Основатель Pink Floyd дал скандальное интервью о войне в Украине

Основатель британской рок-группы Pink Floyd, 78-летний Роджер Уотерс дал интервью, на которое с возмущением отреагировали в Киеве и приветственно - в Москве. Исполнитель считает, что президент США Джо Байден "разжигает огонь в Украине", что является "огромным преступлением". Уотерс ответил на вопросы журналиста CNN Майкла Смеркониша в видеоинтервью, которое телеканал опубликовал в субботу, 6 августа.

Один из вопросов касался турне Уотерса по Северной Америке с шоу "This Is Not A Drill" ("Это - не учения"). Во время выступления на гигантском экране появляются фотографии людей, которых музыкант считает "военными преступниками". В одном из изображений угадываются черты президента США Джо Байдена. Фотография сопровождается надписью "Это - только начало".

На вопрос ведущего о том, что исполнитель имел в виду, тот ответил: "Ну, он (Байден. - Ред.) разжигает огонь в Украине, для начала, - это огромное преступление".

Ведуший - Уотерсу: "Вы все перепутали"

"Почему бы Соединенным Штатам Америки не побудить" президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, "устранив необходимость в этой ужасной, чудовищной войне, в которой убивает... мы не знаем сколько... украинцев и русских", - задался Роджер Уотерс риторическим вопросом.

В ответ Смеркониш говорит Уотерсу, что тот "все перепутал" и ошибочно "обвиняет сторону, которая подверглась вторжению". Однако основатель Pink Floyd продолжает защищать свою позицию, говоря, что война обусловлена, главным образом, реакцией Москвы на действия НАТО, подошедшей вплотную к границам России.

"Почему бы тебе не переехать, наконец, в Россию?"

На высказывания исполнителя уже негативно отреагировал посол Украины в Австрии Александр Щерба. "Эй, Роджер Уотерс, сначала ты говоришь, что войны не будет, потому что Путин слишком хороший. Теперь идет война, а ты говоришь, что она началась по объективным причинам. Почему бы тебе не переехать, наконец, в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человечишка?" - написал дипломат в Twitter.

В свою очередь экс-президент России Дмитрий Медведев оставил запись в соцсети "В контакте": "Есть еще адекватные люди и на Западе. Pink Floyd forever!"

Один из авторов The Wall

Роджер Уотерс известен как один из основателей (в конце 1965 года) и ведущих музыкантов (1967-1985) группы Pink Floyd. Являлся главным идеологом группы и основным автором самого известного концептуального альбома The Wall. В 1985 году покинул группу, посчитав, что она исчерпала себя. Отношения между Уотерсом и его бывшими коллегами по Pink Floyd частично восстановились лишь в 2005 году, когда они выступили в классическом составе на благотворительном концерте Live 8 в Лондоне. В ходе сольной карьеры Уотерс выпустил целый ряд студийных альбомов, включая The Pros and Cons of Hitch Hiking.

Общественно-правовые медиакомпании Германии отказались сотрудничать с Уотерсом

В 2017 году многие медиакомпании Германии, входящие в ассоциацию немецких региональных общественно-правовых телерадиокомпаний ARD отказались от будущих трансляций концертов известного британского музыканта, одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса.



Уотерс, известный своей активной антиизраильской позицией, неоднократно утверждал, что Израиль - это "расистский режим", проводящий политику апартеида и "этнических чисток". Музыкант является активным сторонником международного движения "Boycott, Divestment and Sanctions" (BDS), проводящего кампании за бойкот, отзыв инвестиций и санкции против Израиля.

