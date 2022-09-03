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Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони (фото из архива)
Паоло Джентилони (фото из архива)Фото: Johanna Geron/dpa/Reuters/AP/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

Еврокомиссар: ЕС готов к прекращению поставок газа из России

Александра Иванова
20 мин. назад

По словам еврокомиссара Паоло Джентилони, Евросоюз "не боится решений Путина" и будет готов реагировать в случае несоблюдения Россией договоров.

https://www.dw.com/ru/evrokomissar-po-ekonomike-es-gotov-k-prekraseniu-postavok-gaza-iz-rf/a-63012034

Евросоюз хорошо подготовлен к возможному полному прекращению Россией поставок газа. Такое заявление сделал в субботу, 3 сентября, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на полях экономического форума в итальянском городе Черноббьо. При этом он подчеркнул, что ЕС активно закачивает газ в свои хранилища и задействует меры по экономии энергии.

"Мы не боимся решений Путина", - отметил Джентилони, добавив, что ЕС требует от России соблюдения договоров и в противном случае "готов реагировать".

Как отметил еврокомиссар, "благодаря диверсификации поставок" газовые хранилища в ЕС заполнены сейчас примерно на 80 процентов. В Германии уровень заполненности газохранилищ, по данным на утро 3 сентября, составляет 84,53 процента.

"Газпром" пока не возобновит поставки по "Северному потоку"

Российский концерн "Газпром" 31 августа прекратил поставки голубого топлива в Германию по газопроводу "Северный поток" по причине планового техобслуживания на компрессорной станции "Портовая". Изначально планировалось, что прокачка возобновится 3 сентября.

Однако вечером 2 сентября российская компания сообщила, что при проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была обнаружена утечка масла. После этого Ростехнадзор РФ направил "Газпрому" предостережение, указав, что в таких условиях безаварийная эксплуатация газотурбинного двигателя невозможна. В итоге прокачку газа через "Северный поток" было решено не возобновлять до устранения неполадок. По словам "Газпрома", участие в ремонтных работах принимали и специалисты компании Siemens.

Siemens не увидел причин для остановки газопровода

Между тем в самой компании Siemens Energy посчитали утечку масла надуманным предлогом для отказа от возобновления поставок газа по "Северному потоку". "Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобный случай не является технической причиной для остановки эксплуатации (газопровода. - Ред.)", - подчеркнули на предприятии. Устранение подобных утечек является рутинной работой в ходе техобслуживания и может быть произведено на месте, пояснили в немецкой компании.

В тот же день, 2 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) высказалась за введение в ЕС фиксированной максимальной цены для закупок российского газа - так называемого "ценового потолка".

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