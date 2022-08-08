Визуализация и фальсификация: почему нельзя доверять картинкам?

Что мы знаем о прошлом? На чем базируется наше представление о той или иной эпохе? Как правило, доказательность чего-либо подтверждается наличием фактов: письменных источников, устных описаний, записанных кем-нибудь, артефактов, найденных в результате раскопок, и, разумеется, изображений - рисунков, картин, фотографий, фильмов.

Фиксация прошлого в картинках

В своей книге "Краски прошлого. Как история обретает очертания" ("Die Farben der Vergangenheit. Wie Geschichte zu Bildern wird"), опубликованной издательством Бек (Verlag C.H. Beck), берлинский историк-искусствовед Петер Гаймер (Peter Geimer) подробно иллюстрирует роль вышеназванных визуальных "свидетелей" истории, помогающих ей принимать образы в нашем представлении.

Обложка книги

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать? Но насколько можно доверять собственной фантазии, визуализации прошлого, когда речь идет о реконструкции произошедшего со слов очевидцев, их индивидуальной памяти? Что именно отражают (изображают) картины, рисунки, фотографии, фильмы? Связующее ли это звено? Или все же - иллюзия? Какие современные картины (фотографии, видео) актуальных событий уже завтра осядут в нашей памяти, став историей?

Можно ли остановить мгновенье?

Стремление запечатлеть важные моменты истории, визуально реконструировать прошлое старо как мир. В своей книге Петер Гаймер подробно анализирует полотна живописцев XIX века - как, например, работу французского художника Жана-Луи-Эрнеста Мейссонье "Кампания во Франции 1814 года", посвященную отступлению армии Наполеона. В своем рвении с фотографической тщательностью воспроизвести мельчайшие детали этого события, художник, творивший полстолетия позже, подробно изучал оригинальную экипировку и обмундирование армии наполеоновского времени. Для портрета Наполеона сам мастер даже облачался в специально сшитый для этого мундир легендарного полководца, а снежный ландшафт моделировал из муки, глины и соли.

Современники живописца восхваляли и критиковали одновременно, дескать, вряд ли это достоверно, ведь картины - плод воображения автора, не являющегося свидетелем событий. Да, просто картины (без письменного контекста) для полного восприятия определенной ситуации мало, комментирует автор книги.

Полотно Жана-Луи-Эрнеста Мейссонье "Кампания во Франции 1814 года"

Так, в середине XIX века, появились панорамные картины с батальными сценами, призванные более наглядно отражать ключевые события эпохи, поясняет Петер Гаймер. Популярны они и сегодня, яркий пример тому - крупномасштабная панорамная работа современного венского художника Ядегара Азизи "Лейпциг 1813. В сумятице Битвы народов", посвященная крупнейшему сражению XIX века.

Внимание читателя автор книги обращает и на особый ракурс "видения" происходящего - например, глазами главного персонажа произведения, как на полотне Жака-Жозефа (Джеймса) Тиссо "Что Господь видел с креста" (из цикла "Иллюстрации к Библии", 1886-1894 гг.). Нередко буквально "говорящей" становится поза изображенного, как на портрете императора Германии Вильгельма II (Kaiser Wilhelm II.), написанном берлинцем Максом Конером (Max Koner) в 1890 году.

Макс Конер, "Император Вильгельм II", 1890 год

"Это не портрет, это - объявление войны", - так (якобы) отреагировал один французский генерал, увидев картину. Но можно ли ее считать историческим доказательством того, что император был намерен развязать войну?

Символы и "иконы" прошлого

Среди иллюстраций в книге историка-искусствоведа есть и эта знаменитая фотография: смерть студента Бенно Онезорга (Benno Ohnesorg) во время протестов против шаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви, проходивших в Западном Берлине в 1967 году. Фотография трагедии в одночасье облетела весь мир, став символом студенческого движения и доказательством полицейского произвола.

Смерть Бенно Онезорга

Позже свидетели утверждали, что Бенно Онезорг был просто прохожим и стал "случайной жертвой", но иконой протестного движения он остается по сей день. Не следует безоговорочно доверять лишь образам, пренебрегая прочими доказательствами, предостерегает Петер Гаймер. Это ведет к недопониманию, а иногда и к искажению исторических событий, уверен он.

История: очевидное или невероятное?

От исторических полотен до (ре)анимации черно-белой истории, - в своей книге Петер Гаймер приводит массу примеров тому, что любая попытка "приукрасить", "отретушировать", "расцветить" прошлое становится манипуляцией истории. Более ста иллюстраций (крупномасштабных полотен, черно-белых и ретушированных фотографий, видеохроники событий) в книге профессора кафедры истории и искусствоведения Свободного университета Берлина (Freie Universität Berlin) Петера Гаймера стали предметом анализа скрупулезно выписанных деталей прошлого. Показательно, что в фокусе книги, включающей и результаты обширных исследований, проведенных в рамках университетского проекта "BildEvidenz", - главным образом (не считая библейской тематики) произведения искусства батального жанра.

Прошлое неуловимо, утверждает Петер Гаймер. Наблюдать за ним не представляется возможным, запечатлеть же удается лишь тот или иной момент из вереницы стремительно уносящихся в небытие событий.

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