Симуляция диалога: что пишет немецкая пресса о визите АдГ в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял делегацию немецкой оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Это произошло в Москве 8 декабря. АдГ представляли депутаты бундестага Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), сопредседатель партии, и Армин-Паулюс Хампель (Armin-Paulus Hampel), член комитета по внешней политике. Далеко не самые заметные фигуры в АдГ.

Сопредседателю фракции партии в бундестаге Александру Гауланду (Alexander Gauland) приехать в Москву не удалось. Этот факт, как и ряд других, выделила немецкая пресса, говоря о том, зачем Москве понадобилось приглашать не самых значимых политиков из рядов немецких правых популистов и для чего вообще была нужна эта поездка. Самые яркие высказывания в немецкой прессе о скандальном визите депутатов АдГ - в обзоре DW.

FAZ: Реванш за встречи с критиками Кремля

Журналист Райнхард Фезер (Reinhard Veser) в своем комментарии в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung пишет: "В Москве встретились те, кто и так является частями единого целого. Представителей антиевропейской и враждебно настроенной к демократии немецкой партии принял министр иностранных дел авторитарного российского режима, который на протяжении многих лет пытается вбить клин между странами-членами ЕС и ослабить западные демократические государства. Демонстративный прием Лавровым делегации АдГ - вознаграждение за длительные попытки правых популистов втереться в доверие к Москве и иллюстрация того, что может ожидать Германия от обеих сторон".

Как подчеркивает обозреватель FAZ, "с российской стороны эта встреча очевидно является своего рода реваншем за регулярные встречи немецких политиков с российскими правозащитниками - по другому нельзя понять слова Лаврова, произнесенные в начале этой инсценировки. Ну что ж: если российское руководство находит удовольствие в таких мелких уколах, то это его дело", отмечает Райнхард Фезер.

Сергей Лавров (слева) приветствует представителя АдГ Тино Хрупалла

Der Spiegel: Встреча должна была подчеркнуть контраст

Обозреватель издания Spiegel Online Кристиан Эш (Christian Esch) так комментирует визит АдГ в Кремль: "Сердечность не является тем качеством, которое отличает Сергея Лаврова, шефа российской дипломатии, с постоянно угрюмым выражением лица, которое стало его профессиональной особенностью. И с оппозиционными политиками из бундестага Лавров просто так не встречается. Поэтому в высшей степени необычен визит в Москву представителей АдГ Тино Хрупалла и Армина-Паулюса Хампеля. Но совершенно очевидно, что эта дружеская встреча должна показать контраст той атмосфере, которая сейчас царит на официальном уровне между РФ и ФРГ".

"Во время этой встречи сложно было разделить, где была вежливость Лаврова по отношению к АдГ, а где его троллинг министерства иностранных дел Германии. Хайко Мас (глава МИД ФРГ. - Ред.) ведь тоже регулярно встречается с критиками Кремля, сказал Лавров. Да, но в отличие от немецкой делегации, они не являются депутатами Госдумы", - отмечает журналист Кристиан Эш.

TAZ: Кремль симулирует готовность к диалогу

"Тот, кто не смог сколотить политический капитал из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, должен искать другие пути, - пишет газета taz. - Поэтому приглашение российской Госдумы посетить Москву и пообедать с министром иностранных дел Сергеем Лавровым одному из лидеров АдГ Тино Хрупалла было очень кстати.

В конце концов, не каждому дано побывать в Кремле, пример тому Александер Гауланд (Alexander Gauland), чье путешествие в Москву не состоялось по "организационным причинам". Все же красная дорожка в России для того, кто назвал ничтожными в масштабах истории времена национал-социализма в Германии, сравнив их с "птичьим пометом", может вызвать большое непонимание в широких кругах".

"Многие спрашивают, что в данном случае кроется за гостеприимством Кремля? Ответ не вызовет удивления. АдГ просто пытается укрепить контакты с Россией, - пишет далее taz. - Отношения между Москвой и Берлином сейчас хуже некуда. Поэтому побеседовать с политиками, которые выступают за снятие санкций в отношении России и говорят о нормализации отношений двух стран, не замечая, например, попытку отравления Алексея Навального, Кремлю просто приятно. Так Москва симулирует готовность к диалогу, но на самом деле речь идет только об одном: расколоть и поляризировать немецкое общество. И то, что АдГ предоставляет ей в этом свою помощь, говорит само за себя".

Смотрите также: