Количество депортаций беженцев из ФРГ заметно сократилось

Из Германии за первые три месяца 2021 года выдворено 2880 соискателей убежища - значительно меньше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщили во вторник, 25 мая, издания группы Funke со ссылкой на ответ федерального правительства на запрос депутатов Левой партии в бундестаге. В первом квартале 2020 года из Германии было выслано 4088 беженцев, а в первом квартале 2019-го - 5613.

Издания связывают значительное снижение количества депортаций в первую очередь с последствиями пандемии коронавируса. В 2021 году наибольшее число беженцев было выслано в Грузию, Албанию, Молдавию и Сербию. 78 человек были депортированы в Афганистан.

Левые осуждают практику депортаций

Эксперт Левой партии по внутренней политике Улла Йельпке (Ulla Jelpke) раскритиковала действия правительства ФРГ. "Депортации в принципе неприемлемы, а уж тем более - посреди пандемии. В то время как в богатых индустриальных странах создается впечатление, что коронавирус, наконец, удается взять под контроль с помощью кампаний вакцинации, в других регионах он по-прежнему распространяется бесконтрольно", - указала она.

По словам Йельпке, пандемия привела во многих странах к масштабным экономическим лишениям и усилила и без того кризисную ситуацию. "Тот, кто форсирует депортации в подобных условиях, сознательно мирится с угрозами для здоровья и жизни высылаемых и показывает, что ему плевать на гуманность и права человека", - подчеркнула представитель Левой партии, являющейся правопреемницей Социалистической единой партии Германии, правившей в ГДР.

Предстоящий вывод войск НАТО из Афганистана вызвал рост обеспокоенности в связи с депортацией людей в эту страну. Организация, защищающая права беженцев, Pro Asyl призвала власти Германии незамедлительно прекратить высылку отвергнутых соискателей убежища в Афганистан.

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