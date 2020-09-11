Пожар в лагере Мориа: тысячи человек остаются под открытым небом

После пожара, фактически уничтожившего лагерь беженцев Мориа на греческом острове Лесбос, тысячи мигрантов остаются без крова. Как сообщает агентство Reuters в пятницу, 11 сентября, многие из них уже третий день живут под открытым небом и вынуждены ночевать на обочинах дорог либо в полях недалеко от бывшего лагеря. В эфире греческих телеканалов были показаны палатки, разбитые на кладбище. Между тем местные власти никак не могут договориться о дальнейшей судьбе этих людей.

Правительство Греции сообщило, что для людей, лишившихся крова, имеются несколько тысяч палаток. Кроме того, подчеркнули в Афинах, в порту Митилини стоит пассажирский паром, который тоже можно использовать для размещения мигрантов. Однако местные власти и жители острова отклонили это предложение, опасаясь, что временное жилье превратится в новый лагерь для беженцев.

Вместо этого власти острова попросили переправить беженцев на судне в Пирейский порт в Афины, сообщил греческий министр по вопросам миграции Нотис Митарахи. Однако это, по его словам, "технически неосуществимо, так как в результате возникнет еще большая угроза безопасности из-за коронавируса".

Общественные организации Германии требуют оказать немедленную помощь

Тем временем в Германии организация помощи беженцам Pro Asyl и другие общественные и благотворительные объединения обратились с открытым письмом к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel), призвав оказать срочную помощь людям из лагеря Мориа. "Необходим совместный европейский план спасения, экстренная эвакуация беженцев и принятие этих людей в Германию и другие европейские страны, причем сейчас", - говорится в послании, опубликованном 11 сентября.

Общественные организации раскритиковали европейскую миграционную политику, отметив, что "позорное состояние лагеря и катастрофический пожар" - ее непосредственный результат. По словам представителей организаций, к помощи беженцам следует привлечь Федеральное ведомство защиты населения при катастрофах. "Драматическое обострение ситуации на острове Лесбос показало, что ищущие защиты должны быть немедленно эвакуированы с греческого острова", - подчеркивается в письме.

Немецкие города готовы принять мигрантов

Обер-бургомистры десяти германских городов в совместном письме канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и министру внутренних дел страны Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer, ХСС) выразили готовность принять мигрантов и беженцев из лагеря Мориа.

"13 тысяч человек, которые вынуждены были там проживать, потеряли последнее пристанище. Кроме того, как опасаются многие, среди них есть инфицированные вирусом SARS-CoV-2", - указывается в послании, авторы которого просили Меркель и Зеехофера поспособствовать приему беженцев и тем самым внести "гуманитарный вклад" в судьбы тех, кто "ищет защиты в Европе".

"Мы готовы принять людей из Мории, чтобы смягчить гуманитарную катастрофу", - написали, в частности, обер-бургомистры Ганновера, Потсдама, Фрайбурга, Дюссельдорфа и Кельна.

В свою очередь канцлер ФРГ сообщила, что в телефонном разговоре 10 сентября попросила премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса помочь с распределением мигрантов.

Лагерь беженцев практически сгорел дотла

В ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил крупнейший в ЕС лагерь для приема беженцев Мориа на греческом острове Лесбос. В нем проживали порядка 12 600 человек, хотя рассчитан он всего на 2800. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом.

Однопартиец главы МВД Зеехофера и его коллега по правительству, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller), высказался за прием 2000 человек из сгоревшего лагеря, в котором, как он ранее сам смог убедиться, людей содержали "как преступников в тюрьме".

Михаэль Бранд (Michael Brand), эксперт по правам человека парламентской фракции блока ХДС/ХСС, в свою очередь предложил принять 5000 человек и подчеркнул, что такая гуманитарная акция срочно необходима после всего того, что годами творилось в этом лагере и игнорировалось в ЕС.

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