Отравление Навального: эксперт рассказал о секретном отчете ОЗХО

Независимый специалист по химическому оружию Марк-Михаэль Блум (Marc-Michael Blum), с 2012 по 2019 годы работавший в Организации по запрещению химического оружия и, в частности, содействовавший расследованию отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, в интервью DW рассказал о направленном в Германию секретном отчете из ОЗХО в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, Блум раскрыл подробности работы лабораторий ОЗХО, исследовавших пробы политика, и рассказал, почему найденного в анализах Навального яда нет в списке запрещенных веществ.

DW: Вы, конечно, читали пресс-релиз ОЗХО об отравлении Навального "Новичком". Что же, по-вашему, будет дальше? Какие последствия будет иметь это заявление?

Марк-Михаэль Блум: Мы получили пресс-релиз ОЗХО, но существует гораздо более обширный, секретный отчет, который Германия получила в качестве ответа на свой запрос. И Германия будет решать, в какой форме она сделает его доступным для других государств. Я думаю, что общественность не сможет его увидеть. В нем несомненно будут указаны названия и структура примененных химических веществ. Представитель правительства Германии в своем пресс-релизе тоже сказал о рисках раскрытия технологии химоружия и таким образом его распространения, поэтому отчет, вероятно, не будут публиковать. Тем не менее сейчас мы находимся в ситуации, когда пять лабораторий пришли к одинаковому результату. Две из них неизвестны, но сертифицированы ОЗХО, и организация уполномочила их провести анализы. Они получили пробы и, ничего не зная друг о друге, сделали одни и те же анализы и пришли к одинаковому результату. Я думаю, мы можем констатировать: Навальный был отравлен боевым веществом.

Таким образом, первый запрос Германии в ОЗХО о так называемой технической поддержке, то есть о независимом расследовании факта применения химоружия, удовлетворен. Теперь запросить техническую поддержку явно захочет Россия, которая уже пригласила к себе экспертов ОЗХО. Что именно они там будут делать - зависит от пожеланий РФ. Вероятно, это тоже будет анализ проб. Это значит, что вся игра повторится заново. Что произойдет дальше - полностью зависит от стран-членов организации. Ни ОЗХО, ни технический секретариат не могут действовать сами: должен поступить запрос со стороны государств-участников конвенции. И тогда есть различные инструменты - например, консультации с экспертными группами после формального расследования предполагаемого применения отравляющего вещества. Однако такой запрос может направить только Россия, потому что это произошло на ее территории и с ее гражданином. Кроме того, возможен, так сказать, ультимативный инструмент - инспекция для проверки подозрений, когда государство "А" обвиняет государство "Б" в нарушении договора. Эта мера еще никогда не применялась в истории Конвенции о запрещении химического оружия (КХО).

Марк-Михаэль Блум

В конечном счете, все это станет частью политического процесса, который за этим стоит: смогут ли страны-участницы прийти к общему мнению, что было нарушение конвенции? Сейчас есть заявление Франции и Германии с предложением ввести персональные санкции против российских чиновников. Этот процесс, конечно, сейчас работает совершенно независимо от ОЗХО.

- Россия по поводу этого пресс-релиза, помимо прочего, сказала, что все это теории заговора и что ОЗХО якобы находится в руках Запада. Как вы можете прокомментировать этот тезис?

- С 2013 года, когда был применен зарин в Гуте, был целый ряд случаев, когда были задействованы сертифицированные ОЗХО лаборатории, целая международная сеть, были проанализированы сотни проб. И фактический анализ проб никогда не подвергался сомнению. Многое ставили под сомнение, но не химическую аналитику.

Я думаю, что и в этом случае сомнения нужно оставить в стороне. Есть система сертифицированных лабораторий, которые раз в год должны проходить очень сложный тест для сравнения результатов. Есть отдельные лаборатории, которые могут проводить специальные анализы биомедицинских проб, то есть крови и мочи, как и в данном случае. Такая лаборатория получает задание от ОЗХО, а потом привлекается еще одна лаборатория. Обе работают независимо друг от друга и даже не знают, какая именно лаборатория работает параллельно над тем же заданием. Так что химики-аналитики всегда находятся под давлением и, конечно, они заинтересованы сделать хорошую работу, а не просто что-то выдумать - ведь есть и вторая лаборатория. К тому же образцы были взяты у Навального в "Шарите". То есть сотрудники ОЗХО не просто взяли какие-то образцы из шкафа, а фактически взяли у него анализы. Я не могу понять, как химический анализ может здесь хоть сколько-нибудь ставиться под вопрос. Есть наука, есть результаты, полученные научным путем. И я не думаю, что можно подвергать их сомнению.

- В России заявили, что если найденное в результатах анализов Навального вещество не значится в списке запрещенных, то, возможно, оно безвредно. Вы согласны?

- В Сирии, например, была атака с применением хлора. Этот химикат, использующийся в индустрии, высокотоксичен, однако не стоит в списке КХО и, соответственно, не требует специальных мер верификации. Однако если хлор применят, чтобы убить людей, он станет химическим оружием. И в таком случае атака с применением хлора - это нарушение Конвенции о запрещении химоружия. Таким образом, в конечном итоге нет необходимости, чтобы вещество стояло в списке - дело в том, как оно будет применено.

Однако ОЗХО также сообщила, что примененная в случае с Навальным субстанция структурно чрезвычайно похожа на соединения из запрещенного списка, особенно на те, что были внесены туда в июне этого года (постановление о внесении "Новичка" в список запрещенных веществ вступило в силу в июне 2020 года. - Ред.). И эти химические агенты стоят в списке номер один, куда входят действительно опасные вещества. Для них существуют очень строгие предписания, касающиеся деклараций, применения, запретов и ограничения производства.

- Зачем нужно было усовершенствовать это боевое вещество? Чтобы оно лучше убивало?

- Эти субстанции разрабатывали как боевые вещества для замены гранат, бомб, артиллерии, для крупномасштабного применения в большой войне. Это не делает их автоматически лучшим средством для отравления людей. Несомненно, бывают вещи и эффективнее. Есть токсичные соединения, например, рицин, которые более ядовиты. Однако их сложнее ввести в организм. Так что "Новичок" имеет свои привлекательные стороны.

Приведет ли небольшое изменение базовой структуры к изменению свойств? Насколько можно судить по специальной литературе, эти вещества были созданы в 70-е - 80-е годы в рамках программы по разработке боевых отравляющих веществ. Там были исследованы не десять и не 50, а сотни, если не тысячи соединений. В рамках таких исследований вы просто делаете все, что можно, и смотрите, как это работает. И если какое-то соединение перспективно, то его отправляют на доработку. Если вы добились успеха, получили много свойств, которые хотели, тогда вы будете исследовать именно это вещество. Так что даже если новый вариант не внесен в список и вы раньше не встречали его описания в литературе, его все равно могли предварительно точно так же тестировать, и это лишь одно из многих возможных токсичных соединений.

Что, конечно, удивляет - так это применение вещества, которого нет в списке ОЗХО. Ведь список запрещенных химических соединений был известен уже давно - он был принят и обнародован в ноябре прошлого года. То есть было очень хорошо известно, запрет на применение каких химических веществ вступил в силу с июня этого года. И с учетом этого, конечно, очень интересно, что было применено как раз такое вещество, которого нет в списке.

- Можно ли, основываясь на том, что мы сегодня знаем, исключить, что за отравлением стоят государственные лица?

- Я основываюсь исключительно на химической аналитике. Именно в случае с биологическими пробами с найденной в них очень низкой концентрацией отравляющего вещества нельзя выявить сигнатуры или нечто подобное, что позволило бы сравнить образцы с референтной пробой. Теперь мы знаем, что там была еще и бутылка, но говорилось, что и на ней обнаружено очень небольшое количество следов. Этого тоже было бы недостаточно для обнаружения сигнатуры. Таким образом, пробы нужно сравнить с чем-то еще. Это немного напоминает баллистическую экспертизу: да, у вас есть патрон, но вам нужно еще и оружие, из которого его выпустили, и второй снаряд, на котором оказались бы те же отпечатки пальцев. Здесь то же самое: один отпечаток мало что даст, вы должны его с чем-то сравнить. Но сейчас это сравнение невозможно.

- После того, как отравление Навального подтвердили в ОЗХО, считаете ли вы, что сомнения сняты? С вашей точки зрения, вопрос теперь решен?

- Дождемся, что будет делать ОЗХО в России и что она там, возможно, найдет.

Смотрите также:

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Самый известный критик Кремля Ни на Западе, ни тем более в России Алексей Навальный в представлении не нуждается. За последние годы основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал десятки расследований о российских политиках, журналистах и других общественных фигурах - от экс-президента РФ Дмитрия Медведева до телеведущей Елены Малышевой.

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Серия расследований в регионах РФ В августе 2020 года Алексей Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Перелет из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета в Москву из Томска, где он работал над очередной серией нового расследования о региональных чиновниках. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Как пишут местные СМИ, буквально через несколько минут после того, как лайнер запросил посадку, в аэропорт поступили два звонка о минировании.

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Госпитализация в Омске В Омске Алексей Навальный был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу № 1. Там врачи поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно В Омске следов отравления не нашли Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Отправка на лечение в Германию В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Клиника "Шарите" Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Наличие яда "Новичок" в анализах 2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Будущее "Северного потока - 2" После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Реакция России В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Упреки в затягивании расследования Германией В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Российские версии произошедшего Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно "Подпись Путина" Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Яд мог быть подмешан в чай? Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Акции в поддержку Алексея Навального После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Юлия Навальная о диагнозе ее супруга Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Другие нападения на Алексея Навального Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.

Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно Возможные последствия для здоровья 7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи. Автор: Елена Гункель

