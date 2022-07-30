 Как российские военные-″отказники″ попадают в тюрьмы ″ЛНР″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 31.07.2022

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Россия

Как российские военные-"отказники" попадают в тюрьмы "ЛНР"

Российские военные-контрактники отказываются участвовать в "спецоперации", но их рапорты не принимают. Правозащитники заявляют о пытках "отказников", которые оказываются в изоляторах "ЛНР".

Российские военные, оккупировавшие Северодонецк

Российские военные, оккупировавшие Северодонецк

Российские военные все чаще отказываются участвовать в "спецоперации", говорят правозащитники. В этой связи контрактникам все чаще неформально отказывают в желании покинуть Украину. Так называемых "отказников" держат в тюрьмах в нескольких населенных пунктах самопровозглашенной "ЛНР", говорят их родственники и правозащитники. Несколько родителей отправились в Донбасс, чтобы добиться освобождения своих сыновей. Как российские военные оказываются в тюрьмах "ЛНР" и с чем там сталкиваются - в материале DW.

Где могут находиться контрактники-"отказники"

Многие российские военные-контрактники, которых отправили в Украину, содержатся в заключении в городах Луганской области, неподконтрольных Киеву. Это солдаты, которые либо хотели уйти в отпуск по семейным обстоятельствам, либо совсем отказаться от участия в "специальной военной операции" на территории Украины. Такими данными с DW поделились родственники российских контрактников и правозащитники. Всего, по сообщениям СМИ и правозащитников, только в центре для "отказников" в Брянке на территории самопровозглашенной "ЛНР" могут содержаться более двухсот человек.

Кроме центра в Брянке, российских военнослужащих могут насильно удерживать еще как минимум в четырех городах Украины, в настоящий момент неподконтрольных России. Это города Попасная, Алчевск, Стаханов и Красный Луч. Эти данные стали известны из обращения членов Совета по правам человека в главную военную прокуратуру РФ, которое есть в распоряжении DW.

В обращении указывается, что к правозащитникам обратились родственники шести военнослужащих -"отказников". После их отказа участвовать в войне их могут удерживать насильно в перечисленных городах, а также на передовой в Светлодарском округе. Командование не принимает поданные ими рапорты и отказывается направить их в пункты постоянной дислокации.

Авторы обращения, среди которых известный режиссер Александр Сокуров и журналист Николай Сванидзе, отмечают жалобы на условия содержания солдат и психологическое давление, которое на них оказывают старшие по званию. "Полученные данные свидетельствуют о совершении в отношении военнослужащих преступлений - незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение", - говорится в документе.

Побег из изолятора

В результате оказываемого давления некоторые военнослужащие отказываются от своих рапортов и возвращаются к выполнению боевых задач. Об этом рассказал DW родитель одного из контрактников, который содержится в Брянке. "Они до этого говорили, что никаким образом не поедут обратно на войну, ничего не будут подписывать, - передает родственник слова своего сына. - И вдруг я узнаю, что они уезжают на передовую, не предупредив даже родителей".

Чтобы убедить военнослужащего вернуться на фронт, используют разные методы. "В первую очередь, угрожают уголовными делами и тем что отправят на передовую", - рассказала президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова. Впрочем, родственник одного из "отказников" рассказал, что заманивать на фронт могут и хорошими условиями службы, не уточнив, какими именно.

По информации DW, несколько родителей отправились в Брянку из России, чтобы на месте потребовать освобождения своих детей. По словам одного из оставшихся в России родителей, который поддерживает связь с уехавшими в Брянку, отцы и матери с утра до вечера проводят у импровизированной тюрьмы пикеты.

Известный правозащитник и координатор организации "Гражданин и армия" Сергей Кривенко рассказал DW, что одному из "арестантов" удалось сбежать из центра содержания и направиться в Россию. "Если в течение десяти дней военнослужащий-контрактник вернется в пункт постоянной дислокации, то это не считается дезертирством и самовольным оставлением части", - отметил Кривенко.

За обращение к журналистам наказывают

По словам правозащитника, условия содержания "отказников" зависят от того, в какой тюрьме они находятся. "В начале июля сообщали, что их там в ямах держали, - рассказывает Кривенко. - А потом был звонок от родственников уже, что перевезли в другие места, и все". Были жалобы и на избиения.

Родственник находящегося в Брянке военнослужащего говорит DW, что сын регулярно звонит ему. Вероятнее всего, телефон не личный, а общий - с этого же номера звонят и другие военнослужащие своим родным. По словам собеседника DW, с утра парней уводят "на работы" - но на какие именно, неизвестно.

За обнародование информации о том, что сыну-военнослужащему не дают покинуть Украину и публичные требования освободить его может последовать наказание. Так, DW известно о случае, когда молодому человеку в последний момент запретили уйти в отпуск за обращение его родителей к журналистам.

"Жесткое нарушение законов"

Первые рапорты об отказе от участия в "спецоперации" стали поступать в конце марта, вспоминает Сергей Кривенко. Тогда первые части вывели на переформирование из-под Киева, и военнослужащие стали искать контакты правозащитников, чтобы те помогли им разорвать контракт.

В начале июля президент фонда "Свободная Бурятия" Александра Гармажапова сообщала, что около пятисот контрактников из этой республики отказались воевать в Украине и смогли вернуться на родину. Издание "Верстка" на днях подсчитало, что известно о 1793 военных, которые отказались воевать.

Сергей Кривенко считает, что именно с участившимися случаями отказов и связано содержание военных в тюрьмах на территории "ЛНР" и попытки помешать им покинуть зону боевых действий. "Это очень жесткое нарушение российских законов, - оценивает он ситуацию. - Военнослужащего нельзя задерживать и арестовывать без суда. И судить их может только российский суд на территории России".

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    Автор: Виталий Кропман


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