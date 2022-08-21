Киев заявил о непричастности к смерти Дарьи Дугиной

На 179-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 21 августа (время московское).

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Министерство обороны России заявило, что в Одесской области около населенного пункта Майорское ракетами "Калибр" уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS и зенитным комплексам западного производства. В районе Гуляй Поле Запорожской области также уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором, по данным ведомства, хранилось более ста тонн дизельного топлива для военной техники, говорится в ежедневном брифинге Минобороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777, добавило ведомство.

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Офис Генпрокурора Украины подтвердил информацию о смерти начальника управления СБУ в Кировоградской области Александра Наконечного. "По данным следствия, 20 августа 2022 года около 22.25, находясь в собственной квартире, жена подполковника услышала звук выстрела и обнаружила в одной из комнат тело мужчины с огнестрельным ранением без признаков жизни", - говорится в сообщении ведомства. По факту гибели Наконечного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Подоляк: Украина не причастна к гибели дочери Дугина

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Киев не причастен к гибели Дарьи Дугиной. "Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения, потому что мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство", - сказал он в эфире национального телемарафона, добавив, что убийство дочери идеолога концепции "русского мира" Александра Дугина является свидетельством борьбы за власть и влияние различных группировок внутри РФ.

Между тем Следственный комитет России сообщил, что убийство Дарьи Дугиной было совершено по заказу неизвестных лиц. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование дела под личный контроль.

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По оценке британских военных экспертов, в рядах вооруженных сил РФ критикуют проведение военных соревнований и фестивалей во время войны в Украине. "Значительная часть российских военных и специалистов по безопасности, вероятно, считает нецелесообразным продолжать задействовать силы для участия в военно-церемониальных мероприятиях в мирное время, в то время как российские войска несут тяжелые потери в Украине", - говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в Twitter. Ведомство отмечает, что бывший "министр обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин с начала полномасштабного вторжения становится все более откровенным критиком того, как Кремль ведет войну в Украине. В частности, приводятся слова Гиркина о том, что в России в конце шестого месяца войны "по-прежнему играют в танковый биатлон и проводят фестивали военных оркестров". Танковый биатлон - громкое кульминационное событие Международных армейских игр, которые, как и в обычные годы, прошли под Москвой на прошлой неделе.

СМИ: Глава управления СБУ в Кировоградской области найден мертвым

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В Кропивницком вечером 20 августа был найден мертвым начальник управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александр Наконечный, сообщают украинские СМИ. В настоящее время СБУ и Государственное бюро расследований изучают обстоятельства смерти. "После того, как информация будет собрана в полном объеме и проанализирована, мы проинформируем общество", - пишет издание "Гречка" со ссылкой на главу пресс-службы СБУ Юлию Ткач.

Депутат Кропивницкого районного совета Андрей Лаврусь со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что Наконечный совершил самоубийство. "По предварительной версии, полковник находился по месту жительства и произвел из пистолета один выстрел себе в голову. От полученного огнестрельного ранения скончался на месте", - написал Лаврусь в Telegram.

По данным издания "Обозреватель", тело Наконечного обнаружила дома его супруга. "По предварительным данным, совершил акт самоубийства с применением наградного огнестрельного оружия - пистолета", - указали источники издания.

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Четыре судна с сельскохозяйственной продукцией вышли утром 21 августа из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный, они вывозят 33,3 тыс. тонн продовольствия, заявило Минобороны Турции.

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За подрывом машины, в котором находилась дочь идеолога концепции "русского мира" Александра Дугина - Дарья, может стоять Киев. Об этом заявили глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин и член окупационной российской "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. Дарья Дугина погибла в Подмосковье в результе взрыва машины.

Оккупационная "администрация" Херсона принуждает граждан к сотрудничеству

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Назначенная оккупационными войсками "администрация" Херсонской области продолжает предпринимать действия по принуждению местных граждан к сотрудничеству, сообщает Центр национального сопротивления Украины. Распространенным средством принуждения стали угрозы конфискации имущества у предприятий, которые не отправят налоговые документы в оккупационную "администрацию" до 1 сентября. В адрес родителей, которые не отправляют детей в русские школы, поступают угрозы штрафов и конфискации имущества, а жителей Херсона, имеющих долги по коммунальным платежам, заставляют писать объяснительные, несмотря на ранее сделанные "администрацией" заверения о том, что новые "власти" простят все долги за коммунальные услуги.

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России, вероятно, потребуется отвести часть войск от линии фронта, чтобы обеспечить безопасность объектов в аннексированном Крыму, сообщает Институт изучения войны (ISW). Неспособность РФ прекратить атаки на объекты на полуострове вызывает беспокойство в российском обществе, и это заметно по материалам из соцсетей, на которых запечатлены образовавшиеся в последние дни пробки на выезде с территории Крыма, отмечают эксперты. Это может свидетельствовать о "растущей озабоченности общественности эффективностью мер, предпринимаемых Россией по сохранению безопасности" на полуострове.

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Власти Харькова в канун Дня независимости Украины продлят действие комендантского часа в городе, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале. 22 августа ограничение на передвижение будет действовать с 19:00 до 7:00 следующего утра, а 23 августа в городе введут комендантский час, который продлится весь День независимости и будет отменен лишь 25 августа в 07:00 утра. По словам Синегубова, эти меры необходимо ввести, чтобы "не дать врагу шансов ни на какие провокации".

США купят зерно у Украины

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Михаэль Кречмер (фото из архива)

Несмотря на проблемы с поставками газа, Германии не стоит рассматривать открытие "Северного потока - 2" как их решение, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в интервью изданию Tagesspiegel. По словам политика, поставки топлива можно было бы обеспечить и с помощью "Северного потока - 1", так как газопровод работает, а их сокращение - лишь реакция на санкции ЕС. Поэтому к предложению Путина воспользоваться "Северным потоком - 2" стоит относиться как к "отравленному предложению".

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США купят у Украины часть находящегося в заблокированных портах зерна и перенаправят его в нуждающиеся страны в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает Associated Press. В настоящий момент страны-получатели не определены, но в рамках инициативы планируется выкупить около 150 тысяч тонн зерна.

Директор продовольственной программы Дэвид Бизли отметил, что в 2021 году зерно из Украины составляло половину из поставленного ООН в нуждающиеся страны, но текущая ситуация, в которой корабли вынуждены вывозить зерно из украинских портов с ограничениями, не позволяет решить проблему мирового продовольственного кризиса.

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ВСУ с помощью артиллерии уничтожили склады и командный пункт войск РФ в Чернобаевке и Старицах, сообщает оперативное командование "ЮГ". За сутки ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии выполнили более 230 "огневых задач", в результате которых оккупационные войска потеряли 75 человек, самоходную установку "Гиацинт-С", два танка "Т-72" и еще шесть единиц бронированной техники, говорится в отчете командования.

Подоляк опроверг применение ВСУ химического оружия

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Причиной массового отравления российских военных в районе населенного пункта Васильевка в Запорожской области может быть отравление алкоголем и просроченными сухпайками, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

Так чиновник отреагировал на обвинения Минобороны РФ в применении украинской армией химического оружия - якобы, именно из-за этого в конце июля находившиеся в районе Васильевки солдаты были госпитализированы с признаками отравления. Версию о химическом оружии Подоляк сравнил с объяснением, взятым из "провинциальных таблоидов".

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Захватившие Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) российские военные отправили на неопределенный срок на "выходные" оперативных дежурных ЗАЭС и ввезли на станцию представителей "Росатома", сообщает ГУР Минобороны Украины. Так как ранее от работы отстранили весь основной украинский персонал станции, это может свидетельствовать о намерении отключить ЗАЭС от основного питания. Отключение питания увеличит вероятность возникновения критических ситуаций, "что, похоже, и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте", отмечают в ведомстве.

Зеленский предупредил о новых "жестоких" действиях РФ

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На неделе с 22 по 28 августа Россия "может постараться сделать что-то особенно гадкое и что-то особенно жестокое", заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении. Политик связывает это с важными для Украины событиями - 24 августа страна отмечает День независимости.

При этом Зеленский отметил, что за полгода войны РФ уже не раз совершала "гадкие и жестокие вещи", так как одна из ее "ключевых задач" - унизить украинцев, обесценить их возможности, героев, а также "распространить неверие, страх и конфликты".

Хроника событий 20 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 20 августа 00.00 - 13.59 >>>

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