруженная в ходе раскопок на местах бывших лагерей для остарбайтеров

"Подобные выставки нередко перегружены текстами, - продолжает Лена Зоммерфельд. - И собранные нами экспонаты позволяют посетителям взглянуть на эту историческую тему под другим углом". По ее словам, особенно эмоциональным был разговор с одним из гостей экспозиции, который пытался обнаружить следы родственников, угнанных на принудительные работы, - в его семейном архиве сохранились письма из Германии с просьбами прислать зубную щетку, ложку и кружку, которые он не успел взять с собой.

Один из кураторо выставки Лена Зоммерфельд

"И представленные на выставке предметы быта позволили ему установить связь между находками в местах бывших лагерей и дневниковыми записями, которые сохранились в его семье", - рассказывает Лена Зоммерфельд.

Среди экспонатов выставки есть не только ложки или расчески, но и экспонаты покрупнее. Целая оконная рама из бывшего лагерного барака дошла до наших дней в целости и сохранности лишь благодаря тому, что после войны кто-то очень хозяйственный похитил ее с территории бывшего лагеря и приспособил для своих нужд… в садовом домике на дачном участке. И лишь несколько лет назад передал раму земельному ведомству по охране памятников.

Организаторы спланировали экспозицию в качестве передвижной выставки - они считают, что экспонаты должны быть представлены широкой публике, а не пылиться в архивах.

В Берлине выставка проработает до 31 января 2021 года, после чего отправится в земельный археологический музей Бранденбурга.

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