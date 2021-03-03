"Альтернативу для Германии" официально заподозрили в правом экстремизме

В поток новостей в Германии утром в среду, 3 марта, ворвалось сообщение с пометкой "срочно": Федеральное ведомство по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) подозревает оппозиционную партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) в правом экстремизме. Теперь это ведомство в составе МВД, призванное охранять демократическое устройство государства, сможет наблюдать за членами партии, используя методы спецслужб, в том числе - прослушивание телефонных разговоров, перехват переписки и информацию инсайдеров.

Федеральное ведомство по охране Конституции в Кельне (фото из архива)

Правда, депутатов и кандидатов в депутаты эти меры не коснутся. Тем не менее обозреватели полагают, что решение может повлиять на результаты партии на предстоящих в середине марта выборах в землях Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг, а в сентябре - в бундестаг.

Это понимают и в самой АдГ, чье руководство в заявлении назвало решение ведомства "скандалом, который грозит серьезно навредить" партии перед выборами.

Что нужно знать об "Альтернативе для Германии"

"Альтернатива для Германии" была основана в 2013 году как партия евроскептиков. Среди ее лидеров оказались экономисты и консервативные политики, разочаровавшиеся в центристской, по их мнению, политике правящего блока ХДС/ХСС. Со временем партия сильно поправела, сделав одной из своих главных тем противостояние волне миграции из преимущественно мусульманских стран.

Партию принято называть правопопулистской, но, по данным опроса, проведенного в 2020 году Фондом Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung), около трети сторонников АдГ (29 процентов) придерживаются твердо правоэкстремистских взглядов. Еще почти столько же придерживаются их, не выражая открыто. Авторы исследования оценивали правый экстремизм по нескольким параметрам: поддержка правой диктатуры, приуменьшение преступлений национал-социализма, антисемитизм, шовинизм, ксенофобия и социал-дарвинизм.

Лавров и Хрупалла в Москве, декабрь 2020 года

Сегодня АдГ представлена во всех 16 земельных парламентах ФРГ, а в некоторых восточных землях уровень ее поддержки составляет более 20 процентов. На выборах в 2017 году АдГ впервые попала в бундестаг, получив 12,6 процентов голосов и заняв третье место. У нее самая крупная оппозиционная фракция в федеральном парламенте.

Во внешней политике АдГ последовательно выступает за сотрудничество с Россией и требует отмены санкций ЕС. В декабре 2020 года делегацию АдГ, в составе которой был сопредседатель партии Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), принял в Москве глава российского МИДа Сергей Лавров.

2020-й стал для АдГ периодом потери влияния и внутрипартийных конфликтов. Эпидемия коронавируса отодвинула ее главную тему, миграцию, на второй план. Политики АдГ ставили под сомнение опасность вируса и выступали против связанных с эпидемией ограничений, но это нашло поддержку лишь небольшой части избирателей. По данным опросов в феврале, за партию выразили готовность проголосовать 10 процентов избирателей.

Почему спецслужбы в ФРГ редко наблюдают за партиями

Наблюдение спецслужб за политической партией в Германии - редкий случай. С учетом нацистского прошлого для этого законами установлены высокие преграды. В недавнем прошлом такое наблюдение велось за отдельными политиками и группами Левой партии, а также за ультраправой Национал-демократической партией Германии (НДПГ).

Прежде чем Федеральное ведомство по охране конституции приняло решение по АдГ, оно в течение двух лет изучало специальный доклад о правоэкстремистских устремлениях в партии. В четырех федеральных землях на востоке Германии местные ведомства по охране конституции уже наблюдают за АдГ.

Ранее на федеральном уровне правоэкстремистским было признано так называемое "Крыло" (Der Flügel) - неформальная группа политиков, чьи взгляды, как убеждены в спецслужбах, направлены против демократического строя. Пытаясь предотвратить решение Федерального ведомства по охране конституции, руководство АдГ инициировало самороспуск "Крыла" и исключение из партии одного известного политика, который скрыл свои прошлые связи с неонацистами. Но, очевидно, это не помогло.

АдГ может расколоться на две части

Дискуссии о том, нужно ли подозревать в правом экстремизме всю АдГ, велись в немецких СМИ несколько лет. Противники этого шага говорили, что среди сторонников партии есть обычные люди консервативных взглядов или те, кто голосовал за нее в знак протеста против политической элиты. Некоторые СМИ отмечали, что, мол, проблематично принимать такое решение перед выборами. Сторонники, наоборот, говорили, что такое решение может ослабить АдГ, лишить партию части голосов умеренных избирателей и привести к расколу.

Йорг Мойтен выступает на съезде партии

Такой раскол АдГ на два лагеря - национал-консервативный и умеренно либеральный - наметился еще раньше и сейчас обострился. Сопредседатель партии Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) на съезде осенью 2020 года критиковал ультраправых однопартийцев и пытался отмежеваться от них. Теперь его позиции могут ослабнуть, считают обозреватели.

Некоторые из них полагают, что национал-консерваторы воспримут решение Федерального ведомства по охране конституции как своего рода "знак качества". Даже если АдГ потеряет поддержку части избирателей, которых может отпугнуть клеймо правого экстремизма, партию рано списывать со счетов, предупреждают аналитики.

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