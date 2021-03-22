 Глава путчистов Мьянмы назвал Россию ″подлинным другом″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.03.2021

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Мир

Глава путчистов Мьянмы назвал Россию "подлинным другом"

Главнокомандующий ВС Мьянмы приветствовал присутствие военнослужащих России на ежегодном параде. Кремль ранее выражал обеспокоенность ростом числа мирных жителей, погибших в ходе протестов.

Главнокомандующий ВС Мьянмы Мин Аун Хлайн

Главнокомандующий ВС Мьянмы (фото из архива)

Россия - подлинный друг Мьянмы. Такое заявление главнокомандующий Вооруженными силами этой азиатской страны Мин Аун Хлайн сделал на ежегодном параде в пятницу, 26 марта. Он приветствовал присутствие военнослужащих РФ на этом мероприятии.

Главнокомандующий ВС Мьянмы пообещал продвигать демократию и защищать соотечественников. Между тем в стране не утихают протесты против военных, захвативших власть. Сам Мин Аун Хлайн и еще 9 высокопоставленных военных после путча находятся под санкциями Евросоюза. Хлайн несет ответственность за подрыв демократии и верховенства права, объяснили в Брюсселе.

Кремль в середине марта выразил обеспокоенность ростом числа мирных жителей, погибших в ходе протестов. Москва внимательно следит за ситуацией в Мьянме, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Государственный переворот в Мьянме

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив чрезвычайное положение сроком на один год. Влиятельные представители вооруженных сил незадолго до путча заявили о фальсификации результатов парламентских выборов в ноябре 2020 года. По официальным итогам голосования, Национальная лига за демократию одержала убедительную победу, набрав свыше 70 процентов голосов, но пришедшие к власти военные объявили результаты выборов недействительными.

Лидер Национальной лиги за демократию, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и ряд других политиков были арестованы. С тех пор в республике не прекращаются массовые протесты против путчистов, действия силовиков уже привели к гибели десятков человек.

С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий формой правления в Мьянме была военная диктатура. Демократические преобразования в стране начались в 2011 году.

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    Автор: Евгений Жуков


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