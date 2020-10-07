Комментарий: Навальный - политик федерального уровня

Долгие годы в Кремле последовательно выдавливали Алексея Навального из политического поля. Уголовные дела, лишение возможности баллотироваться на выборах любого уровня, многократные отказы в регистрации партии, преследование сторонников, аресты счетов, иски. Это - неполный список инструментов, которые применялись все это время к Алексею Навальному и его соратникам. В риторике властей Навальный - блогер, бузотер, преступник, кто угодно, но не политик. Годами эта тактика эффективно работала. Но после отравления Навального ситуация резко изменилась, а риторика властей - нет.

Самосбывающееся пророчество

"Берлинский пациент", "человек, которого в Европе считают лидером некой оппозиции" - это новые способы избежать упоминания имени Навального в ответах пресс-секретаря президента РФ. Дмитрий Песков продолжает следовать концепции, принятой в Кремле довольно давно. Еще 7 лет назад Песков пояснял, что Владимир Путин не произносит фамилию Навального, чтобы не делиться с ним рейтингом . В этом суеверном страхе видно главное, за что цепляется власть - ни в коем случае не признавать Навального политиком.

Татьяна Фельгенгауэр

А сейчас, когда об Алексее Навальном пресс-секретаря президента РФ спрашивают практически ежедневно, Дмитрию Пескову, кажется, все сложнее объяснять, почему обычный блогер наделал столько шуму в Европе. Пропаганда вслед за Песковым тратит все силы, чтобы доказать, что Навальный - обычный блогер, человек, который не играет никакой роли в российской политике. В результате мы видим самосбывающееся пророчество: боясь поделиться рейтингом и придумывая все новые способы обесценить оппонента, власть делает его равным себе. Согласитесь, так много сил и времени тратить на по-настоящему рядового блогера никто бы не стал. Значит, речь идет о человеке, который сопоставим по значимости с Владимиром Путиным. И значит, рейтингом президент все же делится. Круг замкнулся.

Безвыходная ситуация

Власть сама загнала себя в эту ловушку. Конечно, публично никто никогда этого не признает, и мы еще составим словарь из ярких эпитетов и удивительных словосочетаний, которыми представители власти пытаются заменить фамилию Навального в своих комментариях. Но это уже хорошая мина при плохой игре. В эфире российских федеральных СМИ о Навальном сейчас говорят постоянно. Пусть называя блогером, но раньше его вообще игнорировали. На страну (во всяком случае, ту ее часть, что смотрит телевизор и верит ему) буквально обрушили факт существования человека по имени Алексей Навальный.

Ведущие силы пропаганды в ежедневном режиме доказывают своим зрителям и слушателям, что это никому не нужный блогер. Но эффект, боюсь, будет несколько иным. Люди просто запомнят фамилию "Навальный", а Алексея станут еще чаще узнавать на улицах российских городов. Как с этим справятся в администрации президента - не очень понятно. Очевидно, что предыдущий подход к проблеме под условным названием "Навальный" больше не сработает. Пока политик остается в Германии, власть думает о тактике, а не о стратегии. Короткий сценарий - сделать все, чтобы Навальный не вернулся в Россию. Но оппозиционер уже ясно дал понять, что он намерен вернуться сразу по окончании реабилитации.

Внимание мирового сообщества

Ситуация для российских властей усугубляется тем, что в истории с отравлением Алексея Навального западные страны обеспокоены применением химического оружия. Использование боевых отравляющих веществ было доказано несколькими независимыми лабораториями и зафиксировано специалистами ОЗХО. России придется так или иначе объясняться с Организацией по запрещению химического оружия. И это отдельный сюжет. Кроме того, в заявлениях европейских политиков не раз звучало, что покушение на Навального связано с его политической деятельностью.

И необъяснимое отсутствие в Российской Федерации расследования того, что произошло с Навальным, говорит скорее в пользу этой версии, нежели в пользу теории внезапной гипогликемической комы. Очевидно, что Алексей Навальный вернется в Россию не блогером, который отравился самогоном, а лидером оппозиции, которого пытались убить общественного опасным способом. Пока российская сторона уходит в глухую оборону под лозунгом "Вы всё врете", но длиться бесконечно это не может. Так же, как и попытка игнорировать тот факт, что Алексей Навальный - политик федерального масштаба, с которым нынешней власти придется считаться.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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