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Участок "Северного потока - 1" в Любмине
Участок "Северного потока - 1" в ЛюбминеФото: Hannibal Hanschke/File Photo/REUTERS
КонфликтыГермания

ФРГ не может оценить последствия приостановки СП-1

Ольга Лебедева
58 мин. назад

В Федеральном агентстве по сетям не знают, возобновит ли "Газпром" поставки газа по "Северному потоку" в Германию после окончания техобслуживания.

https://www.dw.com/ru/v-germanii-zatrudnautsa-ocenit-posledstvia-priostanovki-severnogo-potoka/a-62964754

Пока невозможно оценить, к чему приведет объявленная приостановка поставок российского газа по "Северному потоку - 1" из-за технического обслуживания, считают в Федеральном ведомстве по сетям. "Мы увидим, каковы будут последствия этих технических работ", - заявил в понедельник, 29 августа, глава немецкого регулятора Клаус Мюллер (Klaus Müller) в Ратингене.

По его словам, возобновление поставок после окончания работ, по меньшей мере, на 20 процентов мощности помогло бы в обеспечении энернетической безопасности Германии. "Будет ли это так, мы не знаем", - указал Мюллер.

Запасов газа в газохранилищах не будет достаточно на всю зиму

Одновременно глава Федерального агентства по сетям выразил удовлетворение в связи с высокими темпами наполнения газохранилищ в Германии. Это "значительно лучше, чем ожидалось", но данных запасов не хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности на протяжении всего предстоящего зимнего сезона, подчеркнул он. Мюллер отметил, что будет необходим и газ из Бельгии, Нидерландов, Норвегии, а также Франции.

На фоне войны в Украине и введенных против РФ санкций "Газпром" снизил объем экспорта газа в европейские страны. Поставки по "Северному потоку" с 27 июля были сокращены до 20 процентов от его пропускной мощности, а 19 августа "Газпром" заявил, что приостановит поставки "Северному потоку" с 31 августа по 2 сентября. Российский концерн ссылается на отсутствие турбины, которая вместе с другим оборудованием создает давление для прокачки топлива. Эта турбина в июне была отремонтирована в Канаде и с середины июля в опечатанном состоянии находится в Германии, дожидаясь отправки в РФ.

Среди прочих мер, Германия на протяжении последних недель заполняет свои газохранилища. По подсчетам министерства экономики, уже в начале сентября ФРГ может достичь октябрьской цели по пополнению запасов природного газа на уровне 85 процентов.

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