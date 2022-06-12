Энергетический кризис: немцы будут сидеть в театре, не снимая пальто?

На концерты зимой немцы будут ходить, не снимая верхней одежды? Для похода в музей надевать шапку и перчатки? Зрители будут мерзнуть в неотапливаемом зале театра? Или, может, учреждения культуры вообще закроются на всю зиму? Как раз от таких сценариев предостерегает Германский совет по делам культуры (Deutsche Kulturrat), который является головным объединением всех культурных союзов в стране. Однако даже если не поддаваться мрачным настроениям, вопрос остается актуальным. Какие последствия для культуры повлечет за собой сокращение поставок газа из России? На кого ляжет финансовая нагрузка из-за возможного энергетического кризиса? Кто будет оплачивать растущие цены на газ и электроэнергию?

Олаф Циммерман

Глава Германского совета по делам культуры Олаф Циммерман (Olaf Zimmermann) говорит, что на данный момент это самый насущный вопрос для немецкой культуры. О возможных угрозах Олаф Циммерман предупреждал уже довольно давно. Теперь пришло время бить тревогу: так как Россия из-за войны в Украине сокращает поставки газа в Германию, музеи, театры, концертные залы, архивы, библиотеки оказались под угрозой, считает глава Германского совета по делам культуры.

Экономия энергии стала национальной задачей

По всей стране заметно оживление: многие культурные учреждения уже активно прорабатывают вопросы энергосбережения. Если в небольшом немецком городе Тройсдорф пока только задумались над этим вопросом, то Фонд прусского культурного наследия (Stiftung Preußischer Kulturbesitz) уже разрабатывает план действий в рамках стратегической группы "Taskforce", созданной для решения задач экономии энергии.

Призыв к энергосбережению прозвучал и от государственного министра по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудии Рот (Claudia Roth). Она потребовала от сферы культуры внести заметный вклад в сокращение потребления энергии. В начале августа немецкий министр после консультаций на правительственном уровне заявила, что энергию надо экономить везде, где это возможно, при этом не ставя под угрозу работоспособность культурных учреждений. Напомним, что в июне в Германии стартовала общенациональная кампания по энергосбережению. Ее официально провозгласило 10 июня министерство экономики и защиты климата ФРГ (BMWK).

Кто и сколько газа получает в Германии, определяет Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNetzA), являющееся государственным ведомством. По его актуальным подсчетам, потребление газа придется сократить на 20 процентов, чтобы перезимовать, говорит Хельмут Деди (Helmut Dedy), глава Объединения немецких городов (Deutscher Städtetag). "Это объем, который потребует от нас больших усилий", - заявил он в интервью DW.

Уже сейчас принимаются меры: кондиционеры включают не на полную мощность, сокращается потребление горячей воды, выключается подсветка. Шпайерский собор - самый большой романский храм Европы - решил отказаться от ночного освещения. Его примеру последовал и Кельнский собор: чтобы сэкономить энергию, этот храм не будет включать подсветку в ночное время. В кельнском Музее Вальрафа Рихарца (Wallraf-Richartz-Museum), располагающем одной из самых крупных в мире коллекций средневековой живописи, как и в кельнском Музее Людвига, уже начал действовать первый пакет мер по энергосбережению".

Огни могут погаснуть?

Несмотря на все принимаемые меры, вряд ли этого будет достаточно. "В условиях большого напряжения мы сейчас не только стараемся экономить, но также актуализируем планы действий в чрезвычайной ситуации", - говорит Геро Димтер (Gero Dimter), вице-президент Фонда прусского культурного наследия. В управлении этого фонда со штаб-квартирой в Берлине находятся берлинские государственные музеи, библиотеки, архивы, научно-исследовательские институты. Специально созданная группа (Taskforce), в которую вошли инженеры, техники, специалисты по энергосбережению, работает сейчас над оптимизацией потребления энергии, обсуждает действия на случай кризисной ситуации. Фонд прусского культурного наследия хочет добиться экономии энергии в 20 процентов.

Музеям необходимы системы кондиционирования воздуха. Ведь для сохранения произведений искусства нужно так называемое техническое кондиционирование, которое учитывает множество нюансов. Возможно ли вообще сократить объем потребления энергии при необходимости работы таких сложных систем? "Общая тенденция заключается в том, чтобы привести климатическую кривую в большее соответствие временам года", - говорит Геро Димтер. Это означает, что летом надо меньше охлаждать помещение, а зимой температура воздуха в помещениях должна быть более прохладной. От краткосрочных изменения и скачков следует отказаться.

Геро Димтер

Каждый сбереженный градус - уже настоящая экономия, уверены эксперты. Но как поведут себя предметы искусства, выставляемые картины, архивные документы, старинные полотна, когда температура воздуха в помещениях будет изменена? "Этот вопрос следовало бы изучить более детально, - считает Геро Димтер , вице-президент Фонда прусского культурного наследия. - Но сейчас мы должны быстро реагировать, пробовать и идти на определенный риск". Поэтому при всей спешности немецкий фонд, курирующий музеи, архивы, библиотеки, все-таки делает ставку на помощь ученых в разработке адекватных мер.

Над тем, как сэкономить энергию, размышляют и на локальном уровне. Руководитель ведомства по культуре городка Тройсдорф Райнер Ланд (Rainer Land) сейчас занят тем, чтобы обеспечить энергосбережение для музыкальных школ, концертного зала и других культурных учреждений. Райнер Ланд знает, что этой зимой расходы на энергию существенно вырастут. На такой сценарий ориентируется и Фонд прусского культурного наследия. Подорожания энергии на 20 процентов ожидают и в Берлине.

Геро Димтер, вице-президент Фонда прусского культурного наследия, говорит: "Это станет большой нагрузкой для домашних хозяйств, дополнительно к инфляции". Глава Германского совета по делам культуры Олаф Циммерман предупреждает: "Во многих небольших культурных учреждениях в провинции огни могут погаснуть достаточно быстро - в прямом смысле". Инициатива государственного министра по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудии Рот экономить энергию вызвала одобрение, но вопрос о том, кто и как окажет финансовую поддержку культурным учреждениям во время энергетического кризиса, остается открытым. "Недостаточно просто экономить энергию, - говорит Олаф Циммерман в интервью DW, - нам нужен фонд экстренной помощи".

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