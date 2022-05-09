Красный Крест и война в Украине: как ищут пропавших людей

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Красный Крест - одна из международных организаций, занимающихся поиском пропавших без вести. Кто и как разыскивает жителей Украины, связь с которыми потеряна?
Убит, ранен, захвачен? Где мои дети, мой муж, мои родители? Что с моими братьями и сестрами? Такие вопросы мучают людей, которых коснулась война или которые бежали от нее - как сейчас в случае миллионов жителей Украины. Страх потерять контакты с близкими очень велик.
"Когда они не могут найти кого-то из родственников, это приводит в отчаяние", - говорит Марина Бринкманн (Marina Brinkmann). И это касается не только украинцев, но и жителей других регионов, ставших ареной ожесточенных конфликтов: Афганистана, Ирака, Сирии и других, где предлагает свою помощь Международный Красный Крест.
Марина Бринкманн возглавляет международную экспертную группу в Немецком Красном Кресте в Мюнхене. 107 запросов по поиску людей из Украины с момента начала войны в феврале зарегистрировала команда Бринкманн, и таких запросов становится все больше. Одни жители Украины потеряли контакты со своими родственниками из Мариуполя. Другие - во время бегства через Польшу и Венгрию. Почти каждый пятый запрос касается военнослужащих. Не все, кто ищет своих близких, подали заявку в Красный Крест, поэтому на самом деле число разыскиваемых может быть гораздо больше. По данным Федерального ведомства по уголовным делам Германии (BKA), полученным в ответ на запрос DW, с середины февраля в его базе данных числится в качестве пропавших без вести 51 гражданин Украины, среди них 4 ребенка младше 14 лет. Но речь идет не только о людях, которые потеряли связь друг с другом во время войны.
Те, кто пытается найти своих близких через Немецкий Красный Крест, могут заполнить онлайн-формуляр, а затем обратиться за консультацией в любой из 90 филиалов организации в Германии. Во время консультации важно собрать информацию, которая поможет в поиске: идет ли речь о военном или гражданском лице, где человек находился в последний раз, мог ли он быть ранен или захвачен в плен. Со всеми данными обращаются бережно и дискретно. Затем запрос переводится на английский язык. В регионах, где идет война, Немецкий Красный Крест передает эти запросы Международному Комитету Красного Креста. А в других странах - организациям-партнерам.
В случае Украины агентство Central Tracing Agency (CTA) при Международном Комитете Красного Креста в Женеве собирает все запросы и отправляет их в представительства МККК в Украине и России. "Ведь люди бегут от войны в обоих направлениях", - говорит Бринкманн. Но тем, кто разыскивает своих близких, нужно иметь терпение: до тех пор, пока идут боевые действия, поиски не проводятся.
Узнать судьбу близких, с которыми потеряна связь, невероятно важно. Еще швейцарец Анри Дюнан, который основал Международный Красный Крест в 1859 году после битвы под Сольферино в Италии, говорил на поле боя с ранеными и умирающими солдатами и передавал сведения о них их семьям. 8 мая, в день рождения Дюнана, отмечают день Международного Красного Креста и Красного Полумесяца. Филиалы этой организации существуют в 192 государствах мира, а сама она принципиально занимает нейтральную позицию, чтобы иметь доступ к людям, нуждающимся в помощи.
Один из гуманитарных проектов Немецкого Красного Креста в Харькове до начала войны РФ против Украины
Центральное поисковое агентство при Международном Комитете Красного Креста - CTA - существует уже 150 лет. В Германии Национальный Красный Крест с 1945 года стал одной из самых крупных организаций, ведущих поиск людей, говорит Дорода Дзивоки, руководитель службы поиска.
Деятельность этой службы финансирует МВД ФРГ. И обращаются сюда очень часто: в 2021 году было получено более 13 тысяч запросов о поиске людей, о которых ничего не известно еще с времен Второй мировой войны, а также множество обращений о розыске тех, кто пропал без вести в последние десятилетия.
Самое страшное - это неизвестность, рассказывают те, кто разыскивает своих родственников. Поэтому после войны на Балканах в 90-х годах в Немецком Красном Кресте был создан проект для людей, которые бежали от балканских войн в Германию. Они предоставили пробы ДНК, описывали, в какую одежду были одеты пропавшие без вести и какие особые приметы имели". Очень часто правда выясняется много лет спустя, например, когда находят очередное массовое захоронение - хотя в таком случае идентифицировать человека очень трудно.
Так же трудно как и узнать что-то о судьбе людей, которые с 2014 года пытались нелегально попасть в ЕС морским путем. Около 24 тысяч человек утонули при попытке доплыть до берегов Европы. Установить их личность можно лишь в том случае, если тела вынесло на берег.
В целом, "мы находим сведения о пропавших в 50 процентах случаев, но предпосылкой является окончание боевых действий", говорит Марина Бринкманн: "А если мы кого-то не можем найти, это нас сильно огорчает, особенно если речь идет о детях или о целых семьях". По ее словам, всегда важен первый шаг - первая консультация. В 2021 году в службу поиска Немецкого Красного Креста обратились 16 тысяч человек.
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