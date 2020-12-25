Пропавшие без вести во время войны в Донбассе. Кто и как их ищет?

С начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году Международный Комитет Красного Креста (МККК) в Украине завел почти 1700 дел об исчезновении людей. Такими данными поделился с DW уполномоченный представительства МККК Александр Власенко. По его словам, кто-то нашелся живым, кто-то - мертвым, и к концу 2020 года осталось около 750 открытых дел.

В этой цифре соотношение между военными и гражданскими, как говорит Власенко, приблизительно равное: "В нашей организации лишь данные о пропавших, найти которых просили их прямые родственники. По их просьбе мы открываем дело и по их же просьбе закрываем". Специфика МККК такова, объясняет он, что заявления на поиск без вести пропавших могут подать только их близкие - родители, дети, братья, сестры, супруги, дедушка или бабушка. Заявления от непрямых родственников либо знакомых не принимаются.

Между живыми и мертвыми: история солдата Макаренко

Между живыми и мертвыми оказался и младший сержант Антон Макаренко из Киевской области. В интервью DW его мама Надежда и отец Николай говорят, что им выдали свидетельства и о том, что их сын без вести пропавший, и что он может быть заложником незаконных вооруженных формирований сепаратистов, и что в числе погибших. "Выбирайте, что пожелаете", - горько сокрушается Надежда.

После срочной службы в украинской армии Антон Макаренко подписал контракт на три года и служил водителем фельдъегерской службы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в части А 0168. В начале 2015 года его отправили в командировку в зону АТО, делится с DW мама. Звонил Антон ежедневно, но 9 февраля впервые не вышел на связь, рассказывает Надежда.

Антон Макаренко

"А 20 февраля, как раз в обед, мне звонит жена майора Василенко, который тоже должен был ехать 9 февраля в одной машине с Антоном, везти оборудование спецсвязи. Говорит, Надя, наши ребята попали под обстрел. Их не могут найти. Нужно написать заявление, чтобы возобновить поиски. У отца ложка выпала из рук", - всхлипывая, вспоминает Надежда.

Через пару дней из интернета родители Антона узнали об окружении украинских частей под Дебальцево. По одному из российских каналов даже показали репортаж о том, как у села Логвиново пророссийские сепаратисты обстреливали дорогу Дебальцево-Артемовск. По сообщениям СМИ самопровозглашенной "ДНР", 9 февраля 2015 года возле той деревни погибли 27 солдат и офицеров ВСУ. Среди них - полковники Сергей Цыганок и Игорь Павлов, назначенный перед этим первым заместителем руководителя АТО в Донецкой и Луганской областях.

Надежда Макаренко вспоминает, сын рассказывал, что часто возил полковника Цыганка штабным "уазиком" (УАЗ-469). Поэтому, они с мужем уверены, Антон в тот день был за рулем машины. Когда она в Киеве показала командирам военной части Антона взятые из интернета фотографии из-под Логвиново, те сразу узнали свой УАЗ с надписью "УКРОП". В марте 2015 года сепаратисты передали тела офицеров украинской стороне для погребения. Но Антона среди погибших не видели, говорят родители, ссылаясь на участников поисковой группы, которая привезла тела погибших.

Взяли в заложники?

"У нас есть письмо 2015 года, в котором сказано, что Антон Макаренко захвачен незаконными вооруженными формированиями и удерживается как заложник, - рассказывает Надежда. - Но поскольку часть территории в районе проведения АТО находится под контролем сепаратистов, освобождение заложников зависит от результата переговорного процесса".

Родители Антона Макаренко

Беда в том, продолжает отец Антона Николай, что украинская сторона не знает, где находится Антон, а сторона сепаратистов тоже ничего не сообщает. Только раз в интернете кто-то из ДНР выставил военный билет Антона, чистый, не замаранный кровью. Это, говорит отец, тоже дает надежду, что сын жив. Как-то родителям удалось пообщаться в 2016 году по телефону с представителем сепаратистов, который приглашал их приехать в самопровозглашенную "ДНР", если они хотят узнать больше о своем сыне. Но, по словам родителей, они не решаются на это.

Другая статистика по пропавшим без ввести в Донбассе

Несколько другие цифры пропавших без вести DW получила от Объединенного центра Службы безопасности Украины. Центр создан после начала военных действий на востоке Украины. В него входят сотрудники Государственной пограничной службы, МВД, ВСУ, Нацполиции, представители общественных организаций. По словам одной из сотрудниц центра Анны, основная задача ОЦ - координировать совместные действия по установлению и розыску пропавших без вести.

"На сегодня, - говорит Анна, - нам известно о 237 без вести пропавших. Из них 70 - это военнослужащие разных силовых структур. Остальные - гражданские: местное население, волонтеры, которые пересекали линию размежевания и исчезли. Количество пропавших уменьшается, идут поисковые работы, люди находятся".

В этом вопросе ОЦ постоянно в контакте с Нацполицией, поскольку только она уполномочена заводить и закрывать оперативно-розыскные дела, и полиция - главный орган, который ищет без вести пропавших, говорит Анна. Важно заметить, дополняет Анна, что ОЦ не занимается судьбами пропавших без вести в Крыму, как часто думают родственники.

"Крымчане захвачены силовыми структурами РФ, они сидят в тюрьмах РФ, поэтому их судьбой занимается Министерство иностранных дел Украины и Уполномоченный по правам человека", - объясняет она.

Почему расходятся данные по пропавшим без вести

Разницу между данными МККК и ОЦ эксперты объясняют отсутствием единого реестра пропавших без вести, в котором можно было бы собрать и сопоставить данные всех, кто занимается их поиском. "МККК может говорить только о своих цифрах. Ни мы, ни кто-либо другой не владеет исчерпывающей статистикой, сколько точно людей исчезло в связи с конфликтом в Донбассе", - говорит Александр Власенко.

Представитель Международного Комитета Красного Креста во время разговора с родственниками пропавших

Внести ясность в судьбы людей, по мнению экспертов, может специальная межведомственная "Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особенных обстоятельствах" и Единый реестр таких лиц. Это очень бы помогло и в формировании списков на обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР".

Формально комиссия создана весной 2019 года, но не работает, поскольку официально не назначен ее руководитель. По словам Анны, их центр прекратил активную работу с момента создания комиссии. Но их сотрудники ведут учет пропавших, как и прежде, поскольку это человеческие судьбы. "Центр готов передать комиссии всю свою информацию и наработки. У нас очень много материалов", - говорит Анна.

По информации DW руководитель спецкомиссии уже определен, но ждет официального приказа о назначении. Тем временем, после судебных тяжб в 2016 году, подтвердивших, что Антон Макаренко в заложниках на оккупированной территории, его родителям государство выплачивает ежемесячно контрактную зарплату сына.

"Но никто так и не может установить до сегодняшнего дня, где Антон, даже сказать, есть ли его имя в списках. Мы надеялись, если он жив, его могут вернуть при обмене пленными", - говорит мать пропавшего без вести Антона Макаренко.

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