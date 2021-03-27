 В День ВС Мьянмы застрелены десятки протестующих | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.03.2021

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Мир

В День ВС Мьянмы застрелены десятки протестующих

Десятки тысяч человек вышли на улицы Мьянмы - несмотря на предупреждения военных, что они могут открыть огонь на поражение "со спины и в голову".

Парад по случаю Дня вооруженных сил Мьянмы

Парад по случаю Дня вооруженных сил Мьянмы

Силы безопасности застрелили множество протестующих в субботу, 27 марта, на фоне отмечаемого в 76-й раз Дня вооруженных сил Мьянмы. Агентство Reuters сообщило о более 60 погибших - включая одного ребенка, базирующийся в Сингапуре канал CNA - о не менее 50, агентство AFP - о минимум 19.

Митингующие против госпереворота 1 февраля заполнили улицы Янгона, Мандалая и других городов, несмотря на предупреждения военных, что они могут открыть огонь на поражение "со спины и в голову".

С момента путча - почти 400 жертв среди мирного населения

Reuters напоминает, что с момента путча число жертв среди мирного населения в стране достигло порядка 400. В субботу, 27 марта, к протестам в Мьянме присоединились десятки тысяч человек. Выстрелы были, в частности, слышны возле культурного центра США в Янгоне, никто не пострадал. Начато расследование инцидента. 

Между тем посольства ЕС и Великобритании в Мьянме осудили убийство мирных жителей в этой стране. "Этот 76-й День вооруженных сил Мьянмы запомнится как день террора и бесчестья. Убийства безоружных гражданских лиц, в том числе детей, не имеют оправдания", - говорится в сообщении дипмиссии ЕС в Янгоне. Британские дипломаты в свою очередь выразили уверенность, что силы безопасности "опозорились, расстреливая безоружных" протестующих.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию и лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, насилие со стороны силовиков уже привело к гибели десятков человек.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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    Автор: Евгений Жуков


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