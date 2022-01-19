Иезуит-фудсейвер. Зачем немецкий священник ходит по мусоркам

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Немецкий священник Йорг Альт собирает еду, предназначенную на выброс, против него ведется расследование. Альт - не единственный священник, который прибегает к акциям гражданского неповиновения.
Йорг Альт (Jörg Alt) из Нюрнберга нарушил законы ФРГ. Прокуратура ведет расследование против 60-летнего католического священника из ордена иезуитов по подозрению в краже с отягчающими обстоятельствами. При этом о правонарушении рассказал властям сам Альт.
Его проступок - сбор продуктов питания, которые супермаркеты собирают в контейнеры, готовясь выбросить в мусор. Как правило, это овощи и фрукты, пролежавшие на полке дольше обычного и потерявшие товарный вид, товары с деформированной упаковкой или с просроченным минимальным (!) сроком годности. Собранные продукты Альт отдавал нуждающимся.
В целом сбор еды, которую супермаркеты или предприятия общественного питания не успевают распродать, становится все более популярным в Германии. Около 10 лет назад в стране даже возникло движение фудшеринга (Foodsharing). Его участники называют себя фудсейверами, то есть, буквально, "спасителями еды".
Проблема только в том, что далеко не всегда это сочетается с немецкими законами. Например, забирать продукты питания из контейнеров у супермаркетов является правонарушением, которое закон определяет как "воровство". С формальной точки зрения, до того момента, как службы вывоза городского мусора опорожнят контейнер, его содержимое считается собственностью супермаркета. Кроме того, существуют гигиенические нормы хранения продуктов.
По данным министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, ежегодно в Германии выбрасывают более 11 млн тонн пригодных к употреблению продуктов питания. Йорга Альта эта цифра повергает в шок. В интервью DW он так описывает свои цели: "Первое - нужно декриминализировать сбор предназначенных к выбросу продуктов. Второе - добиться принятия в Германии закона о запрете избыточного производства, уничтожения и расточительства по отношению к продуктам питания. Третье - более серьезно начать относиться к изменению климата".
Альт, относящийся к крупнейшему в католической церкви ордену - иезуитам, хочет привлечь внимание немецкой общественности к этим проблемам. Примеру священника уже следуют люди в десятках городов Германии. Иезуит дает множество интервью, а на его аккаунт в Twitter пописаны уже более 10 тысяч человек. Далеко не все представители церкви могут похвастаться такими цифрами. Сейчас Альт ждет окончания расследования и готовится к суду, с помощью которого он постарается сделать еще более оживленной общественную дискуссию о расточительном отношении к еде.
Не слишком ли радикально действует Альт для священника? На этот вопрос он быстро и твердо отвечает цитатой самого известного сегодня представителя ордена иезуитов - Хорхе Марио Бергольо, он же - папа римский Франциск. Еще в 2014 году понтифик призвал членов католических орденов к "соответствующей евангельскому духу радикальности", прежде всего - к "открытому противостоянию грехам и несправедливости".
Такого рода радикальность в последнее время, действительно, можно заметить в действиях католических орденов по всему миру. Например, в противостоянии целого ряда католических приходов с местными властями по вопросу о высылке из Германии мигрантов, не получивших здесь политического убежища. В случае если существуют сомнения в безопасности для человека такой депортации, церковные приходы укрывают беженца, не позволяя его выслать из страны. В итоге только в Баварии уже состоялось несколько судов над представителями церкви, закончившихся крупными штрафами.
Рост числа актов гражданского неповиновения со стороны католических орденов отмечает и Кларисса Ватерманн (Klarissa Watermann), представительна ордена доминиканцев. Но совсем уж новым это явление не назовешь - и это заметно по биографии самой 69-летней Ватерманн. Так, в 1980-е годы она вместе с другими представителями церкви участвовала в протестах перед американской военной базой в немецком Хунсрюке против гонки вооружений.
Акция кончилась тем, что протестовавшим удалось разрезать ограждение базы, где находились крылатые ракеты армии США. В 90-е она приковала себя к ограде территории Deutsche Bank во Франкфурте, протестуя против неравенства и нищеты в обществе. Решимость противостоять несправедливости представители церкви демонстрируют не только в Германии, отмечает Ватерманн и приводит в пример католическую монахиню из Мьянмы Энн Роуз Ну Тонг (Ann Rose Nu Tawng).
Ее снимок облетел в 2021 году все ведущие газеты мира и потряс миллионы людей. Военная хунта в этой стране крайне жестоко подавляет протесты недовольных, число убитых уже превысило тысячу человек. Во время разгона полицией протестной акции молодежи монахиня встала на колени перед полицейскими и предложила им свою жизнь в обмен на сохранение жизней протестующих молодых людей. Папа римский Франциск позже поведал о своем восхищении поступком монахини, а британская BBC включила ее в число "ста самых влиятельных женщин 2021 года".
Йорг Альт из Нюрнберга проявляет свою принципиальность по-другому. Гражданское неповиновение позволяет "разбудить заснувшее общество", говорит он. По его словам, 98% откликов на его деятельность - положительные. Наконец-то церковь, репутация которой была так сильно испорчена скандалами вокруг сексуальных домогательств и насилия, вернулась к исполнению своих функций, приводит иезуит часто высказываемое его сторонниками мнение. И вообще, смеется он, "моя любимая поговорка - наконец-то на пастора подали в суд за то, что он делает хорошие дела!".
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