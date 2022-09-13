Полезная темнота: какие плюсы от энергокризиса

В последние недели многие города отказались от подсветки главных достопримечательностей, памятников и зданий - ратуш, музеев, библиотек. Только в Берлине без света останутся примерно 200 объектов. Среди них - Колонна победы в центре парка Тиргартен, одна из главных достопримечательностей немецкой столицы, и Берлинский кафедральный собор. Дело в том, что с первого сентября в Германии вступили в силу предписания по экономии энергии. Согласно новым правилам, которые будут действовать до конца февраля, здания и памятники в ночное время больше не должны подсвечиваться, а подсветка наружной рекламы не должна превышать нескольких часов в день.

В Веймаре наружное освещение теперь включают на полчаса позже, а отключают на полчаса раньше. Энергетический кризис в Европе, в результате которого резко возросли цены на электроэнергию, заставил немецкие города частично отказаться от света, но это еще не означает, что они погрузились во тьму. Кроме того, у городов во тьме, оказывается, есть и целый ряд "побочных эффектов" - положительных.

Какая польза от экономии электроэнергии

Выключение света в городах и освещение только тех мест, где в этом действительно есть необходимость, имеет не только эффект экономии энергии и денег, но и оказывает положительное воздействие на окружающую среду.

По подсчетам неправительственной организации International Dark Sky Association, освещение в ночное время в США на треть можно считать бесполезным. Только в этой сфере экономия могла бы составить до трех миллиардов долларов в год. По Германии такой статистики нет. Однако так как ископаемое топливо остается главным источником электроэнергии, отключение излишнего освещения уже само по себе несет положительный эффект: сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу. Например, в Индии проблема светового загрязнения оценивается в 12 миллионов тонн выбросов CO2 в атмосферу. По словам Павана Кумара из государственного университета Rhani Lakshmi Bai Central, примерно столько составляет годовой объем выбросов вредных веществ авиации и судоходства. Поэтому решение проблемы светового загрязнения могло бы внести существенный вклад в защиту экологии.

Как и Колонна победы в центре парка Тиргартен (на главной фотографии), без подстветки ночью остался Нойншванштайн Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

В Европе и США 99 процентов населения сталкиваются с проблемой светового загрязнения. Современный человек уже редко имеет дело с естественной темнотой. Но ведь возможности снизить световое загрязнение и при этом не сидеть в кромешной темноте у человечества есть. И главный принцип довольно простой: свет горит только тогда, когда и где он нужен. Темнота в ночное время имеет положительный эффект для здоровья человека. Исследования показывают, что искусственное освещение может влиять на развитие бессоницы, появление проблем со зрением и излишним весом и развитие депрессии. Свет, который излучают экраны компьютеров, планшетов и смартфонов, тоже может быть источником проблем со здоровьем. Нарушение режима сна - одна из самых распространенных. Все дело в гормоне мелатонине, который регулирует ритм всех живых организмов.

Что говорят ученые в Германии

"Если наш организм производит недостаточно мелатонина из-за того, что в помещении слишком много света или человеку приходится работать посменно, нарушая световой режим, то у наших биологических часов возникает серьезная проблема", - говорит Кристофер Киба (Christopher Kyba), ученый из центра имени Гельмгольца в Потсдаме.

Другое исследование показывает, что дети и подростки, которые растут в городах, где много искусственного света, чаще страдают от эмоциональных проблем и недополучают сна.

Искусственное освещение ночью - "одно из самых серьезных вмешательств в биосферу", уверен Кристофер Киба. "На протяжении всей эволюции всегда было четкое деление: это день, это ночь, а это лунная фаза. В местах с повышенным световым загрязнением произошли изменения", - говорит ученый. Поэтому меры по сокращению освещения на улицах городов и частичному отключению вполне могут стать первым шагом к положительным изменениям и возвращению к привычному циклу. Что же касается безопасности на дорогах, то, как показало исследование, проведенное в 2015 году в Великобритании, частота дорожно-транспортных и криминальных происшествий не зависит от того, насколько светло или темно на дороге.

Темнота нужна и миру животных. Птицам проще ориентироваться в темноте, чем при искусственном освещении. Темнота могла бы спасти целые популяции насекомых. Известно, что на искусственный свет летят представители всех современных отрядов насекомых. Только в Германии за лето от этого гибнут 100 миллиардов особей. Искусственный свет влияет и на опыление в природе. Словом, сокращение траты электроэнергии в результате кризиса, возможно, станет и частичным решением проблемы светового загрязнения, а значит - приведет и к положительным эффектам.

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