Санкции ЕС из-за Навального могли быть жестче? Что говорят в Берлине

Депутаты бундестага и представители немецких партий в Европарламенте по-разному оценивают санкции ЕС против шести россиян и одного российского НИИ, которые ввел ЕС в связи с отравлением Алексея Навального. Одни считают штрафные меры правильными, другие их критикуют, третьи называют недостаточными.

Шмид: "Путину решать, какими быть отношениям с Западом"

Эксперт по вопросам внешней политики парламентской фракции правящих в Германии вместе с консерваторами социал-демократов Нильс Шмид (Nils Schmid) убежден, что после отравления Навального нельзя было просто переходить к обычной повестке дня.

Нильс Шмид

"Навальный стал в России жертвой тяжкого преступления, - заявил он в интервью DW. - Одновременно еще один раз было применено химическое боевое отравляющее вещество из группы "Новичок" и тем самым нарушена международная Конвенция о запрещении химического оружия". Поэтому, указывает депутат, попытка убийства Алексея Навального - это не вопрос двусторонних германо-российских отношений, а дело всего мирового сообщества.

Введенные Евросоюзом "прицельные, персональные санкции" Шмид считает правильной мерой, с помощью которой "мы, европейцы, демонстрируем сплоченность и подаем ясный сигнал ответственным лицам в Москве". В конечном же счете, добавил он, "президент Путин должен решать, какими быть отношения между его страной и нами".

Кизеветтер: "Хорошо, что санкции затрагивают интересы конкретных лиц"

Аналогичной точки зрения придерживается его коллега по внешнеполитическому комитету бундестага, консерватор Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), считающий, что "Россия по-прежнему не дает правдоподобного объяснения жестокой попытки убить Алексея Навального".

Родерих Кизеветтер

Кизеветтер рад, что Евросоюз поддержал германо-французскую инициативу ответить на отравление Навального новыми санкциями, причем, такими, которые затрагивают интересы конкретных лиц, "имеющих отношение к преступлению и разработке яда", а не простых людей в России. Столь же последовательным он называет в комментарии для DW и санкции против российского Государственного НИИ органической химии и технологии.

А вот первая реакция российских лидеров и намерение Москвы ввести ответные санкции, с сожалением констатирует Кизеветтер, показывают, что "мы едва ли можем рассчитывать на существенное изменение курса (Кремля. - Ред.)". Тем не менее депутат бундестага призывает и далее искать возможности воздействовать на Россию через, например, международные организации, в которых она состоит, в частности, ОЗХО и Совет Европы. В этой связи Кизеветтер напомнил, что в Совете Европы Россия была некоторое время лишена права голоса за аннексию Крыма.

Нурипур: "Надо было еще и "Северный поток - 2" остановить"

Внешнеполитический эксперт фракции оппозиционной партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Омид Нурипур (Omid Nouripour) также назвал правильными санкции ЕС против лиц из окружения Путина. Применив отравляющее вещество против Навального, заявил он в комментарии для DW, "Кремль в очередной раз нарушил международное право, такое поведение не может оставаться без ответа".

Омид Нурипур

Нурипур особо подчеркнул, что введенные ЕС санкции - визовые запреты и арест имущества - "прицельно бьют по бенефициарам автократического властного аппарата", которые "вовлечены в коррупционные схемы Кремля, а в случае с Евгением Пригожиным даже прямо угрожают господину Навальному".

Вместе с тем, "зеленый" депутат бундестага считает принятые Евросоюзом штрафные меры недостаточными, поскольку, заявил он, "Кремль субсидирует свою автократическую систему доходами от продажи нефти и газа". Поэтому, считает Омид Нурипур, надо было еще и отказаться от проекта "Северный поток - 2", что стало бы более ясным сигналом негативного отношения ЕС к этой системе.

Посткоммунисты и правые популисты против санкций

А вот немецкие посткоммунисты к санкциям против России относятся отрицательно, считая, что таким образом невозможно добиться улучшения отношений с Россией. Надо было не санкции вводить, а "наконец удовлетворить российскую просьбу о правовой помощи, и тем самым сделать возможным реальное расследование", заявила член комитета бундестага по внешней политике, депутат от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen).

Севим Дагделен

Она считает, что правительство Германии инициирует "ледниковый период" в отношениях с Россией, что "соответствует конфронтационной политике президента США Дональда Трампа, но не может отвечать ни интересам населения Германии, ни жителей Европы". Нужна, заявила Дагделен, новая политика разрядки в отношениях с Россией.

С аналогичным тезисом выступил и сопредседатель левой фракции Европарламента Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan). Чтобы побудить Россию к расследованию покушения на Навального, заявил он, нужно проводить совсем другую политику: "А именно, Россию следует снова сильнее приобщить к системе международных отношений, более активно развивать с ней экономические связи".

В данном случае позиции немецких посткоммунистов и немецких правых популистов почти совпадают. Санкции не изменят политику Москву, а только еще больше испортят отношения с Россией, убежден Максимилиан Крах (Maximilian Krah), представляющий в Европарламенте немецкую "Альтернативу для Германии" (АдГ). "Эти штрафные меры ошибочны, они по существу дела не являются оправданными, - заявил он. - В конечном счете, они - проявление западного мышления в категориях холодной войны".

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