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Фото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
ПолитикаГермания

В Германии вступили в силу предписания по экономии энергии

Сергей Ромашенко
26 мин. назад

В госучреждениях коридоры должны отапливаться не выше 19 градусов или предпочтительно не отапливаться вовсе. Частные компании получили больше прав регулировать температуру в офисных помещениях.

https://www.dw.com/ru/v-germanii-vstupili-v-silu-predpisania-po-ekonomii-energii/a-62991119

На фоне энергетического кризиса, вызванного войной России в Украине, в Германии вступили в силу новые предписания по экономии энергии. С 1 сентября в зданиях госучреждений запрещается отапливать большие залы, фойе и коридоры, а там, где они отапливаются, температура не должна превышать 19 градусов. Это правило не распространяется на социальные учреждения.

Частные компании получают больше прав для регулирования температуры в помещениях, в том числе в офисах. Здания и памятники в ночное время больше не должны подсвечиваться. В период с 22 до 16 часов отключается подсветка наружной рекламы за исключением случаев, когда это необходимо для безопасности дорожного движения, например в путепроводах под железной дорогой.

Правила по отключению подсветки не распространяются на витрины и уличные фонари. Двери магазинов не должны быть постоянно открытыми для привлечения покупателей. Частные бассейны в помещении или на открытом воздухе не должны отапливаться газом или электроэнергией. Новые правила, принятые на прошлой неделе в целях сокращения потребления энергии на фоне кризиса, будут действовать до конца февраля.

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