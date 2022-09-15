Почему ФРГ может стать мишенью кремлевской дезинформации

В Германии все острее ощущаются последствия стремительного роста цен на энергоносители после того, как Москва вначале снизила, а потом и вовсе прекратила поставки газа по газопроводу "Северный поток". На этом фоне Россия может попытаться нагнетать социальную напряженность в немецком обществе этой зимой при помощи онлайн-кампаний по дезинформации, считает председатель контрольного комитета в германском бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz). "Ситуация довольно серьезная, - говорит член комитета от партии "Союз-90"/"зеленые" в разговоре с DW. - Последние несколько недель еще раз показали, что Германия уязвима для российского влияния".

Масштабные санкции, принятые Евросоюзом в отношении России после ее военного вторжения в Украину, пока что поддерживает большинство жителей ФРГ. Но местные спецслужбы опасаются, что РФ попытается подогреть в немецком обществе страхи по поводу нехватки предстоящей зимой газа или продовольствия, чтобы вызвать сопротивление санкционным мерам.

Константин фон Ноц Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

"Наши спецслужбы давно заметили, что агенты пророссийского влияния в Германии организуют кампании в социальных сетях, таких как Telegram, с целью отравить общественный дискурс и расколоть наше общество, - говорит фон Ноц. - Мы живем во времена, когда нужно быть особенно бдительными - история с видеороликом выступления Бербок стала еще одним подтверждением этому".

Инцидент с выступлением Анналены Бербок

Случай, который приводит в пример немецкий политик, дает представление о том, как дезинформация и фейковые новости могут спровоцировать беспокойство в обществе. В конце августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во время дискуссии в Праге заявила о поддержке ставшей жертвой захватнической войны Украины - "независимо от того, что думают немецкие избиратели".

Эта фраза была частью длинного ответа, в ходе которого Бербок также заверила, что правительство поможет жителям Германии справиться с растущими расходами на жизнь.

Но спустя буквально несколько часов видео с вырванным из контекста замечанием начало распространяться на пророссийских аккаунтах в Telegram - об этом сообщили в независимой аналитической структуре "Ситуационный центр по противостоянию дезинформации", объединяющей ряд НКО. Нередко видеозаписи сопровождались вырванными из контекста фрагментами выступления или добавленными заголовками, искажающими реальный смысл высказывания Бербок.

Анналена Бербок Фото: Thomas Trutschel/photothek/IMAGO

Вскоре после этого видео появилось и в других социальных сетях: Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Распространяли его в основном правопопулисты из партии "Альтернатива для Германии (АдГ), сторонники Левой партии, а также представители ультраправых сил. Видео стремительно стало виральным - и уже через день после пражского выступления Бербок в Twitter появился хэштег на немецком языке с призывом к ее отставке.

"Этот инцидент показывает, насколько важную роль в ходе распространения дезинформации играет сотрудничество российских прокремлевских сил с пророссийскими агентами влияния внутри Германии", - говорит Юлия Смирнова из аналитического центра "Институт стратегического диалога", одной из организаций, участвовавших в анализе инцидента с выступлением немецкого министра иностранных дел.

Главная тема фейковых новостей из РФ - война в Украине

Попытки Москвы повлиять на общественное мнение в Германии - явление не новое. Со времен холодной войны ФРГ считалась одним из главных объектов советских, а позднее российских информационных операций.

Основной площадкой для этого за последние десять лет стали социальные сети. Только с 2015 по 2021 годы исследователи выявили более 700 российских кампаний по дезинформации, целью которых было усиление существующих или создание новых разногласий в немецком обществе.

Они затрагивали десятки самых различных тем - от миграции до прав человека. Но после 24 февраля 2022 года - дня, когда российские танки пересекли границу Украины, - ситуация изменилась, говорит Юлия Смирнова: теперь кампании Москвы по дезинформации вращаются исключительно вокруг войны в Украине.

Кроме того, российские агенты влияния "ухватились за тему нехватки энергоносителей в Европе сразу после начала российской агрессивной войны, представив энергетические проблемы как следствие западных санкций - и, в целом, как результат солидарности Запада с Украиной", отмечает Смирнова: "Российская пропаганда распространяет нарратив о том, что немцы должны замерзнуть из-за поддержки Украины. И сейчас, когда зима не за горами, этот нарратив имеет наибольший потенциал, чтобы подействовать на людей, у которых есть законные страхи и опасения".

Агенты российского влияния хотят радикализации в ФРГ

Исследования других организаций подтверждают эту оценку. Пиа Ламберти (Pia Lamberty) из берлинского исследовательского института CeMAS ожидает дальнейшего увеличения числа российских кампаний по дезинформации в зимний период. "По опыту прошлых лет мы видим, что Россия активизирует свои операции влияния в периоды социальной напряженности, чтобы еще больше дестабилизировать демократии", - говорит социальный психолог Ламберти. Нечто подобное можно было наблюдать в 2015 году, когда сотни тысяч сирийцев бежали от войны у себя на родине в Германию.

Когда страны сталкиваются с серьезными социальными проблемами, такими как надвигающийся энергетический кризис в Германии этой зимой, говорит Ламберти, "есть вероятность того, что люди будут проявлять больше солидарности и станут отзывчивее по отношению друг к другу. Но нередко происходит обратное: в обществе растут проявления национализма и эгоизма. Сейчас дезинформация очень умело работает с психикой людей, пытаясь усилить именно вторую тенденцию".

До сих пор протесты в Германии против роста стоимости жизни и особенно цен на энергоносители были относительно малочисленными. Но с приходом отопительного сезона ситуация может измениться. Партии, находящиеся на окраинах политического спектра, уже объявили о наступлении "горячей осени" с регулярными демонстрациями по понедельникам.

Депутат бундестага Константин фон Ноц опасается, что пророссийские силы могут попытаться радикализировать эти протесты с помощью целенаправленных кампаний по дезинформации. "Я хочу подчеркнуть: каждый в нашей стране имеет право выйти на улицу с протестом против роста цен. Но все мы - политики, журналисты, граждане - должны соблюдать осторожность, чтобы невольно не стать инструментом в руках тех, кто не желает добра нашему обществу", - предупреждает немецкий политик.

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