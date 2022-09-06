Протесты по понедельникам: против инфляции и поставок оружия

Левые и крайне правые силы протестуют в Германии против роста цен на газ, электричество и продукты питания. Нынешние акции протеста следуют традиции понедельничных демонстраций, возникшей на закате ГДР в 1989 году.

Уже неоднократно за последние десятилетия организаторы акций протеста в Германии возвращались к такой их форме как демонстрации по понедельникам. Самая первая их волна вспыхнула в Лейпциге в 1989 году - тогда протестующие выступали за смену политического руководства ГДР и демократизацию общества.

9 октября 1989 года - после молитвы о мире в Лейпциге начинается первая "демонстрация по понедельникам" Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/picture alliance

Затем подобные регулярные демонстрации проводились в 2004 году и были направлены против социальной политики тогдашнего канцлера Германии Герхарда Шредера (Gerhard Schröder), в 2014-15 годах - против приема беженцев и, наконец, в 2020-м - против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. И вот теперь возник новый повод для того, чтобы вернуться к этой ставшей уже традиционной форме протеста - резкий рост цен.

Новые "понедельничные демонстрации"

С начала войны в Украине в среднем по Европейскому Союзу инфляция лишь немного не дотягивает до десятипроцентной отметки. Лидерами по темпам роста цен среди 27 государств-членов ЕС стали три балтийские страны - Эстония, Латвия и Литва, где они превышают 20%.

Так что Германия с ее 7,9% все еще находится в относительно неплохом положении. И все же, чтобы смягчить для населения подорожание продуктов питания, бензина, газа и электричества, федеральное правительство объявило об очередном пакете помощи объемом в 65 миллиардов евро. Однако многие в стране считают эти меры недостаточными - прежде всего, левые и крайне правые немецкие партии.

И потому оппозиционная Левая партия, самая малая по представительству в бундестаге из всех политических сил, прошедших туда, призвала немцев начиная с 5 сентября выходить по понедельникам на улицы Лейпцига, чтобы под лозунгом "Горячая осень против социального холода" выразить недовольство энергетической и социальной политикой федерального правительства.

"Левые забыли историю"

В том, что левые созывают своих сторонников именно по понедельникам, их критики видят забвение истории: ведь мирная революция в ГДР, напоминают, например, "зеленые", была направлена против Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), наследницей которой является нынешняя Левая партия.

Участники одной из акций протеста в Лейпциге, 5 сентября 2020 года Фото: Christian Mang/REUTERS

Еще один пункт критики касается того, что в митингах принимают участие и крайне правые - такие, как мелкая ультраправая партия Freie Sachsen ("Свободные саксонцы") и представленная в бундестаге правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ), за которой ведет наблюдение Федеральное ведомство по охране конституции, подозревая ее представителей в правом экстремизме. Всего этого не могут не учитывать сторонники левых, которые, таким образом, допускают, что крайне правым идеям также предоставляется общественная площадка в центре города.

Требования социальной справедливости

Вечером 5 сентября по призыву Левой партии на площади Аугустусплац в центре Лейпцига собралось, по оценкам наблюдателей, от 2000 до 3000 человек. Рядом протестовали еще около 1000 сторонников крайне правых групп. В общей сложности в одном месте было заявлено проведение семи различных акций (впрочем, одну из них, по данным полиции, организаторы отменили еще до начала мероприятия).

Сопредседатель Левой партии Мартин Ширдеван Фото: picture-alliance/dpa/O. Berg

Главной темой выступлений стала, как и было заявлено, критика социальной политики правительства Германии. Так, указывается в репортаже радиостанции Deutschlandfunk , сопредседатель Левой партии Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) заявил, говоря о правительственном пакете помощи: "Это не пакет по снижению нагрузки, который был вчера представлен, - это фейк по снижению нагрузки!".

Инициатор нынешних "демонстраций по понедельникам", депутат бундестага от Левой партии Сёрен Пелльман (Sören Pellmann), возложив на федеральные власти большую часть ответственности за рост цен на электроэнергию и в целом стоимости жизни, среди прочего, выдвинул требование отменить надбавку за газ, законодательно ограничить цены на газ и электричество, а также временно отменить НДС на основные продукты питания.

Левые против поставок оружия Украине

Грегор Гизи (фото из архива) Фото: Arno Burgi/dpa/picture-alliance

Однако выступавшие на митинге не ограничились вопросами социальной справедливости и перешли к внешней политике - левые выступают против поставок Германией оружия Украине и экономических санкций в отношении Москвы. Осудив вторжение России в Украину, участники акции возложили определенную ответственность и на страны Запада.

"Все, что по вопросу Украины и России можно было сделать неправильно, НАТО сделала неправильно", - подчеркнул экс-глава фракции Левой партии в бундестаге Грегор Гизи (Gregor Gysi). В руках демонстранты держали, в частности, плакаты с лозунгами против поставок оружия Украине и против НАТО.

Крайне правые хотят быть заодно с левыми

Проводившие собственную акцию на другой стороне площади "Свободные саксонцы" были не прочь присоединиться к требованиям Левой партии. Об этом четко заявил один из ультраправых активистов Мартин Кольман (Martin Kohlmann). О том, что эта группировка пытается изобразить, что она действует сообща с Левой партией, свидетельствует и лозунг, под которым она проводила свое мероприятие: "Вместе против тех, кто наверху".

На одной из состоявшихся в Лейпциге акций протеста требовали запустить "Северный поток - 2" Фото: Christian Mang/REUTERS

Однако такое соседство не нравилось самим левым, которые в какой-то момент начали скандировать: "Наци вон!" ("Nazis raus!"). Более того, сторонники Левой партии, усевшись на проезжей части поперек улицы, несколько раз преграждали путь демонстрации "Свободных саксонцев", которым из-за этого пришлось сильно сократить маршрут.

Один из представителей крайне правого лагеря объявил под конец мероприятий успехом то, что их участники, придерживающиеся разных взглядов "не побили друг друга". Большая заслуга в этом принадлежит полиции, усиленные наряды которой дежурили на Аугустусплац, стараясь удерживать оба лагеря на безопасном расстоянии. Впрочем, без стычек не обошлось: по итогам вечера полиция начала 10 предварительных расследований по причине нанесения травм, краж и нарушения закона о митингах.

В ближайшие дни Левая партия намерена организовать новые демонстрации и помимо понедельников. Так, на субботу, 17 сентября, ею намечена акция протеста, которую собираются провести по всей стране.

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