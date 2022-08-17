Жители Херсона бегут в Одессу

Маттиас Бёлингер

17.08.2022 17 августа 2022 г.

Власти и волонтеры в Одессе помогают примерно 150 тысячам беженцам - многие из них с оккупированных российскими войсками украинских территорий. Путь оттуда в Одессу опасен. И связан нынешний наплыв беженцев не только с боевыми действиями.