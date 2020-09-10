Главы десяти городов ФРГ готовы принять беженцев из лагеря Мориа

Обер-бургомистры десяти германских городов в совместном письме канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) и министру внутренних дел страны Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer, ХСС) выразили готовность принять мигрантов и беженцев из лагеря ЕС Мориа на греческом острове Лесбос, фактически уничтоженного пожаром. Копия письма находится в распоряжении изданий группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), которые вечером в четверг, 10 сентября, обнародовали выдержки из него.

"13 тысяч человек, которые вынуждены были там проживать, потеряли последнее пристанище. Кроме того, как опасаются многие, среди них есть инфицированные вирусом SARS-CoV-2", - указывается в послании, авторы которого просили Меркель и Зеехофера поспособствовать приему беженцев и тем самым внести "гуманитарный вклад" в судьбы тех, кто "ищет защиты в Европе".

"Мы готовы принять людей из Мории, чтобы смягчить гуманитарную катастрофу", - написали, в частности, обер-бургомистры Ганновера, Потсдама, Фрайбурга, Дюссельдорфа и Кельна.

В свою очередь канцлер ФРГ сообщила, что в телефонном разговоре 10 сентября попросила премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса помочь с распределением мигрантов.

Пожар практически уничтожил лагерь

В ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил крупнейший в ЕС лагерь для приема беженцев Мориа на греческом острове Лесбос. В нем проживали порядка 12 600 человек, хотя рассчитан он всего на 2800. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе лагерь закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая заражения коронавирусом.

Однопартиец главы МВД Зеехофера и его коллега по правительству, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Герд Мюллер (Gerd Müller), высказался за прием 2000 человек из сгоревшего лагеря, в котором, как он ранее сам смог убедиться, людей содержали "как преступников в тюрьме".

Михаэль Бранд (Michael Brand), эксперт по правам человека парламентской фракции блока ХДС/ХСС, в свою очередь предложил принять 5000 человек и подчеркнул, что такая гуманитарная акция срочно необходима после всего того, что годами творилось в этом лагере и игнорировалось в ЕС.

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