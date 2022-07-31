Узнать хоть что-то. Как ищут пропавших без вести во время войны украинцев

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Из-за вторжения РФ уже тысячи украинцев считаются пропавшими без вести. Их родственники в отчаянии и пытаются получить хоть какую-нибудь информацию о них. На помощь приходят волонтеры и правозащитники.
Наталья Гузар вместе с другими женщинами вышла на улицы Киева с портретом своего сына, чтобы получить хоть какую-то информацию о его судьбе. Женщина не сдерживает эмоций: "Прошу прощения за слезы, но каждую минуту что-то делаешь, ешь просто механически, но одновременно думаешь, ел ли твой ребенок... Ложишься спать и думаешь, а где твой ребенок ложится спать, и спит ли он вообще?".
По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, более семи тысяч украинских военных считаются пропавшими без вести. Чтобы найти хоть какую-то зацепку, что случилось с военными, их родственники мониторят российские соцсети, надеясь, что родной человек попал в плен.
Нередко приходится искать и в моргах. Зачастую для распознавания тел родственники сдают ДНК-тесты. Руслан Аббасов, директор одной из киевских лабораторий, говорит, что ежедневно к ним приходят сотни образцов ДНК людей, которые разыскивают своих родных. По его словам, в 3-10 процентах случаев результаты совпадают. Аббасов говорит, что то, что для лаборатории хороший результат, то есть совпадение, для родителей - худшее известие. "Для родителей, на самом деле, лучше, чтобы не было совпадений, потому что они верят, что их сын или жив, или в плену, или сейчас придет", - отмечает Аббасов.
Российский адвокат Николай Полозов работал в 2018 году над возвращением украинских моряков из плена в РФ. Теперь его команда основала проект "Пошук.Полон", чтобы разыскивать украинских военнопленных в России. В проект привлечены украинские и российские эксперты, которые отслеживают возможное пребывание пропавших украинских бойцов. По словам юриста, одна из самых больших проблем - отсутствие данных об украинских военных, попавших в плен.
В отличие от Украины, Россия не сформировала информационно-справочное бюро по военнопленным. Это нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности, третьей Женевской конвенции. Кремль объясняет это тем, что никакой войны Россия не ведет. По словам Полозова, РФ выгодно скрывать данные о большинстве военнопленных, ведь тогда она не должна раскрывать и преступления, совершаемые против украинских военных.
"Нам известно, что их пытают, морят голодом и делают другие ужасные вещи, которые мы узнаем от тех пленных, которые все же попали под обмен и были освобождены", - говорит Полозов в разговоре с DW.
Николай Полозов считает, что большинство пленников удастся обменять, ведь Россия физически не сможет открыть такое количество уголовных дел. Также нет смысла содержать тысячи бойцов, кроме как с целью не допустить их снова на передовую. Ситуация с командованием, по его мнению, будет другой. "Речь идет о командирах, о некоторых представителях полка "Азов", о каких-то медийных фигурах, которых российская пропаганда будет демонизировать", - говорит Полозов. Этим украинцам нужно будет организовывать правозащитную поддержку. Именно для этого в команде Полозова есть российские адвокаты. По его словам, сейчас единственный возможный способ вернуть украинских военных домой - это обмен.
Пропадают без вести не только военные, но и гражданские. Кроме государства, их поиском занимаются волонтеры. Один из самых больших проектов, "Знайти своїх", запустила украинская телеведущая Екатерина Осадчая. Ежемесячно к волонтерам проекта обращаются тысячи родственников пропавших гражданских, рассказывает Осадчая. В своей работе активисты используют самые разные источники - базы данных эвакуированных, списки раненых в больницах, списки людей в бомбоубежищах, локальные госучреждения на местах и даже представителей так называемых "ДНР/ЛНР". "Мы своеобразное звено. Звено, объединяющее людей с информацией, и звено, которое пытается найти людей на местах," - объясняет основательница проекта "Знайти своїх".
По словам Осадчей, один из серьезных вызовов, с которым столкнулась Украина, - это гражданские лица, украинцы, в российском плену. Это вызов, поскольку военнопленные имеют международно закрепленный статус - в отличие от мирных жителей. "Как властям менять военных и гражданских? Если парень или девушка военные, то военного на военного понятно, как обменять. А как обменять гражданского?", - говорит Осадчая.
По словам активистки, некоторых гражданских украинцев, захваченных россиянами, заставляют признавать, что они якобы военные. "У нас есть этому доказательства, у нас есть интервью с людьми, у меня есть интервью с мамой, которая ждет своего гражданского сына из плена. Вместе с ним в плену был парень, которого обменяли и рассказывал, что да - это правда", - сказала в разговоре с DW Осадчая. По ее мнению, россияне делают это, чтобы пополнить свой обменный фонд.
Как рассказывает Екатерина Осадчая, есть также информация, что захваченных украинских гражданских содержат в бесчеловечных условиях, иногда даже в одной камере с российскими задержанными. Это подтверждает и Николай Полозов: "Насколько мне известно, некоторые гражданские содержатся вообще без суда и следствия в российских СИЗО".
В Международном комитете Красного креста (МККК), отвечая на запрос DW о ситуации украинских гражданских лиц в российском плену, отметили, что "не комментируют частные случаи и никогда не дают публичную оценку таким случаям". В то же время представитель МККК в разговоре с DW отметил, что ситуация с гражданскими в плену в целом сложная, ведь вопрос освобождения гражданских из плена не прописан международным гуманитарным правом, в отличие от освобождения военных. А значит, непонятно, по каким правилам возвращать гражданских из плена. Представитель МККК рекомендует семьям, в которых их близкие гражданские попали в плен, и которых выдают за военных, обращаться к Красному Кресту.
Несмотря на все трудности, процесс обмена между Украиной и Россией происходит, а поиск пропавших без вести продолжается. Только в рамках проекта "Знайти своїх" за последний месяц удалось разыскать около полусотни человек. Екатерина Осадчая советует: если у вас пропал близкий человек, нужно "тянуть за все ниточки" - сообщить в полицию, в Национальное информационное бюро, обратиться в колл-центр уполномоченного по лицам пропавших без вести, сотрудничать с волонтерами. "И не терять надежду на возвращение родного человека", - подчеркнула Осадчая.
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