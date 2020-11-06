 Дело Навального: в Берлине сообщили о следах ″Новичка″ на других предметах | Новости из Германии о Германии | DW | 25.11.2020

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Германия

Дело Навального: в Берлине сообщили о следах "Новичка" на других предметах

"Новичок" был обнаружен не только на бутылке воды и в биомедицинских пробах Навального. Существуют еще один или несколько предметов, на которых сохранились следы "Новичка".

Алексей Навальный

Правительство Германии сообщило о наличии в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального других предметов, на которых было обнаружено присутствие яда группы "Новичок", помимо бутылки с водой, о которой было известно ранее. Это следует из ответа правительства на депутатский запрос представителей правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Ответ датирован 19 ноября, однако пресса обратила на него внимание только в среду, 25 ноября.

Немецкие власти, отвечая на соответствующий вопрос, заявили, что утверждение о том, что следы "Новичка" находились только на бутылке воды, но не в организме Навального, не соответствует действительности. И признали существование "иных предметов", на которых были обнаружены следы яда, помимо бутылки с водой. В то же время обнаруженные следы "Новичка", по данным немецких властей, не позволяют определить, в каком агрегатном состоянии находился яд до попадания в тело политика.

По данным немецких властей, впервые следы отравления "Новичком" были обнаружены в немецком Институте токсикологии и фармакологии бундесвера без участия иностранных специалистов. Однако затем эти следы в биомедицинских пробах Навального, изъятых 5 и 6 сентября, "вне всяких сомнений" обнаружили независимые лаборатории Организации по запрещению химического оружия, Швеции и Франции. 

Немецкие власти также сообщили, что не планируют проводить собственное расследование отравления Навального , поскольку это, предположительно, преступление совершено на территории России и его жертвой стал российский гражданин. Его расследование лежит в компетенции российских правоохранительных органов.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали. 22 августа его после длительных согласований с российскими властями доставили для лечения в Берлин. 19 суток российский политик находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО. Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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    Автор: Марина Барановская



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