Эстония выступает за полное энергетическое эмбарго против России

На 180-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 22 августа (время московское).

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Эстония призвала Евросоюз ввести дополнительные санкции против России за вторжение в Украину. "Мы должны высоко поднять цену агрессии до наступления зимы. Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на Путина с целью прекращения войны против Украины", - заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в эфире Vikerraadio. Он перечислил меры, которые предложено включить в новый пакет санкций ЕС. Среди них - комплексное эмбарго на энергоносители, дальнейшие ограничения для определенных групп товаров и лиц, окончательное отделение российских банков от системы расчетов SWIFT, а также запрет на въезд граждан РФ в ЕС. На прошлой неделе Таллинн решил обратиться к Еврокомиссии с официальным предложением принять восьмой пакет санкций против России.

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Новая Зеландия введет новые санкции против чиновников, назначенных Кремлем для управления оккупированными территориями Украины, сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута. "Эти санкции основываются на предыдущих мерах, направленных против политических и военных деятелей сепаратистских администраций в отколовшихся Донецкой и Луганской областях. Сегодняшние меры затрагивают 48 должностных лиц и одну организацию", - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте правительства страны. Имена тех, кого внесут в санкционный список, не уточняются.

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Еще два судна с сельскохозяйственной продукцией вышли утром 22 августа из украинских портов, сообщило министерство обороны Турции.

Как пишет российское информагентство ТАСС, оба сухогруза вышли из порта Черноморск. Корабль Great Arsenal с 25 тысячами тонн пшеницы следует в Египет, судно Maranta доставит 5,3 тысячи тонн кукурузы в Грецию.

Цена газа в Европе превысила 3000 долларов

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Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила отметку в 3000 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о приостановке поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток". В конце прошлой недели российский концерн "Газпром" сообщил, что приостановит поставки газа по "Северному потоку" на 3 дня, с 31 августа по 2 сентября. "Газпром" объяснил этот шаг необходимостью провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы газоперекачивающего агрегата Trent 60 на компрессионной станции (КС) "Портовая", отвечающей за прокачку сырья по трубопроводу. Trent 60 в данный момент является единственным рабочим агрегатом, указали в компании.

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По данным британской разведки, России все труднее мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск в Донбассе. "Командиры, вероятно, прибегают к прямому материальному поощрению, а некоторые боевые подразделения считаются ненадежными для наступательных операций", - говорится в ежедневной сводке министерства обороны Великобритании. В качестве примера ведомство приводит видео, которое распространилось в украинских соцсетях 15 августа. На нем, как сообщается, военнослужащие одного из подразделений самопровозглашенной "Луганской народной республики" выступили с заявлением об отказе участвовать в наступательных операциях в Донецкой области. По словам бойцов, они выполнили свой долг по обеспечению контроля "ЛНР" над всей Луганской областью в июле 2022 года и не желают воевать в Донецкой области, несмотря на угрозы и запугивания со стороны высшего командования. Проблему усугубляет классификация Россией войны как "специальной военной операции", что ограничивает полномочия государства по правовому принуждению к участию в боевых действиях, отмечают британские военные.

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В Киеве запретили на несколько дней проведение массовых мероприятий, мирных собраний и митингов из-за высокой вероятности ракетных обстрелов российскими силами. Запрет действует с 22 по 25 августа, сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь КГВА Екатерина Даценко. В КГВА призвали жителей не игнорировать воздушные тревоги.

"Коммерсант": Bosch ищет покупателей для российских заводов

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По данным издания "Коммерсант", немецкая компания Bosch пытается продать свои заводы в Стрельне близ Санкт-Петербурга. Ими уже заинтересовались несколько российских ритейлеров, но их не устроила заявленная цена, пишет газета со ссылкой на источники на рынке электроники. Собеседники издания считают, что заводы могут стоить до 4,4 млрд рублей. По их мнению, наиболее вероятными покупателями станут китайские или турецкие вендоры. Большую часть комплектующих заводы получали из Европы. Немецкий производитель бытовой техники Bosch приостановил работу своих заводов в РФ после начала полномасштабной войны России против Украины.

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Генштаб ВСУ заявил о новых российских потерях в ходе вторжения в Украину. За минувшие сутки число погибших военнослужащих ВС РФ возросло на 200 до примерно 45 400, число уничтоженных российских танков - на 7 до 1919, боевых бронированных машин - на 6 до 4230, артиллерийских систем - на 4 до 1032, комплексов ПВО - на 4 до 145, беспилотников - на 9 до 815, крылатых ракет - на 4 до 194, указывается в размещенном в Facebook заявлении.

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Николаев в ночь на 22 вновь подвергся российскому обстрелу, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким со ссылкой на данные районных военных администраций и областного управления ГСЧС. В результате обстрела загорелось кафе, известно также "о попадании на территорию предприятия", написал Ким в Telegram-канале. По предварительной информации, пострадавших нет. Накануне днем были обстреляны окрестности села Константиновка Первомайской общины, вечером - город Баштанка. В результате вечернего обстрела начался пожар в жилом доме, повреждено 10 домов, легкое ранение получил один ребенок, указал далее глава ОВА.

В Луганской области сообщают о задержаниях подростков и угрозах их родителям

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В Луганской области российские силы готовят к войне детей, заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. "В Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось "торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения "Молодая гвардия" 30 детей школьного возраста", - написал он в Telegram. Кроме того, в Луганской области сообщают о повторяющихся случаях исчезновения подростков 14-18 лет. "Их задерживают до установления личности. Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, то кто вместо него уйдет на фронт?" - заявил далее Гайдай.

++09.00++

Росавиация вновь - на сей раз до 29 августа - продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России, а также в аннексированном Крыму. Он касается 11 аэропортов: в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Эти аэропорты не работают с 24 февраля, когда РФ напала на Украину.

++08.35++

В Донецкой области за минувшую ночь российские войска разрушили еще одну школу. На этот раз, как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, серьезно пострадала Константиновская школа №17. Кроме того, за прошедшие сутки были убиты два мирных жителя Донетчины - в Георгиевке и Константиновке.

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По информации Генерального штаба ВСУ, российские силы по-прежнему пытаются установить полный контроль над Луганской и Донецкой областями, содержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстанавливать боеспособность пострадавших подразделений и не допустить возможное контрнаступление украинских сил. Войска ВС РФ обстреляли районы населенных пунктов на нескольких направлениях, в частности, Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском. Они также предприняли безуспешные попытки наступления в направлениях Довгенькое - Дибровно, Бражковка - Новая Дмитровка (Славянское направление), в направлениях Вершина - Кодема и Гладосово - Кодема (Бахмутское направление), а также по направлениям Спартак - Опросное, Новоселовка Вторая - Красногоровка, Донецк - Первомайское, Пески - Невельское, Лозовое - Невельское (Авдеевское направление), сообщается в утренней оперативной сводке в Facebook.

Новые обстрелы Харькова

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Российские войска ночью обстреляли Харьков. Удары были произведены со стороны Белгорода по "инфраструктурному объекту" в Киевском районе города, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. В результате обрушилось нежилое здание, сообщениях о пострадавших нет.

++06.25++

Россия может попытаться обойти западные санкции на ремонт боевой авиации с помощью Беларуси, сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на украинскую военную разведку (ГУР) и Генштаб ВСУ. По данным украинской стороны, 20 августа российское и белорусское Минобороны подписали контракты на ремонт авиационной техники на предприятиях в Беларуси, 21 августа стали перебрасывать в страну неустановленное оборудование ПВО, а с 22 августа Россия закрывает воздушное пространство в некоторых приграничных регионах. Все это может свидетельствовать об отправке запчастей и техники для ремонта в Беларусь, поскольку в отношении нее действуют более "мягкие" западные санкции.

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Российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, исчерпали ограниченный импульс, который набрали в конце июля и достигли своей кульминации, указывает в ежедневном отчете Институт изучения войны (ISW). По данным экспертов, российские войска "демонстрируют постоянную неспособность превращать небольшие тактические успехи в оперативные", и это может помешать им добиться значительного территориального продвижения в ближайшие месяцы, если на поле боя не произойдет других весомых изменений.

++04.50++

К украинскому побережью продолжает приносить течением противокорабельные мины после прошедшего в Черном море шторма, сообщает оперативное командование "Юг" ВСУ Украины. Так, очередную мину в воскресенье, 21 августа принесло к побережью в Одесской области, снаряд был уничтожен контролируемым подрывом. Ранее подобные дрейфующие мины становились причинами трагедий на пляжах в регионе, когда на них натыкались граждане, игнорирующие введенный запрет на купание.

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Российские войска пытаются оказывать психологическое давление на украинских защитников, нанося удары с помощью авиации и артиллерии, сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ Украины в ежедневном отчете. Так, за сутки войска РФ совершили пять авиационных ударов вдоль линии столкновения, при этом обошлось без жертв. Артиллерией же были нанесены удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" по жилому району в населенном пункте Баштанка Николаевской области, что привело к ранению ребенка, и из РСЗО "Ураган" по Зеленодольску, в результате чего погиб один мирный житель и было ранено еще шестеро.

Политики ХДС призвали не выдавать туристические визы россиянам

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Немецкие политики высказались за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ, пишет Bild. Издание приводит в пример высказывание зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Андреи Линдхольц (Andrea Lindholz), которая считает, что немецкое правительство "не должно выступать против европейских партнеров" и "выдача виз для отпуска россиянам должна быть прекращена". По мнению парламентария, "Париж и Порту не должны больше быть местами отдыха для граждан из путинской России". Вместо них Линдхольц называет Пхеньян и Пекин, что "подаст четкие сигналы российскому населению".

Коллеге вторит немецкий депутат Европарламента от Деннис Радтке (Dennis Radtke) из ХДС: "Недопустимо, что россияне проводят отпуск в Европе и праздно тратят свои деньги, словно ничего не случилось".

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Лидеры различных стран предупреждены о возможных провокациях РФ в День независимости Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, "партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на эту неделю". Он указал, что сообщил о возможных действиях РФ президенту Франции Эмманюэлю Макрону, турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Зеленский отметил, что оповещенные им лидеры "понимают, что делают оккупанты и чем это грозит, и понимают, что Украина этого не будет терпеть".

Зеленский: Судилище в Мариуполе отрежет РФ от переговоров

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Президент Украины Владимир Зеленскийв традиционном вечернем обращении обозначил "судилище" в Мариуполе над украинскими военнопленными как линию, после которой Украина полностью откажется от переговоров с Россией.

"В Мариуполе готовят декорации для абсолютно противного и абсурдного судилища над украинскими защитниками – над нашими воинами, которые в плену у оккупантов. Как бы там ни думали оккупанты, пусть что планируют, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, международных правил заведут в эти декорации... Это будет той линией, после которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров", - заявил Зеленский.

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Экс-лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс добавлен в украинскую базу данных "Миротворец" за "антиукраинскую пропаганду", "покушение на территориальную целостность Украины" и "участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией".

В качестве примеров деятельности Уотерса на сайте представлены его цитаты, среди которых есть следующая: "Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия". Кроме того, в начале августа Уотерс выступил с критикой президента США Джо Байдена за поставки оружия Украине.

Хроника событий 21 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 августа 00.00 - 13.59 >>>

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