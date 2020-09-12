Полиция применила слезоточивый газ против беженцев лагеря Мориа

Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов из фактически уничтоженного пожаром лагеря ЕС Мориа на греческом острове Лесбос. До этого протестующие забросали полицейских камнями, сообщил в субботу, 12 сентября, фотожурналист агентства AFP. Мигранты также пытались прорвать оцепление на дороге, ведущей к крупнейшему городу острова - Митилини, передало агентство Reuters.

Многие собравшиеся скандировали "Свободу", "Нет - лагерю", в то время как бульдозеры расчищали площадку, чтобы там можно было установить палатки. Как сообщило Reuters, некоторые беженцы держали в руках листы бумаги с надписями: "Мы не хотим снова попасть в такой же ад, как Мориа", - а также призывы к канцлеру ФРГ о помощи: "Вы слышите нас, госпожа Меркель?"

Тысячи мигрантов на Лесбосе уже четвертый день остаются без крова. Они живут под открытым небом и вынуждены ночевать на обочинах дорог либо в полях недалеко от бывшего лагеря. В эфире греческих телеканалов были показаны палатки, разбитые на кладбище.

Лагерь беженцев практически сгорел дотла

В ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил Мориа - крупнейший в ЕС лагерь для беженцев. В нем проживали порядка 12 600 человек, хотя рассчитан он всего на 2800. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе объект закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая инфицирования коронавирусом.

Общественные организации Германии требуют оказать немедленную помощь

Тем временем в Германии организация помощи беженцам Pro Asyl и другие общественные и благотворительные объединения обратились с открытым письмом к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel), призвав оказать срочную поддержку людям из Мориа. "Необходим совместный европейский план спасения, экстренная эвакуация беженцев и принятие этих людей в Германию и другие европейские страны, причем сейчас", - говорилось в послании, опубликованном 11 сентября.

Общественные организации раскритиковали европейскую миграционную политику, отметив, что "позорное состояние лагеря и катастрофический пожар" - ее непосредственный результат. По словам представителей организаций, к помощи беженцам следует привлечь Федеральное ведомство защиты населения при катастрофах. "Драматическое обострение ситуации на острове Лесбос показало, что ищущие защиты должны быть немедленно эвакуированы с греческого острова", - подчеркивалось в письме.

Немецкие города готовы принять мигрантов

Обер-бургомистры десяти германских городов в совместном письме Меркель и министру внутренних дел страны Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer, ХСС) выразили готовность принять мигрантов и беженцев.

"Тринадцать тысяч человек, которые вынуждены были там проживать, потеряли последнее пристанище. Кроме того, как опасаются многие, среди них есть инфицированные вирусом SARS-CoV-2", - указывалось в послании, авторы которого просили Меркель и Зеехофера поспособствовать размещению беженцев и тем самым внести "гуманитарный вклад" в судьбы тех, кто "ищет защиты в Европе".

"Мы готовы принять людей из Мории, чтобы смягчить гуманитарную катастрофу", - написали, в частности, обер-бургомистры Ганновера, Потсдама, Фрайбурга, Дюссельдорфа и Кельна.

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