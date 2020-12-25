Пропавшие без вести во время войны в Донбассе. Кто и как их ищет?

По данным Международного Комитета Красного Креста, за годы войны в Донбассе пропавшими без вести числятся около 750 человек. Кто занимается их поиском и от чего зависят их судьбы?
С начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году Международный Комитет Красного Креста (МККК) в Украине завел почти 1700 дел об исчезновении людей. Такими данными поделился с DW уполномоченный представительства МККК Александр Власенко. По его словам, кто-то нашелся живым, кто-то - мертвым, и к концу 2020 года осталось около 750 открытых дел.
В этой цифре соотношение между военными и гражданскими, как говорит Власенко, приблизительно равное: "В нашей организации лишь данные о пропавших, найти которых просили их прямые родственники. По их просьбе мы открываем дело и по их же просьбе закрываем". Специфика МККК такова, объясняет он, что заявления на поиск без вести пропавших могут подать только их близкие - родители, дети, братья, сестры, супруги, дедушка или бабушка. Заявления от непрямых родственников либо знакомых не принимаются.
Между живыми и мертвыми оказался и младший сержант Антон Макаренко из Киевской области. В интервью DW его мама Надежда и отец Николай говорят, что им выдали свидетельства и о том, что их сын без вести пропавший, и что он может быть заложником незаконных вооруженных формирований сепаратистов, и что в числе погибших. "Выбирайте, что пожелаете", - горько сокрушается Надежда.
После срочной службы в украинской армии Антон Макаренко подписал контракт на три года и служил водителем фельдъегерской службы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в части А 0168. В начале 2015 года его отправили в командировку в зону АТО, делится с DW мама. Звонил Антон ежедневно, но 9 февраля впервые не вышел на связь, рассказывает Надежда.
"А 20 февраля, как раз в обед, мне звонит жена майора Василенко, который тоже должен был ехать 9 февраля в одной машине с Антоном, везти оборудование спецсвязи. Говорит, Надя, наши ребята попали под обстрел. Их не могут найти. Нужно написать заявление, чтобы возобновить поиски. У отца ложка выпала из рук", - всхлипывая, вспоминает Надежда.
Через пару дней из интернета родители Антона узнали об окружении украинских частей под Дебальцево. По одному из российских каналов даже показали репортаж о том, как у села Логвиново пророссийские сепаратисты обстреливали дорогу Дебальцево-Артемовск. По сообщениям СМИ самопровозглашенной "ДНР", 9 февраля 2015 года возле той деревни погибли 27 солдат и офицеров ВСУ. Среди них - полковники Сергей Цыганок и Игорь Павлов, назначенный перед этим первым заместителем руководителя АТО в Донецкой и Луганской областях.
Надежда Макаренко вспоминает, сын рассказывал, что часто возил полковника Цыганка штабным "уазиком" (УАЗ-469). Поэтому, они с мужем уверены, Антон в тот день был за рулем машины. Когда она в Киеве показала командирам военной части Антона взятые из интернета фотографии из-под Логвиново, те сразу узнали свой УАЗ с надписью "УКРОП". В марте 2015 года сепаратисты передали тела офицеров украинской стороне для погребения. Но Антона среди погибших не видели, говорят родители, ссылаясь на участников поисковой группы, которая привезла тела погибших.
"У нас есть письмо 2015 года, в котором сказано, что Антон Макаренко захвачен незаконными вооруженными формированиями и удерживается как заложник, - рассказывает Надежда. - Но поскольку часть территории в районе проведения АТО находится под контролем сепаратистов, освобождение заложников зависит от результата переговорного процесса".
Беда в том, продолжает отец Антона Николай, что украинская сторона не знает, где находится Антон, а сторона сепаратистов тоже ничего не сообщает. Только раз в интернете кто-то из ДНР выставил военный билет Антона, чистый, не замаранный кровью. Это, говорит отец, тоже дает надежду, что сын жив. Как-то родителям удалось пообщаться в 2016 году по телефону с представителем сепаратистов, который приглашал их приехать в самопровозглашенную "ДНР", если они хотят узнать больше о своем сыне. Но, по словам родителей, они не решаются на это.
Несколько другие цифры пропавших без вести DW получила от Объединенного центра Службы безопасности Украины. Центр создан после начала военных действий на востоке Украины. В него входят сотрудники Государственной пограничной службы, МВД, ВСУ, Нацполиции, представители общественных организаций. По словам одной из сотрудниц центра Анны, основная задача ОЦ - координировать совместные действия по установлению и розыску пропавших без вести.
"На сегодня, - говорит Анна, - нам известно о 237 без вести пропавших. Из них 70 - это военнослужащие разных силовых структур. Остальные - гражданские: местное население, волонтеры, которые пересекали линию размежевания и исчезли. Количество пропавших уменьшается, идут поисковые работы, люди находятся".
В этом вопросе ОЦ постоянно в контакте с Нацполицией, поскольку только она уполномочена заводить и закрывать оперативно-розыскные дела, и полиция - главный орган, который ищет без вести пропавших, говорит Анна. Важно заметить, дополняет Анна, что ОЦ не занимается судьбами пропавших без вести в Крыму, как часто думают родственники.
"Крымчане захвачены силовыми структурами РФ, они сидят в тюрьмах РФ, поэтому их судьбой занимается Министерство иностранных дел Украины и Уполномоченный по правам человека", - объясняет она.
Разницу между данными МККК и ОЦ эксперты объясняют отсутствием единого реестра пропавших без вести, в котором можно было бы собрать и сопоставить данные всех, кто занимается их поиском. "МККК может говорить только о своих цифрах. Ни мы, ни кто-либо другой не владеет исчерпывающей статистикой, сколько точно людей исчезло в связи с конфликтом в Донбассе", - говорит Александр Власенко.
Внести ясность в судьбы людей, по мнению экспертов, может специальная межведомственная "Комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особенных обстоятельствах" и Единый реестр таких лиц. Это очень бы помогло и в формировании списков на обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР".
Формально комиссия создана весной 2019 года, но не работает, поскольку официально не назначен ее руководитель. По словам Анны, их центр прекратил активную работу с момента создания комиссии. Но их сотрудники ведут учет пропавших, как и прежде, поскольку это человеческие судьбы. "Центр готов передать комиссии всю свою информацию и наработки. У нас очень много материалов", - говорит Анна.
По информации DW руководитель спецкомиссии уже определен, но ждет официального приказа о назначении. Тем временем, после судебных тяжб в 2016 году, подтвердивших, что Антон Макаренко в заложниках на оккупированной территории, его родителям государство выплачивает ежемесячно контрактную зарплату сына.
"Но никто так и не может установить до сегодняшнего дня, где Антон, даже сказать, есть ли его имя в списках. Мы надеялись, если он жив, его могут вернуть при обмене пленными", - говорит мать пропавшего без вести Антона Макаренко.
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