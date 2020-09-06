Навальный против Шрёдера в интервью Bild. Что обсуждают политики в Берлине

Интервью, которое Алексей Навальный дал немецкой газете Bild , опубликованное в среду, 7 октября, вызвало бурную реакцию политического Берлина. В этом интервью оппозиционный российский политик назвал бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) "мальчиком на побегушках у Путина" и заявил, что тот получает от Путина тайные платежи, признав при этом, что доказательств этого у него нет.

Эрлер: Навальный зря бездоказательно обвиняет Шрёдера

Экс-координатор правительства ФРГ по отношениям с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Гернот Эрлер (Gernot Erler) критически отнесся к высказываниям Алексея Навального в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder). Но дело даже не в том, что Навальный назвал Шрёдера "мальчиком на побегушках у Путина, который защищает убийцу", - Эрлер считает это оскорбительным и клеветническим по форме.

Гернот Эрлер

Главная причина - бездоказательность обвинений Навального в коррумпированности Шрёдера. "У меня нет документа, на котором черным по белому написано: вот, господин Шредер, ваш портфель, набитый деньгами. Но у меня нет никаких сомнений, что Шредер получает тайные платежи", - сказал оппозиционный политик в интервью газете Bild.

Гернот Эрлер не исключает, что какие-то неучтенные доходы Шрёдер имеет. Но поскольку на этот счет нет не только доказательств, но даже улик, то обвинения такого рода, говорит Эрлер, "относятся к сфере спекуляций, и тем самым он (Навальный. - Ред.) действует в ключе аргументации самого Шрёдера", который говорит об отсутствии убедительных фактов в случае с отравлением Навального. В результате, сетует Эрлер, "фокус интереса сдвинулся, что не полезно для дела" об отравлении.

Кремль несет политическую ответственность

Между тем, напомнил экс-координатор правительства ФРГ, "есть установленные факты об отравлении Навального в России, есть установленные факты о применении запрещенного нервно-паралитического вещества, что уже подтверждено специализированными лабораториями в Германии, Франции, Швеции и в Нидерландах Организацией по запрещению химического оружия".

Алексей Навальный после выписки из стационара "Шарите"

С юридической точки зрения Шрёдер прав, говоря об отсутствии доказательств причастности самого Путина к отравлению Навального, признает Эрлер, но не с политической: "Действительно, трудно доказуемо, что Путин стоит за этим покушением. Но политическая ответственность от этого не меняется, и Россия должна взять ее на себя. Мы не можем больше терпеть, что единственный ответ - это отговорка: "нет, мол, доказательств".

Эрлер напоминает об убийствах Политковской, Литвиненко, Хангошвили и Немцова, покушении на Скрипалей и считает, что в этих случаях "следует вести речь фактически о государственной практике режима Путина". В политической ответственности Кремля он не сомневается.

Рёттген: Немцам стыдно за бывшего канцлера

Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) целиком и полностью встал на сторону Навального. "Мне очень горько, - заявил он, - что господин Навальный, как жертва покушения на убийство в России, так вынужден интерпретировать поведение Герхарда Шрёдера".

Норберт Рёттген

Рёттген считает невыносимым, что бывший канцлер Германии "состоит на оплачиваемой службе в российском нефтяном и газовом бизнесе" и одновременно участвует "в попытках замять ответственность" за покушение на жизнь Навального. "Это наполняет многих немцев чувством стыда", - заявил он в интервью газете Bild, опубликованном в четверг, 8 октября.

С точки зрения Рёттгена, в России при Путине существует "связь аппарата безопасности и подавления с олигархической системой миллиардеров". Глава парламентского комитета требует ввести прицельные санкции против людей из окружения российского президента и их капиталов. Он назвал "нетерпимой" ситуацию, при которой российские миллиардеры "в Лондоне, Мюнхене или где еще ходят за покупками, тратят и отмывают свои деньги".

Куффер: Самого Шрёдера можно было бы привлечь

В этой же публикации газеты Bild приводится высказывание внутриполитического эксперта фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэля Куффера (Michael Kuffer) в ответ на угрозу Шрёдера подать в суд на Bild за распространение обвинений без того, чтобы запросить у него комментарий.

Юридические последствия, сказал Куффер, могут угрожать самому Шрёдеру, поскольку бывший канцлер "пожизненно является фактическим представителем нашего государства, а значит и пожизненным носителем государственных тайн". Тесные же личные отношения "с такой посторонней державой, как Россия" затрагивают, по мнению депутата, интересы безопасности Германии". Так что, заключает он, встают "не только политические, но и серьезные юридические вопросы".

Ламбсдорф: Мотив Навального - реформировать Россию

"Герхард Шрёдер своим поведением вредит Германии, - заявил в комментарии специально для DW заместитель председателя фракции либеральной СвДП Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff). - Это несерьезно, когда бывший канцлер называет результаты анализов лаборатории бундесвера спекулятивными".

Александер Ламбсдорф

Что же касается обвинений Навального в коррумпированности Шрёдера, то Ламбсдорф объясняет их "неизменной решимостью (Навального. - Ред.) кардинальным образом реформировать все более авторитарное российское государство, которое проспало экономические реформы и в котором коррупция в порядке вещей".

Концерны "Газпром" и "Роснефть", на которые работает Шрёдер, напомнил Ламбсдорф, не являются частными предприятиями, "они принадлежат российскому государству, которое использует энергетику в качестве оружия против наших европейских соседей". Депутат бундестага призвал правительство Германии "последовательно и прозрачно" расследовать обстоятельства отравления Навального и не особенно рассчитывать при этом на помощь Москвы.

Другой немецкий либерал тем временем поставил под вопрос государственное довольствие и привилегии, которые пожизненно полагаются в Германии бывшим канцлерам. Одним из мотивов установления таких привилегий, напомнил Отто Фрике (Otto Fricke) из фракции СвДП, было стремление избавить бывших канцлеров от экономических или финансовых рисков и обеспечить тем самым их независимость. "Если же находясь в таком положении, человек отстаивает другие интересы, - заявил он, - то надо проверить, не отпали ли причины для назначения довольствия".

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