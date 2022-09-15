Почему ФРГ может стать мишенью кремлевской дезинформации

В Германии все острее ощущаются последствия стремительного роста цен на энергоносители после того, как Москва вначале снизила, а потом и вовсе прекратила поставки газа по газопроводу "Северный поток". На этом фоне Россия может попытаться нагнетать социальную напряженность в немецком обществе этой зимой при помощи онлайн-кампаний по дезинформации, считает председатель контрольного комитета в германском бундестаге Константин фон Ноц (Konstantin von Notz). "Ситуация довольно серьезная, - говорит член комитета от партии "Союз-90"/"зеленые" в разговоре с DW. - Последние несколько недель еще раз показали, что Германия уязвима для российского влияния".
Масштабные санкции, принятые Евросоюзом в отношении России после ее военного вторжения в Украину, пока что поддерживает большинство жителей ФРГ. Но местные спецслужбы опасаются, что РФ попытается подогреть в немецком обществе страхи по поводу нехватки предстоящей зимой газа или продовольствия, чтобы вызвать сопротивление санкционным мерам.
"Наши спецслужбы давно заметили, что агенты пророссийского влияния в Германии организуют кампании в социальных сетях, таких как Telegram, с целью отравить общественный дискурс и расколоть наше общество, - говорит фон Ноц. - Мы живем во времена, когда нужно быть особенно бдительными - история с видеороликом выступления Бербок стала еще одним подтверждением этому".
Инцидент с выступлением Анналены Бербок
Случай, который приводит в пример немецкий политик, дает представление о том, как дезинформация и фейковые новости могут спровоцировать беспокойство в обществе. В конце августа министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) во время дискуссии в Праге заявила о поддержке ставшей жертвой захватнической войны Украины - "независимо от того, что думают немецкие избиратели".
Эта фраза была частью длинного ответа, в ходе которого Бербок также заверила, что правительство поможет жителям Германии справиться с растущими расходами на жизнь.
Но спустя буквально несколько часов видео с вырванным из контекста замечанием начало распространяться на пророссийских аккаунтах в Telegram - об этом сообщили в независимой аналитической структуре "Ситуационный центр по противостоянию дезинформации", объединяющей ряд НКО. Нередко видеозаписи сопровождались вырванными из контекста фрагментами выступления или добавленными заголовками, искажающими реальный смысл высказывания Бербок.
Вскоре после этого видео появилось и в других социальных сетях: Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Распространяли его в основном правопопулисты из партии "Альтернатива для Германии (АдГ), сторонники Левой партии, а также представители ультраправых сил. Видео стремительно стало виральным - и уже через день после пражского выступления Бербок в Twitter появился хэштег на немецком языке с призывом к ее отставке.
"Этот инцидент показывает, насколько важную роль в ходе распространения дезинформации играет сотрудничество российских прокремлевских сил с пророссийскими агентами влияния внутри Германии", - говорит Юлия Смирнова из аналитического центра "Институт стратегического диалога", одной из организаций, участвовавших в анализе инцидента с выступлением немецкого министра иностранных дел.
Главная тема фейковых новостей из РФ - война в Украине
Попытки Москвы повлиять на общественное мнение в Германии - явление не новое. Со времен холодной войны ФРГ считалась одним из главных объектов советских, а позднее российских информационных операций.
Основной площадкой для этого за последние десять лет стали социальные сети. Только с 2015 по 2021 годы исследователи выявили более 700 российских кампаний по дезинформации, целью которых было усиление существующих или создание новых разногласий в немецком обществе.
Они затрагивали десятки самых различных тем - от миграции до прав человека. Но после 24 февраля 2022 года - дня, когда российские танки пересекли границу Украины, - ситуация изменилась, говорит Юлия Смирнова: теперь кампании Москвы по дезинформации вращаются исключительно вокруг войны в Украине.
Кроме того, российские агенты влияния "ухватились за тему нехватки энергоносителей в Европе сразу после начала российской агрессивной войны, представив энергетические проблемы как следствие западных санкций - и, в целом, как результат солидарности Запада с Украиной", отмечает Смирнова: "Российская пропаганда распространяет нарратив о том, что немцы должны замерзнуть из-за поддержки Украины. И сейчас, когда зима не за горами, этот нарратив имеет наибольший потенциал, чтобы подействовать на людей, у которых есть законные страхи и опасения".
Агенты российского влияния хотят радикализации в ФРГ
Исследования других организаций подтверждают эту оценку. Пиа Ламберти (Pia Lamberty) из берлинского исследовательского института CeMAS ожидает дальнейшего увеличения числа российских кампаний по дезинформации в зимний период. "По опыту прошлых лет мы видим, что Россия активизирует свои операции влияния в периоды социальной напряженности, чтобы еще больше дестабилизировать демократии", - говорит социальный психолог Ламберти. Нечто подобное можно было наблюдать в 2015 году, когда сотни тысяч сирийцев бежали от войны у себя на родине в Германию.
Когда страны сталкиваются с серьезными социальными проблемами, такими как надвигающийся энергетический кризис в Германии этой зимой, говорит Ламберти, "есть вероятность того, что люди будут проявлять больше солидарности и станут отзывчивее по отношению друг к другу. Но нередко происходит обратное: в обществе растут проявления национализма и эгоизма. Сейчас дезинформация очень умело работает с психикой людей, пытаясь усилить именно вторую тенденцию".
До сих пор протесты в Германии против роста стоимости жизни и особенно цен на энергоносители были относительно малочисленными. Но с приходом отопительного сезона ситуация может измениться. Партии, находящиеся на окраинах политического спектра, уже объявили о наступлении "горячей осени" с регулярными демонстрациями по понедельникам.
Депутат бундестага Константин фон Ноц опасается, что пророссийские силы могут попытаться радикализировать эти протесты с помощью целенаправленных кампаний по дезинформации. "Я хочу подчеркнуть: каждый в нашей стране имеет право выйти на улицу с протестом против роста цен. Но все мы - политики, журналисты, граждане - должны соблюдать осторожность, чтобы невольно не стать инструментом в руках тех, кто не желает добра нашему обществу", - предупреждает немецкий политик.