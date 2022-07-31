Узнать хоть что-то. Как ищут пропавших без вести во время войны украинцев

Наталья Гузар вместе с другими женщинами вышла на улицы Киева с портретом своего сына, чтобы получить хоть какую-то информацию о его судьбе. Женщина не сдерживает эмоций: "Прошу прощения за слезы, но каждую минуту что-то делаешь, ешь просто механически, но одновременно думаешь, ел ли твой ребенок... Ложишься спать и думаешь, а где твой ребенок ложится спать, и спит ли он вообще?".

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, более семи тысяч украинских военных считаются пропавшими без вести. Чтобы найти хоть какую-то зацепку, что случилось с военными, их родственники мониторят российские соцсети, надеясь, что родной человек попал в плен.

Нередко приходится искать и в моргах. Зачастую для распознавания тел родственники сдают ДНК-тесты. Руслан Аббасов, директор одной из киевских лабораторий, говорит, что ежедневно к ним приходят сотни образцов ДНК людей, которые разыскивают своих родных. По его словам, в 3-10 процентах случаев результаты совпадают. Аббасов говорит, что то, что для лаборатории хороший результат, то есть совпадение, для родителей - худшее известие. "Для родителей, на самом деле, лучше, чтобы не было совпадений, потому что они верят, что их сын или жив, или в плену, или сейчас придет", - отмечает Аббасов.

Розыск военнопленных

Российский адвокат Николай Полозов работал в 2018 году над возвращением украинских моряков из плена в РФ. Теперь его команда основала проект "Пошук.Полон", чтобы разыскивать украинских военнопленных в России. В проект привлечены украинские и российские эксперты, которые отслеживают возможное пребывание пропавших украинских бойцов. По словам юриста, одна из самых больших проблем - отсутствие данных об украинских военных, попавших в плен.

Николай Полозов

В отличие от Украины, Россия не сформировала информационно-справочное бюро по военнопленным. Это нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности, третьей Женевской конвенции. Кремль объясняет это тем, что никакой войны Россия не ведет. По словам Полозова, РФ выгодно скрывать данные о большинстве военнопленных, ведь тогда она не должна раскрывать и преступления, совершаемые против украинских военных.

"Нам известно, что их пытают, морят голодом и делают другие ужасные вещи, которые мы узнаем от тех пленных, которые все же попали под обмен и были освобождены", - говорит Полозов в разговоре с DW.

Николай Полозов считает, что большинство пленников удастся обменять, ведь Россия физически не сможет открыть такое количество уголовных дел. Также нет смысла содержать тысячи бойцов, кроме как с целью не допустить их снова на передовую. Ситуация с командованием, по его мнению, будет другой. "Речь идет о командирах, о некоторых представителях полка "Азов", о каких-то медийных фигурах, которых российская пропаганда будет демонизировать", - говорит Полозов. Этим украинцам нужно будет организовывать правозащитную поддержку. Именно для этого в команде Полозова есть российские адвокаты. По его словам, сейчас единственный возможный способ вернуть украинских военных домой - это обмен.

Найти своих

Пропадают без вести не только военные, но и гражданские. Кроме государства, их поиском занимаются волонтеры. Один из самых больших проектов, "Знайти своїх", запустила украинская телеведущая Екатерина Осадчая. Ежемесячно к волонтерам проекта обращаются тысячи родственников пропавших гражданских, рассказывает Осадчая. В своей работе активисты используют самые разные источники - базы данных эвакуированных, списки раненых в больницах, списки людей в бомбоубежищах, локальные госучреждения на местах и ​​даже представителей так называемых "ДНР/ЛНР". "Мы своеобразное звено. Звено, объединяющее людей с информацией, и звено, которое пытается найти людей на местах," - объясняет основательница проекта "Знайти своїх".

Екатерина Осадчая

По словам Осадчей, один из серьезных вызовов, с которым столкнулась Украина, - это гражданские лица, украинцы, в российском плену. Это вызов, поскольку военнопленные имеют международно закрепленный статус - в отличие от мирных жителей. "Как властям менять военных и гражданских? Если парень или девушка военные, то военного на военного понятно, как обменять. А как обменять гражданского?", - говорит Осадчая.

По словам активистки, некоторых гражданских украинцев, захваченных россиянами, заставляют признавать, что они якобы военные. "У нас есть этому доказательства, у нас есть интервью с людьми, у меня есть интервью с мамой, которая ждет своего гражданского сына из плена. Вместе с ним в плену был парень, которого обменяли и рассказывал, что да - это правда", - сказала в разговоре с DW Осадчая. По ее мнению, россияне делают это, чтобы пополнить свой обменный фонд.

Как рассказывает Екатерина Осадчая, есть также информация, что захваченных украинских гражданских содержат в бесчеловечных условиях, иногда даже в одной камере с российскими задержанными. Это подтверждает и Николай Полозов: "Насколько мне известно, некоторые гражданские содержатся вообще без суда и следствия в российских СИЗО".

В Международном комитете Красного креста (МККК), отвечая на запрос DW о ситуации украинских гражданских лиц в российском плену, отметили, что "не комментируют частные случаи и никогда не дают публичную оценку таким случаям". В то же время представитель МККК в разговоре с DW отметил, что ситуация с гражданскими в плену в целом сложная, ведь вопрос освобождения гражданских из плена не прописан международным гуманитарным правом, в отличие от освобождения военных. А значит, непонятно, по каким правилам возвращать гражданских из плена. Представитель МККК рекомендует семьям, в которых их близкие гражданские попали в плен, и которых выдают за военных, обращаться к Красному Кресту.

Тянуть за все ниточки

Несмотря на все трудности, процесс обмена между Украиной и Россией происходит, а поиск пропавших без вести продолжается. Только в рамках проекта "Знайти своїх" за последний месяц удалось разыскать около полусотни человек. Екатерина Осадчая советует: если у вас пропал близкий человек, нужно "тянуть за все ниточки" - сообщить в полицию, в Национальное информационное бюро, обратиться в колл-центр уполномоченного по лицам пропавших без вести, сотрудничать с волонтерами. "И не терять надежду на возвращение родного человека", - подчеркнула Осадчая.

Смотрите также:

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В освобожденных городах и населенных пунктах Киевской области уже более недели ищут, эксгумируют и хоронят убитых и погибших мирных жителей. Проводят следственные действия. Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень, Бузовая… В фотохронике войны в Украине - снимки, сделанные в некоторых из этих мест за несколько последних дней. ВНИМАНИЕ! Фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Следственные действия проводятся при участии международных экспертов. Присутствуют украинские и иностранные журналисты. В Бучу приезжают зарубежные политики. Агентства публикуют кадры - лица и тела погибших, обгоревшие трупы, обугленные внутренние органы… Не скрывая ничего, без ретуши. Такие снимки увидят во время судебных процессов. Трудно определить черту - что и как показать здесь и сейчас.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В Буче уже обнаружены тела более чем четырехсот погибших мирных жителей. Об этом сообщил журналистам мэр города Анатолий Федорук. 12 апреля здесь начали вскрывать вторую братскую могилу и эксгумировать тела из нескольких захоронений на частной территории.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Руководитель Бучанской прокураторы Руслан Кравченко сообщил подробности эксгумации второй части массового захоронения: "Практически все найденные здесь люди были расстреляны на улицах города Буча. <...> На некоторых телах видны следы пыток, люди лежат с завязанными руками и ногами, есть тела со сломанными костями".

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Один из украинских добровольцев, участвующий в эксгумации тел из массовых захоронений в Буче.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Буча стала символом насилия по отношению к гражданскому населению во время войны. Власти Украины и западных государств обвиняют служащих российской армии в расправах над жителями. Правоохранительные органы Украины расследуют многочисленные факты изнасилований и мародерства во время оккупации. Россия все обвинения отвергает, заявляя о фейках.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области 70-летняя жительница Бучи Надежда Трубчанинова около тела 48-летнего сына Вадима, убитого солдатами российской армии 30 марта.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области 45-летний Анатолий Морыкин во время похорон своей матери - 82-летней Валентины Морыкиной, скончавшейся во время оккупации Бучи в доме престарелых из-за плохих условий и невозможности оказания должного ухода.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Родственники предают земле тело 37-летнего Андрея Матвейчука, служившего в территориальной обороне. Он был похищен российскими солдатами в Буче, подвергнут пыткам и убит.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Так сейчас выглядят улицы в Буче. До российского военного вторжения и временной оккупации здесь под Киевом проживало около 35 тысяч человек. По данным местных властей, помимо объектов критической инфраструктуры в городе разрушены и не подлежат восстановлению около 20 процентов многоэтажных зданий. Также сгорело около 150 частных жилых домов.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Село Гавронщина около поселка Макаров в Киевской области. 14 марта российские военные расстреляли здесь частный автомобиль, в котором находилось четверо взрослых и один ребенок. Местные жители похоронили убитых около своего дома. Тела были эксгумированы 10 апреля.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В селе Бузовая в Киевской области 10 апреля была обнаружена братская могила с телами десятков гражданских лиц. Захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции. Село было оккупировано российскими подразделениями 28 февраля.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Еще один снимок из Бузовой. Матери только что сообщили о найденном теле сына. Как сообщили местные власти, тела убитых обнаружили также рядом на дороге примерно в десяти автомобилях со следами обстрелов.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области В поселке городского типа Бородянка под Киевом идет разбор завалов, под которыми обнаруживают тела погибших. Поселок был практически полностью разрушен. До начала войны здесь проживало около 13 тысяч человек.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области Для участников поисковых работ в Бородянке установят модульные дома. Работы займут еще много времени. По данным ГСЧС на вечер 11 апреля, c начала проведения работ из-под завалов было изъято 19 погибших.

Война в Украине - Буча и другие места убийств в Киевской области С начала полномасштабной войны России против Украины по состоянию на полночь 11 апреля ООН подтверждает гибель 1892 мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара по правам человека. Реальные цифры - выше. Накануне мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что только в этом осажденном городе за время войны погибло более 10 тысяч мирных жителей. Автор: Николай Пермяков

