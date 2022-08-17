Жители Херсона бегут в Одессу

КонфликтыУкраинаЖители Херсона бегут в ОдессуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфликтыУкраинаМаттиас Бёлингер17.08.202217 августа 2022 г.Власти и волонтеры в Одессе помогают примерно 150 тысячам беженцам - многие из них с оккупированных российскими войсками украинских территорий. Путь оттуда в Одессу опасен. И связан нынешний наплыв беженцев не только с боевыми действиями.https://www.dw.com/ru/zhiteli-hersona-begut-v-odessu/video-62841062Реклама