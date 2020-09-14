Попасть в Германию вряд ли удастся. Рассказ беженца из лагеря на Лесбосе

На греческом острове Лесбос после пожара в Мориа построили новый временный лагерь для беженцев. Что там происходит сейчас? Репортаж DW.
Мухаммад Сатор Масси - 19-летний афганский юноша сидит под палящим солнцем на дороге, ведущей от поселка Панагиуда на Лесбосе в Митилини, - самый крупный город на этом греческом острове. Рядом с сидящим юношей коммунальные службы убирают кучи мусора: пластиковые пакеты, бутылки, картонные коробки. Совсем рядом море, но пахнет не морем. Зловоние - на всю округу. Еще пару дней назад здесь было полно народу - беженцы из сгоревшего лагеря Мориа вынуждены были несколько дней жить под открытым небом: без еды, воды и каких-либо санитарных условий.
Затем одни своим ходом направились в Афины, чтобы попытаться оттуда любыми путями добраться до Западной Европы, другие оказались в новом временном лагере для беженцев, который в срочном порядке был построен греческими властями на территории бывшего военного полигона. "Мы надеялись, что местные власти отправят нас отсюда в Афины, но этого не произошло", - рассказывает афганский юноша.
Он прибыл на Лесбос со своей тетей, ее мужем и их 6 детьми. На острове они уже 9 месяцев. После того, как сгорел лагерь Мория, в котором все они находились, юноша вместе с другими беженцами отправился в Афины, но дорогу им преградила полиция, перекрывшая этот участок трассы. Мухаммад и его родственники были вынуждены спать под открытым небом на земле или в лучшем случае на кусках картона. Так продолжалось целую неделю. Потом полиция стала расчищать обочину дороги, на которой возник стихийный лагерь, убирать жилища из веток и картона. Дошла очередь и до Мухаммада. "Мы как раз ели, когда появились полицейские. Они выбросили наши вещи на дорогу и разобрали наше жилище", - рассказывает юноша.
Мухаммада и его родственников переселяют в новый лагерь Каратепе, построенный вместо Мориа. "Они заставляют нас идти туда и оставаться там. У нас нет выбора. Но я не верю в то, что там будет лучше, чем в Мориа. Все будет точно так же", - говорит юноша. Он - не единственный, кто сомневается в том, что условия в Карапете будут лучше, чем в сгоревшем Мориа, где тысячи человек жили в палатках на небольшой территории - без еды, необходимой медицинской помощи и санитарных условий.
Представитель греческого министерства по делам миграции и убежища заявил, что в новом лагере созданы хорошие условия. Там есть туалеты и душевые кабины, вода и свет, дополнительные спальные места. Но, по рассказам тех, кто уже находится в лагере, туалетов слишком мало, еду дают один раз в день, а в шатрах, которые установили в лагере УВКБ ООН и Красный Крест, нет ни матрасов, ни одеял для прибывающих беженцев. Кроме того, на бывшем военном полигоне, где сейчас разместился временный лагерь, солдаты все еще собирают остатки амуниции и с помощью металлоискателей ищут неразорвавшиеся боеприпасы. Но власти острова заверяют, что находиться в лагере безопасно.
Для Мухаммада и других беженцев на Лесбосе самая большая проблема - неопределенность. Никто не знает, когда они смогут покинуть лагерь. Сейчас здесь объявлен двухнедельный карантин. В последние дни среди беженцев из сгоревшего Мориа выявлено более 200 случаев заболевания коронавирусом. "Мы прибыли сюда, чтобы получить защиту. Мы - не заключенные. Я почти год нахожусь на Лесбосе. Я больше не вынесу этого", - говорит отчаявшийся юноша.
Он поднимается и медленно идет к своим родственникам. Все они должны зарегистрироваться, чтобы остаться в новом лагере. Кроме Мухаммада и сотрудников коммунальных служб, которые убирают мусор, по улице движутся еще несколько человек: одна афганская семья и юноша из Конго, который несет с собой грязную, разорванную палатку.
Возле входа в новый лагерь своей очереди ожидают несколько десятков человек. Сначала пропускают семьи. После регистрации каждый проходит тест на коронавирус, а затем оказывается на территории лагеря.
Мухаммад достает сигарету. "Раньше я не курил, занимался спортом. Но сейчас меня это успокаивает, - подавленно рассказывает юноша. - Мы теряем здесь время. Я не чувствую себя здесь живым человеком. Лучше было бы, чтобы меня депортировали обратно в Афганистан, чем опять в эту тюрьму".
В Афганистане у юноши остались родители. По словам Мухаммада, его отец - депутат в местном совете провинции Вардак. Их семья не нуждается в деньгах. Но постоянно испытывает страх за свою жизнь. Юноша вспоминает один случай, произошедший с ним. Он возвращался из школы домой. Рядом с ним остановилась машина, в которой сидели люди, представившиеся друзьями отца. Они потребовали, чтобы Мухаммад поехал с ними. Он не согласился, тогда они попытались посадить его в машину силой. Юноше, по его словам, чудом удалось убежать.
"Каждый раз, когда ты идешь в школу, не знаешь, вернешься ли домой живым", - говорит Мухаммад. Он не хотел жить в постоянном страхе и вместе со своей тетей и ее семьей решил бежать в Европу. Но сейчас он признается, что почти потерял надежду оказаться в Германии, где хотел выучить язык, стать врачом и играть в футбол.
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