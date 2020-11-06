В Германии призвали РФ начать расследование отравления Навального

В случае с отравлением оппозиционного российского политика Алексея Навального российские власти должны начать расследование преступления, говорится в официальном ответе Берлина на запрос Генпрокуратуры РФ. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил представитель федерального министерства юстиции агентству dpa. "Это преступление должно быть раскрыто в России", "все необходимые сведения, такие как анализы крови и тканей, а также одежда (Навального. – Ред.) имеются в России", говорится в заявлении Минюста ФРГ. Передача каких-либо данных о Навальном из Германии возможна лишь, когда в РФ откроют расследование, говорится далее.

Ранее в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов заявил, что отсутствие информации от властей Германии не позволяет российским компетентным органам прийти к окончательным выводам по инциденту с Навальным, "поскольку в результате экспертных исследований, проведенных в России, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено".

По данным властей РФ, российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Сам Навальный отрицает наличие у него хронического панкреатита.

Лаборатории трех стран ЕС и ОЗХО нашли в анализах Навального следы "Новичка"

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете на пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите".

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Смотреть видео 27:41 Поделиться Навальный обвинил Путина в своем отравлении Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3jJ5O Навальный обвинил Путина в своем отравлении. DW Новости (01.10.2020)