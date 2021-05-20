Пропавшие без вести в Донбассе. Кто отвечает за поиск людей?

20 мая в городе Павлоград Днепропетровской области собрались на митинг несколько десятков человек - родственники военных и гражданских лиц, которые пропали без вести во время боевых действий на востоке Украины. Это уже третий за месяц митинг общественного объединения "Надия". Его организовали родные и близкие тех, о ком нет конкретной информации в Национальной полиции Украины, СБУ, ВСУ, представительстве Международного Комитета Красного Креста - нигде.

Почему не работает комиссия по поиску пропавших без вести

В интервью DW Виктория Солодухина, одна из организаторов акций, говорит, что митинги - единственный способ, который остался, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Ведь созданная весной 2019 года межведомственная комиссия, которая должна координировать работу соответствующих государственных ведомств по поиску пропавших без вести лиц и помощь их родным, не работает. Представители комиссии избрали в конце 2020 года ее главой Владимира Максимченко. Но по непонятным причинам, со слов Виктории, комиссия так и не приступила к работе.

Украинский военный в окопах на линии фронта в Донбассе

"Их бездействие - это отсутствие какого-либо статуса у семей лиц, пропавших без вести. Для их семей они никто - ни погибшие, ни живые. Соответственно, родные не получают никакой поддержки от государства. Но самое печальное - восемь лет в Украине нет единого реестра лиц, которые пропали без вести. Поэтому у нас сегодня новый плакат на митинге: "Кабмин, дай работать комиссии!", - говорит Виктория.

DW встретилась в Киеве с Владимиром Максимченко, избранным главой комиссии по делам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В ее составе - представители Национальной полиции Украины, Минобороны, офиса Генпрокурора, министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, уполномоченный администрации президента, общественные организации. На момент избрания Владимир, по его словам, был сотрудником Минобороны Украины. Но видя, что его никак не утвердят в секретариате Кабмина, он уволился, решив руководить комиссией на общественных началах.

"Думаю, у меня будет теперь больше времени на работу, - полушутя-полусерьезно рассказывает Владимир. - Мы - консультативно-совещательный орган и не относимся к исполнительной власти. Люди осуществляют свои полномочия по основному месту работы. Но мы должны решать - признать человека без вести пропавшим или нет, а также координировать работу поисковых групп, которые тоже не работают уже года два".

Два года никто не ищет пропавших без вести?

По словам Владимира Максимченко, секретариат комиссии берет на себя организационное обеспечение, а вот материально-техническую сторону работы, согласно законам, должно обеспечить правительство Украины. "Но этого, почему-то, не происходит. Со мной уже полгода не подписывают трудовой договор, я не могу создать секретариат комиссии и запустить его работу. У нас нет даже помещения", - сетует Максимченко.

Могила украинского солдата в Гнутово

Чтобы узнать причину такого положения дел, DW три недели назад направила запросы в Секретариат Кабмина и в администрацию президента Украины, который публично подчеркивал важность установления судеб лиц, без вести пропавших во время военного конфликта в Донбассе. На момент публикации материала в Кабмине посоветовали пообщаться на эту тему … - с Владимиром Максимченко, а ответа из администрации президента не было вообще.

Имена пропавших без вести будут в едином списке

19 мая правительство Украины утвердило "комплексный план мероприятий по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей". В плане упомянуто и создание Единого реестра пропавших без вести.

"Здесь есть небольшая подвижка", - комментирует решение Кабмина Владимир Максимченко. Для работы над реестром вместе с министерством цифровой трансформации создана рабочая группа, а с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) проведены консультации по использованию их программного обеспечения для ведения реестра.

"На следующей встрече будет презентация этой программы. Но здесь мы опять возвращаемся к Закону №2505 "О правовом статусе лиц, пропавших без вести". Согласно ему, за Единый реестр отвечает Минюст Украины. А у него нет на это полномочий. Нужно вносить изменения в закон, чтобы реестром заведовало, скажем, МВС, поскольку у него уже есть наработки в этом деле", - рассуждает Владимир.

Стена памяти в Киеве с фотографиями военных, погибших в Донбассе

По словам Максимченко, на днях прошли консультации с министерством юстиции Украины по дополнениям к закону "О статусе без вести пропавших лиц". Они касаются, например, расширения категорий без вести пропавших лиц, материально-технического обеспечения работы комиссии, расширения ее состава представителями дополнительных госорганов, например, министерства охраны здоровья.

"Никто не знает, сколько будет длиться война, но ее последствия будут разбираться годами. Поэтому хотим сделать закон и обеспечить работу комиссии не на один день", - объясняет Владимир. По его словам, юристы видят два варианта, как это сделать. По их мнению, быстрее будет подать правки к закону от имени президента Украины как неотложные. Либо через комитеты Верховной рады - что более длинный путь. "К июлю нужно урегулировать все нормативно-правовые стороны вопроса, потому что поправки к бюджету страны парламент будет вносить в конце августа", - рассказывает Владимир.

Сколько пропавших без вести в Донбассе

По словам избранного главы межведомственной комиссии, он располагает следующими данными о количестве пропавших без вести лиц: с начала боевых действий в Донбассе в апреле 2014 года в вооруженных силах Украины 526 солдат и офицеров числились без вести пропавшими. Из них на сегодняшний день найдены живыми или мертвыми 457.

Могила погибших в Донбассе

На данный момент считаются без вести пропавшими: 69 служащих ВСУ, 16 бойцов Нацгвардии Украины, 5 сотрудников Государственной пограничной службы, 24 служащих МВС, 11 бойцов добровольческих батальонов. Кроме этого, по данным МККК , без вести пропавшими числятся 800 гражданских лиц. "Но настоящую цифру мы узнаем только после запуска реестра. К нам до сих пор приходят обращения родных", - делится с DW Владимир Максимченко.

Боль матерей без границ

Виктория Солодухина в интервью DW подчеркивает, что они несколько лет пробуют общаться с семьями, проживающими на территориях неподконтрольных Киеву, у которых тоже пропали родные во время боев в 2014-15 годах. Два года назад в селе Марьинка "Надия" организовала акцию "Матери на нуле" и пригласила людей из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Станица Луганская в Донбассе

"С нашей стороны было больше десяти семей. А с оккупированной приехала только одна женщина. Мы вовремя подали списки в СБУ, чтобы люди с той стороны беспрепятственно прошли, - рассказывает Виктория. - Но часть семей не пропустила та сторона, а кого там пропустили, то не пустила уже украинская. Получилось, оттуда пришла единственная женщина, о которой мы и не знали. Она услышала, что будет акция, и приехала из Донецка".

Но и это Виктория считает большой победой. По ее словам, большинство родственников пропавших без вести, особенно в Донбассе, очень недоверчивы. "В прошлом году, - вспоминает активистка, - на акцию "Вспомнить каждого" приехали семьи из подконтрольных Украине Покровска и Станицы Луганской. Они доверяли нам и впервые приехали в Киев что-то требовать".

Возможной причиной затягивания работы комиссии Виктория видит нежелание разных ведомств страны честно признать свои ошибки во время активной фазы войны, когда выдавали родственникам погибших тела, не проверив до конца документы. Было много случаев, говорит Виктория, что тела были перепутаны, солдат хоронили под другими именами. "Очень много таких фактов всплывет. Возможно, поэтому и тормозится работа комиссии", - говорит Виктория.

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