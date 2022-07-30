Как российские военные-"отказники" попадают в тюрьмы "ЛНР"

Российские военные все чаще отказываются участвовать в "спецоперации", говорят правозащитники. В этой связи контрактникам все чаще неформально отказывают в желании покинуть Украину. Так называемых "отказников" держат в тюрьмах в нескольких населенных пунктах самопровозглашенной "ЛНР", говорят их родственники и правозащитники. Несколько родителей отправились в Донбасс, чтобы добиться освобождения своих сыновей. Как российские военные оказываются в тюрьмах "ЛНР" и с чем там сталкиваются - в материале DW.

Где могут находиться контрактники-"отказники"

Многие российские военные-контрактники, которых отправили в Украину, содержатся в заключении в городах Луганской области, неподконтрольных Киеву. Это солдаты, которые либо хотели уйти в отпуск по семейным обстоятельствам, либо совсем отказаться от участия в "специальной военной операции" на территории Украины. Такими данными с DW поделились родственники российских контрактников и правозащитники. Всего, по сообщениям СМИ и правозащитников, только в центре для "отказников" в Брянке на территории самопровозглашенной "ЛНР" могут содержаться более двухсот человек.

Кроме центра в Брянке, российских военнослужащих могут насильно удерживать еще как минимум в четырех городах Украины, в настоящий момент неподконтрольных России. Это города Попасная, Алчевск, Стаханов и Красный Луч. Эти данные стали известны из обращения членов Совета по правам человека в главную военную прокуратуру РФ, которое есть в распоряжении DW.

В обращении указывается, что к правозащитникам обратились родственники шести военнослужащих -"отказников". После их отказа участвовать в войне их могут удерживать насильно в перечисленных городах, а также на передовой в Светлодарском округе. Командование не принимает поданные ими рапорты и отказывается направить их в пункты постоянной дислокации.

Авторы обращения, среди которых известный режиссер Александр Сокуров и журналист Николай Сванидзе, отмечают жалобы на условия содержания солдат и психологическое давление, которое на них оказывают старшие по званию. "Полученные данные свидетельствуют о совершении в отношении военнослужащих преступлений - незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение", - говорится в документе.

Побег из изолятора

В результате оказываемого давления некоторые военнослужащие отказываются от своих рапортов и возвращаются к выполнению боевых задач. Об этом рассказал DW родитель одного из контрактников, который содержится в Брянке. "Они до этого говорили, что никаким образом не поедут обратно на войну, ничего не будут подписывать, - передает родственник слова своего сына. - И вдруг я узнаю, что они уезжают на передовую, не предупредив даже родителей".

Чтобы убедить военнослужащего вернуться на фронт, используют разные методы. "В первую очередь, угрожают уголовными делами и тем что отправят на передовую", - рассказала президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова. Впрочем, родственник одного из "отказников" рассказал, что заманивать на фронт могут и хорошими условиями службы, не уточнив, какими именно.

По информации DW, несколько родителей отправились в Брянку из России, чтобы на месте потребовать освобождения своих детей. По словам одного из оставшихся в России родителей, который поддерживает связь с уехавшими в Брянку, отцы и матери с утра до вечера проводят у импровизированной тюрьмы пикеты.

Известный правозащитник и координатор организации "Гражданин и армия" Сергей Кривенко рассказал DW, что одному из "арестантов" удалось сбежать из центра содержания и направиться в Россию. "Если в течение десяти дней военнослужащий-контрактник вернется в пункт постоянной дислокации, то это не считается дезертирством и самовольным оставлением части", - отметил Кривенко.

За обращение к журналистам наказывают

По словам правозащитника, условия содержания "отказников" зависят от того, в какой тюрьме они находятся. "В начале июля сообщали, что их там в ямах держали, - рассказывает Кривенко. - А потом был звонок от родственников уже, что перевезли в другие места, и все". Были жалобы и на избиения.

Родственник находящегося в Брянке военнослужащего говорит DW, что сын регулярно звонит ему. Вероятнее всего, телефон не личный, а общий - с этого же номера звонят и другие военнослужащие своим родным. По словам собеседника DW, с утра парней уводят "на работы" - но на какие именно, неизвестно.

За обнародование информации о том, что сыну-военнослужащему не дают покинуть Украину и публичные требования освободить его может последовать наказание. Так, DW известно о случае, когда молодому человеку в последний момент запретили уйти в отпуск за обращение его родителей к журналистам.

"Жесткое нарушение законов"

Первые рапорты об отказе от участия в "спецоперации" стали поступать в конце марта, вспоминает Сергей Кривенко. Тогда первые части вывели на переформирование из-под Киева, и военнослужащие стали искать контакты правозащитников, чтобы те помогли им разорвать контракт.

В начале июля президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова сообщала, что около пятисот контрактников из этой республики отказались воевать в Украине и смогли вернуться на родину. Издание "Верстка" на днях подсчитало, что известно о 1793 военных, которые отказались воевать.

Сергей Кривенко считает, что именно с участившимися случаями отказов и связано содержание военных в тюрьмах на территории "ЛНР" и попытки помешать им покинуть зону боевых действий. "Это очень жесткое нарушение российских законов, - оценивает он ситуацию. - Военнослужащего нельзя задерживать и арестовывать без суда. И судить их может только российский суд на территории России".

Смотрите также:

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Гражданские цели в прицеле Более чем за пять месяц полномасштабной войны Россия нанесла немало ударов по гражданским объектам Украины. Школы, больницы, торговые центры, улицы и площади, жилые кварталы стали целью ракет, авиационных бомб, артиллерийских снарядов. Счет убитым и раненым в этих атаках идет на тысячи.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Ужас Винницы 14 июля ракетный удар был нанесен по одной из центральных площадей Винницы. Были повреждены жилые дома, Дом офицеров, офисное здание. Погибли 24 человека, включая трех детей: четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет. За помощью обратились 182 пострадавших. В РФ заявили, что целью был Дом офицеров, где якобы "проходило совещание командования ВВС Украины с иностранными поставщиками оружия".

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Пятиэтажка в Часовом Яру Город Часов Яр на подконтрольной Киеву территории Донецкой области обстреляли вечером 9 июля. Ракета комплекса "Искандер", изначально рассчитанная на уничтожение хорошо защищенных стратегических объектов, попала в жилые дома. Подъезд одной многоэтажки - общежития - полностью обрушился, еще один дом был сильно поврежден. Из-под завалов извлекли тела 48 жертв, в том числе мальчика 9 лет.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине База отдыха в Одесской области Ночью 1 июля российская армия выпустила три крылатые ракеты Х-22 по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Две ракеты попали в популярный курортный поселок Сергеевка, разрушив две базы отдыха, одна из которых принадлежала Молдове. Еще одна ракета практически полностью уничтожила одну из секций пятиэтажного жилого дома. Погибли 22 человека, ранены - 30, в том числе трое детей.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Торговый центр в Кременчуге 27 июня бомбардировщики Ту-22М3 ВВС РФ запустили крылатые ракеты Х-22 по Кременчугу. Согласно версии Минобороны РФ удар нанесен "по ангарам с поступившим от США и стран Европы вооружением и боеприпасами" в районе завода "Кредмаш". Одна из ракет разрушила заводские теплицы и один из цехов, вторая - попала в торгово-развлекательный центр "Амстор", где находились сотни людей. Погиб 21 человек.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Обстрел вокзала в Краматорске 8 апреля в момент ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске на его территории находились сотни ожидавших эвакуации людей. Погиб 61 человек, в том числе семь детей, десятки получили ранения. Ракета "Точка-У" была выпущена с территории так называемой "ДНР". Минобороны РФ заявило, что ракет этого типа на вооружении России нет, что было опровергнуто международными расследователями.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Драмтеатр в Мариуполе 16 марта российская авиация уничтожила драмтеатр в центре Мариуполя, сбросив на здание тяжелые авиационные бомбы. Находившихся там людей не спасло слово "Дети", написанное огромными белыми буквами спереди и сзади здания. По разным данным, погибли от 300 до 600 человек. Минобороны РФ заявило, что театр не бомбили, а взрыв - результат провокации бойцов полка "Азов", разрушивших здание изнутри.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Детская больница и роддом в Мариуполе 9 марта войсками РФ был нанесён авиаудар по родильному дому и детской больнице в центре Мариуполя. В результате погибли 5 человек, включая беременную женщину с ребёнком.Как минимум 17 человек получили ранения. В Минобороны РФ заявили о полностью "срежиссированной провокации". В МИД РФ утверждали, что больница служила опорным пунктом для боевиков, изгнавших из здания медперсонал и рожениц.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Областная администрация Николаева 29 марта ударом с воздуха было поражено здание областной администрации Николаева. В результате попадания ракеты разрушена полностью центральная секция здания с 1 по 9 этаж. Пожара не произошло. Взрывной волной повреждено еще несколько расположенных поблизости жилых и административных зданий. Погибли 36 человек. 34 тела достали из-под завалов, еще двое раненых позднее скончались в больнице.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Областная администрации Харькова 1 марта российские ракеты попали в здание Харьковской облгосадминистрации. В результате были разрушены перекрытия, выбиты окна, повреждена крыша. В общей сложности в результате удара погибли 24 человека, еще около десяти получили ранения. Жертвами стали не только люди, находившиеся внутри здания, большая часть которого была разрушена, но и те, кто в момент удара проезжали мимо.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Число жертв среди мирного населения По данным ООН, за период с начала боевых действий и по 12 июля, подтверждена гибель 5100 мирных жителей Украины, 346 из которых - дети. Число раненых гражданских лиц превысило 6500 человек. Реальное число жертв среди гражданского населения, вероятно, намного больше, отметил официальный представитель ООН.

Самые масштабные удары России по гражданским целям в Украине Военные преступления Согласно Женевским конвенциям, к военным преступлениям, не имеющим срока давности, относятся в том числе "умышленные нападения на гражданское население", "нападение на незащищенные и не являющиеся военными целями города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением каких бы то ни было средств". Наказание виновных в военных преступлениях компетенции Международного уголовного суда. Автор: Виталий Кропман

