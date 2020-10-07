 ФРГ и Франция предложат партнерам по ЕС санкции против России из-за Навального | Новости из Германии о Германии | DW | 07.10.2020

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Германия

ФРГ и Франция предложат партнерам по ЕС санкции против России из-за Навального

ФРГ и Франция предложат партнерам по ЕС санкции против России из-за Навального

Хайко Мас и Жан-Ив Ле Дриан на саммите в Брюсселе, июль 2020

Хайко Мас и Жан-Ив Ле Дриан на саммите в Брюсселе, июль 2020

Германия и Франция выдвинут партнерам по Евросоюзу предложения, касающиеся введения дополнительных санкций против России в связи с отравлением известного оппозиционера Алексея Навального боевым отравляющим веществом "Новичок". Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств ФРГ и Франции Хайко Маса (Heiko Maas) и Жан-Ива Ле Дриана, обнародованном вечером в среду, 7 октября.

В документе отмечается, что Франция и Германия уже неоднократно призывали Москву тщательно расследовать это преступление и привлечь виновных к ответственности, однако Россия до сих пор не дала никаких заслуживающих доверия объяснений. "Поэтому мы полагаем, что отравление господина Навального невозможно достоверно объяснить ничем иным, кроме как причастностью и ответственностью России", - поясняется в заявлении.

"Франция и Германия сделают из этих фактов соответствующие выводы и выдвинут своим европейским партнерам предложения по введению дополнительных санкций. Эти предложения будут направлены против отдельных лиц, которые в силу своей официальной должности могут считаться ответственными за это преступление и нарушение международных правовых норм, а также против одного объекта, связанного с программой "Новичок", - говорится в документе.

"Чудовищное покушение"

В совместном заявлении Хайко Мас и Жан-Ив Ле Дриан вновь заявили, что они самым решительным образом осуждают отравление Алексея Навального с помощью боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". "Это чудовищное покушение подрывает основополагающие принципы демократии и плюрализма. Это к тому же очередной шокирующий случай применения химического оружия через два года после того, как 4 марта 2018 года аналогичное оружие было применено Россией на британской территории в Солсбери", - указали они.

По словам Маса и Ле Дриана, Германия и Франция "будут и впредь оставаться в контакте со своими партнерами с целью принятия решений о дальнейших мерах в качестве ответа на это нарушение Конвенции о запрещении химического оружия". Главы МИД двух стран вновь выразили безусловную солидарность с Навальным и его семьей и пожелали российскому оппозиционеру скорейшего выздоровления.

Россия отвергла обвинения ФРГ и Франции, назвав их неприемлемыми.

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  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

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  • Полиция в Эймсбери

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  • Гэвин Уильямсон

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  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

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    Исполнители преступления известны?

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  • Спутниковый снимок Шихан

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    20 августа 2020 года российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Соратники оппозиционера считают, что его могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту. Омские врачи опровергали отравление.

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    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Смотреть видео 23:54

Что думает об отравлении Навального и санкциях новый уполномоченный правительства ФРГ по России

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