Коалиция в ФРГ согласовала третий пакет помощи населению

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и его партнеры по правящей коалиции представили третий пакет мер для компенсации резкого роста цен - в первую очередь в энергосекторе ФРГ. Переговоры о его принятии продлились 18 часов.

Правящая коалиция в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Союза-90"/"зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП) договорилась о дальнейшем облегчении финансового бремени для населения Германии и принятии третьего пакета мер для компенсации резкого роста цен - в первую очередь в энергетическом секторе, на фоне проблем с энергопоставками из России. Переговоры продолжались около 18 часов - до раннего утра воскресенья, 4 сентября.

По итогам обсуждений канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), сопредседатель СДПГ Заския Эскен (Saskia Esken), сопредседатель "зеленых" Омид Нурипур (Omid Nouripour) и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner), представляющий в трехпартийной коалиции свободных демократов, присутствовали на совместной пресс-конференции. В переговорах - помимо Шольца и вице-канцлера, министра экономики ФРГ Роберта Хабека ("зеленые"), а также Линднера - приняли участие еще ряд членов кабинета, а также лидеры трех парламентских фракций.

Пакет общим объемом в 65 млрд евро

Речь идет о пакете общим объемом в 65 млрд евро, направленном на снижение давления на домохозяйства. "Своевременное и пропорциональное облегчение положения граждан и предприятий необходимо в связи с быстро растущим бременем высоких цен на энергоносители", - констатировали партнеры по коалиции. Представляя пакет, Шольц подчеркнул, что Россия не является надежным партнером в энергетической сфере. Тем не менее канцлер настроен оптимистично в отношении надежности энергоснабжения ФРГ. "Мы переживем эту зиму", - подчеркнул он.

С начала года получателям новых пособий Bürgergeld будет предоставляться около 500 евро в месяц. Эти выплаты - значительно выше, чем нынешняя стандартная ставка Hartz IV на уровне в 449 евро для одиноких граждан без детей. Социальное пособия по безработице Hartz-IV было введено еще в 2005 году правительством канцлера Герхарда Шредера (Gerhard Schröder).

1,5 млрд евро на разработку нового абонемента для пользования общественным транспортом

Кроме того, правительство выделит 1,5 млрд евро на разработку нового абонемента, который придет на смену специальному тарифу в 9 евро в месяц для пользования общественным транспортом в ФРГ. Речь идет о билете для местных и региональных транспортных сетей, его цена, вероятнее всего, будет несколько выше, прогнозируют аналитики. Речь может идти о 49-69 евро в месяц.

По словам Шольца, отказ от налогообложения пенсионных взносов в 2023 году позволит облегчить нагрузку на граждан на сумму примерно в 5 млрд евро. Коалиция также хочет затормозить рост цен на электроэнергию для основного потребления. "Таким образом частные домохозяйства смогут получать определенное количество электроэнергии по сниженной цене (базовое потребление). Тем самым их финансовое бремя будет облегчено, однако стимул для экономии энергии сохранится", - подчеркивают в кабмине.

Наконец, правящая коалиция "твердо решила" обложить налогом так называемую сверхприбыль, в частности, крупных энергетических корпораций. В то же время существующие программы помощи нуждающимся компаниям по линии рамочной программы Еврокомиссии будут продлены до 31 декабря 2022 года.

По мнению аналитиков, партнеры по коалиции сработали на повышение ожиданий общественности перед принятием решения. Так, Линднер и глава фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) пообещали общественности "массивный пакет" еще до его принятия. Шольц на заседании кабмина в середине недели заявил, что меры будут "в наибольшей возможной степени ориентированными на отдельных граждан, эффективными и целенаправленными".

Европа отказывается от российских энергоносителей

В ответ на развязанную РФ войну против Украины Евросоюз ранее резко ограничил поставки российских энергоносителей, запретив импорт угля из РФ, а также сильно ограничив поставки нефти. Кроме того, страны ЕС и Брюссель принимают меры по отказу от российского газа. В свою очередь концерн "Газпром" в одностороннем порядке уже прекратил поставки в ряд стран ЕС и значительно снизил объем экспорта газа в некоторые другие страны, в частности в Германию.

ЕС принял чрезвычайный план по сокращению потребления природного газа, который предусматривает, что все страны ЕС добровольно сократят потребление газа на 15 процентов с начала августа до марта 2023 года по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в этот период. По подсчетам Еврокомиссии, таким образом страны Евросоюза должны будут в общей сложности сэкономить 45 млрд кубометров газа.

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