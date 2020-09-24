Хосписы для мигрантов: как в ФРГ оказывают им паллиативную помощь

Иракского мальчика, которому не было и семи лет, Хуссам Кодер помнит до сих пор. Волонтер в одном из берлинских хосписов оказывал помощь больному раком ребенку в последние дни его жизни. В 2019 году мальчик оказался в Германии вместе с отцом. Сюда они добирались долго, по морю. У отца была одна-единственная цель. Он хотел, чтобы немецкие врачи вылечили его сына. Когда мальчик оказался в одной из немецких клиник, потребовалась помощь: нужен был переводчик. Тогда отец обратился в амбулаторную службу паллиативной помощи. На его просьбу откликнулся Хуссам Кодер.

В Германию, чтобы вылечить сына

"По пути в Германию отец нес этого ребенка на спине. Мальчик был уже очень слаб. Это кошмарная история", - рассказывает Кодер. 48-летний житель Берлина, сам будучи двухлетним ребенком, оказался в Германии. Его родители - палестинцы бежали сюда из Ливана. Уже семь лет Хуссам Кодер работает волонтером хосписа.

Хуссам Кодер

Он помогал отчаявшемуся отцу иракского мальчика чем мог: выступал в роли переводчика во время медицинских процедур и визитов к врачу, искал место в хосписе для умирающего ребенка, поддерживал обоих морально, читал им Коран. "В начале с мальчиком еще можно было разговаривать и играть, - вспоминает Кодер, у которого тоже двое детей. - Но в какой-то момент я стал по большей части сопровождать отца, а не сына. Мальчик часто был без сознания".

Ребенку лечение не помогло. После химиотерапии, которая не дала положительных результатов, стало окончательно ясно, что дни мальчика сочтены. Тогда Кодер вместе с коллегами занялся тем, чтобы в Германию смогла прилететь из Ирака мать мальчика. Это удалось сделать, и она провела с ребенком последние недели его жизни. В марте женщина улетела домой, забрав с собой тело сына. Его похоронили дома, в Ираке. "Все, что мы могли сделать в тот момент, это успокаивать и поддерживать друг друга, - рассказывает Хуссам - Для верующих мусульман умершие дети - ангелы, которых на небесах ожидает все самое лучшее".

Как стать волонтером в хосписе

Хуссам Кодер работает лаборантом. Волонтером он стал после того, как в 2013 году в мечети увидел объявление о поиске волонтеров в хоспис. Он поговорил об этом с имамом, и тот сказал, что в исламе очень ценят готовность помогать больным. Все это, как признается мужчина, очень его тронуло.

Позже он получил специальные знания для работы в хосписе и оказания амбулаторной паллиативной помощи. С тех пор ему довелось оказывать поддержку многим неизлечимо больным людям - не только выходцам из арабских стран. Первые восемь месяцев в качестве волонтера Хуссам Кадер помогал мужчине - немцу, у которого кроме него в последние дни жизни не было больше никого.

В амбулаторной службе паллиативной помощи, к которой относится и Хуссам, волонтеров координирует Элизабет Шмидт-Пабст (Elizabeth Schmidt-Pabst). Американка, медсестра по образованию, более 20 лет живет в Берлине.

В одном из берлинских хосписов

Когда она рассказывает о проекте "Конец жизни вдали от родины", направленном на оказание паллиативной помощи мигрантам, становится ясно, кто именно в ней нуждается: это беженцы, недавно оказавшиеся в Германии, вьетнамцы, которые уже давно живут в ФРГ, рома и синти, обитающие в общежитиях для бездомных, одинокие мигранты, оказавшиеся в домах престарелых или в больницах. Поэтому все сотрудники службы паллиативной помощи говорят не только по-немецки, но и по-арабски, по-турецки, по-английски, по-польски. Волонтеры здесь нужны всегда. В их задачи входит сопровождение к врачу, работа переводчиком, посещение больного и так далее.

"Если нам звонят, - говорит 43-летняя Элизабет, - часто речь идет о том, что человек совершенно одинок и нуждается в помощи того, кто говорит на его родном языке. Самая большая проблема - это не другая религия, а другой язык". Но, по словам Элизабет, часто проблемы возникают и из-за самой системы медицинского обслуживания в Германии. Принято считать, что помочь больному может только медицина. Но зачастую необходима именно паллиативная помощь, когда уже поздно и невозможно устранить причины заболевания, а необходимо избавить человека от боли и страданий.

Как оказывают паллиативную помощь в Германии

Согласно официальным данным, в 2019 году в Германии было зарегистрировано 940 000 смертей. Каждый день в немецких больницах умирают примерно 300 человек. Каждый год около 30 000 человек проводят последние дни своей жизни в хосписах. Сколько среди них мигрантов, точно не известно.

95 процентов расходов за хоспис берет на себя касса медицинского страхования. Остальные пять процентов - сами хосписы. Как правило, это пожертвования. Для того, чтобы больной мог находиться в хосписе, необходимо направление врача и медицинская страховка. Работу амбулаторных служб паллиативной помощи пациенты не оплачивают. В задачи таких служб входят сопровождение и консультация больного, контакты с врачом и уход за больным, а в случае его смерти - помощь в организации похорон.

"Каждый четвертый наш пациент имеет миграционные корни. И это число растет", - говорит Элизабет Шмидт-Пабст. Ежегодно служба оказывает помощь в среднем 150 больным. Хуссам Кодер рассказывает, что в мусульманских семьях постепенно меняется отношение к хосписам. До сих пор среди мусульман считалось неприемлемым отправлять тяжело больного человека в хоспис, последние дни жизни он должен находиться дома, и заботиться о нем должны родные. По этой причине, а также порой из-за языкового и культурного барьера, согласно официальным данным, мусульмане не так часто прибегают к паллиативной помощи. Но ситуация меняется, и в Германии в прошлом году была зарегистрирована первая интернациональная служба амбулаторной паллиативной помощи, чьи сотрудники будут работать с мигрантами. Первые 15 волонтеров уже прошли соответствующее обучение.

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