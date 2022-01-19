 Иезуит-фудсейвер. Зачем немецкий священник ходит по мусоркам | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.01.2022

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Германия

Иезуит-фудсейвер. Зачем немецкий священник ходит по мусоркам

Немецкий священник Йорг Альт собирает еду, предназначенную на выброс, против него ведется расследование. Альт - не единственный священник, который прибегает к акциям гражданского неповиновения.

Йорг Альт, католический священник из ордена иезуитов

Йорг Альт, католический священник из ордена иезуитов

Йорг Альт (Jörg Alt) из Нюрнберга нарушил законы ФРГ. Прокуратура ведет расследование против 60-летнего католического священника из ордена иезуитов по подозрению в краже с отягчающими обстоятельствами. При этом о правонарушении рассказал властям сам Альт.

Его проступок - сбор продуктов питания, которые супермаркеты собирают в контейнеры, готовясь выбросить в мусор. Как правило, это овощи и фрукты, пролежавшие на полке дольше обычного и потерявшие товарный вид, товары с деформированной упаковкой или с просроченным минимальным (!) сроком годности. Собранные продукты Альт отдавал нуждающимся.

Фудшеринг и законодательство Германии

В целом сбор еды, которую супермаркеты или предприятия общественного питания не успевают распродать, становится все более популярным в Германии. Около 10 лет назад в стране даже возникло движение фудшеринга (Foodsharing). Его участники называют себя фудсейверами, то есть, буквально, "спасителями еды".

Йорг Альт, священник из Германии

Йорг Альт

Проблема только в том, что далеко не всегда это сочетается с немецкими законами. Например, забирать продукты питания из контейнеров у супермаркетов является правонарушением, которое закон определяет как "воровство". С формальной точки зрения, до того момента, как службы вывоза городского мусора опорожнят контейнер, его содержимое считается собственностью супермаркета. Кроме того, существуют гигиенические нормы хранения продуктов.

По данным министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, ежегодно в Германии выбрасывают более 11 млн тонн пригодных к употреблению продуктов питания. Йорга Альта эта цифра повергает в шок. В интервью DW он так описывает свои цели: "Первое - нужно декриминализировать сбор предназначенных к выбросу продуктов. Второе - добиться принятия в Германии закона о запрете избыточного производства, уничтожения и расточительства по отношению к продуктам питания. Третье - более серьезно начать относиться к изменению климата".

Радикализм и католические ордена

Альт, относящийся к крупнейшему в католической церкви ордену - иезуитам, хочет привлечь внимание немецкой общественности к этим проблемам. Примеру священника уже следуют люди в десятках городов Германии. Иезуит дает множество интервью, а на его аккаунт в Twitter пописаны уже более 10 тысяч человек. Далеко не все представители церкви могут похвастаться такими цифрами. Сейчас Альт ждет окончания расследования и готовится к суду, с помощью которого он постарается сделать еще более оживленной общественную дискуссию о расточительном отношении к еде.

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск

Не слишком ли радикально действует Альт для священника? На этот вопрос он быстро и твердо отвечает цитатой самого известного сегодня представителя ордена иезуитов - Хорхе Марио Бергольо, он же - папа римский Франциск. Еще в 2014 году понтифик призвал членов католических орденов к "соответствующей евангельскому духу радикальности", прежде всего - к "открытому противостоянию грехам и несправедливости".

Такого рода радикальность в последнее время, действительно, можно заметить в действиях католических орденов по всему миру. Например, в противостоянии целого ряда католических приходов с местными властями по вопросу о высылке из Германии мигрантов, не получивших здесь политического убежища. В случае если существуют сомнения в безопасности для человека такой депортации, церковные приходы укрывают беженца, не позволяя его выслать из страны. В итоге только в Баварии уже состоялось несколько судов над представителями церкви, закончившихся крупными штрафами.

Гражданское неповиновение представителей церкви

Рост числа актов гражданского неповиновения со стороны католических орденов отмечает и Кларисса Ватерманн (Klarissa Watermann), представительна ордена доминиканцев. Но совсем уж новым это явление не назовешь - и это заметно по биографии самой 69-летней Ватерманн. Так, в 1980-е годы она вместе с другими представителями церкви участвовала в протестах перед американской военной базой в немецком Хунсрюке против гонки вооружений.

Монахиня Кларисса Ватерманн, представительна ордена доминиканцев

Кларисса Ватерманн

Акция кончилась тем, что протестовавшим удалось разрезать ограждение базы, где находились крылатые ракеты армии США. В 90-е она приковала себя к ограде территории Deutsche Bank во Франкфурте, протестуя против неравенства и нищеты в обществе. Решимость противостоять несправедливости представители церкви демонстрируют не только в Германии, отмечает Ватерманн и приводит в пример католическую монахиню из Мьянмы Энн Роуз Ну Тонг (Ann Rose Nu Tawng).

Ее снимок облетел в 2021 году все ведущие газеты мира и потряс миллионы людей. Военная хунта в этой стране крайне жестоко подавляет протесты недовольных, число убитых уже превысило тысячу человек. Во время разгона полицией протестной акции молодежи монахиня встала на колени перед полицейскими и предложила им свою жизнь в обмен на сохранение жизней протестующих молодых людей. Папа римский Франциск позже поведал о своем восхищении поступком монахини, а британская BBC включила ее в число "ста самых влиятельных женщин 2021 года".

Монахиня из Мьянмы Энн Роуз Ну Тонг

Монахиня из Мьянмы Энн Роуз Ну Тонг останавливают полицию, 8 марта 2021 года

Йорг Альт из Нюрнберга проявляет свою принципиальность по-другому. Гражданское неповиновение позволяет "разбудить заснувшее общество", говорит он. По его словам, 98% откликов на его деятельность - положительные. Наконец-то церковь, репутация которой была так сильно испорчена скандалами вокруг сексуальных домогательств и насилия, вернулась к исполнению своих функций, приводит иезуит часто высказываемое его сторонниками мнение. И вообще, смеется он, "моя любимая поговорка - наконец-то на пастора подали в суд за то, что он делает хорошие дела!".

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    Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова


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