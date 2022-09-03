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Газоперекачивающая станция в украинской деревне МрынФото: Roman Pilipey/epa/picture alliance
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"Газпром" подает газ в Европу через Украину

Жан Рофе
1 ч. назад

Прокачка российского газа в Европу через Украину составляет 42,7 миллиона кубометров в сутки через ГИС "Суджа".

https://www.dw.com/ru/gazprom-podaet-gaz-v-evropu-cerez-ukrainu/a-63009783

"Газпром" подает газ для европейских стран транзитом через Украину в объеме 42,7 миллиона кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" при нулевом объеме через ГИС "Сохрановка", сообщает агентство Reuters в субботу, 3 сентября, со ссылкой на заявление российского газового монополиста.

Днем ранее объем прокачки через станцию "Суджа" составил 41,3 миллиона кубометров.

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) с 11 мая прекратил транзит газа в Европу через захваченные российскими войсками ГИС "Сохрановка" и компрессорную станцию (КС) "Новопсков" в Луганской области. Компания сослалась на форс-мажорные обстоятельства, которые делают невозможной дальнейшую транспортировку газа.

Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами ОГТСУ предложил временно перенаправить транзитный поток на "Суджу".

Остановка "Северного потока"

Вечером 2 сентября "Газпром" объявил, что прокачка газа по трубопроводу "Северный поток" не возобновится 3 сентября, как было запланировано изначально. Российская компания назвала причиной этого утечку масла на компрессорной станции "Портовая". "До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод "Северный поток" полностью остановлен", - говорится в сообщении "Газпрома".

Немецкая компания Siemens Energy AG в ответ заявила, что технические причины для прекращения эксплуатации "Северного потока" отсутствуют. "Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобный вывод ("Газпрома". - Ред.) не представляет собой техническую причину для прекращения работы", - сказал представитель компании.

В свою очередь в Еврокомиссии отметили, что указанная российским концерном причина прекращения поставок газа по трубопроводу "Северный поток" является надуманным предлогом.

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