"План действий по Донбассу" от Кравчука: в оценках преобладает скепсис

Во вторник, 10 ноября, в Минске должно состояться очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ожидается, что к этому моменту ОБСЕ сформирует свою позицию и, возможно, внесет предложения по поводу представленного украинской делегацией в ТКГ "Плана действий по Донбассу". В нем, среди прочего, идет речь о проведения 31 марта 2021 года выборов на неподконтрольных Киеву территориях этого региона. Как оценивают план украинские политики и эксперты - у DW.

Суть плана Кравчука

О подготовленном украинской делегацией в ТКГ "Плане действий по Донбассу" рассказал ее глава экс-президент Украины Леонид Кравчук. А в распространенном 5 декабря через Facebook сообщении делегации были изложены все пять пунктов плана.

Леонид Кравчук

В их числе - вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины, восстановление контроля Киева над российско-украинской госграницей, а также увеличение численности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на 1500 человек.

После выполнения в начале следующего года указанных предпосылок предлагается провести 31 марта местные выборы в районах Донбасса, контролируемых сейчас сепаратистами. "План совместных действий" не заменяет результаты работы ТКГ и встреч в "нормандском формате" (Германия, Франция, Россия и Украина), отметил Кравчук. При этом для реализации предложенного комплекса мероприятий требуется его одобрение президентом Украины и Верховной радой, говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.

Кремль отреагировал прохладно на план Кравчука

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября, на следующий день после обнародования плана, заявил, что выступает за его рассмотрение на встрече лидеров "нормандской четверки".

Дмитрий Песков

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, еще 5 ноября выразил сомнение в целесообразности этого плана. "Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированной в минских договоренностях", - сказал Песков.

Напомним, что в минских соглашениях пункт о местных выборах на неподконтрольной Киеву территории Донбасса стоит одним из первых, а пункт о переходе к Украине контроля за границей - одним из последних. В ответ на просьбу DW прокомментировать украинский "План действий по Донбассу" ответа из венского пресс-офиса ОБСЕ на момент публикации этой статьи не поступило.

Скепсис проевропейской оппозиции и поддержка - пророссийской

Между тем представители проевропейской оппозиции в Украине скептически отнеслись к плану. Член парламентской фракции "Европейской солидарности" Владимир Арьев в интервью DW назвал все его пункты нереалистичными и не исключил, что все это является политическим шоу ради рекламы миротворческой активности президента Владимира Зеленского. "Это попытка любой ценой добиться встречи в "норманнском формате", что является для Зеленского самоцелью. Он хочет таким образом продемонстрировать свое стремление добиться мира в Донбассе", - указал Арьев.

Виктор Медведчук

Он считает, что называть любые даты выборов в ОРДЛО, как и принятия Верховной радой соответствующих законов, можно только после окончательного освобождения этой территории, восстановления контроля Киева над границей с Россией и конституционного порядка на этих территориях.

В отличие от него, Виктор Медведчук, председатель политсовета "Оппозиционной платформы "За жизнь", которую считают пророссийской, приветствовал намерение принять специальный закон о выборах в ОРДЛО. В то же время он призвал "согласовать его с представителями Донецка и Луганска", что, кстати, предусмотрено и минскими соглашениями. Еще одно предложение Медведчука - принять закон об амнистии сепаратистов и "закон об особом статусе (ОРДЛО. - Ред.), действующий на постоянной основе".

Свободная экономическая зона для Донбасса

Со своей стороны, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с заявлением в развитие обнародованных пяти пунктов "Плана действий по Донбассу". Он сообщил о разработке офисом программы создания свободной экономической зоны в Донбассе и на западе Украины.

Андрей Ермак

В партии "Европейская солидарность" раскритиковали и эту идею. Депутат Рады от этой партии София Федына видит в таких планах угрозу Украине и ее европейским партнерам.

"Это может стать территорией, откуда потекут громадные потоки контрабанды, и они будут по сути "крышеваться" боевиками. А это - наращивание вооружений, возможность различных незаконных операций, формирования новых незаконных группировок, которые будут осуществлять свои действия даже не только в Украине, но и в других частях Европы", - предостерегла Федына.

Критика плана со стороны экспертов

Опрошенные DW эксперты тоже не питают иллюзий по поводу "План действий по Донбассу". У Украины фактически не осталось времени и возможности возобновить до 31 марта деятельность органов госвласти в ОРДЛО для организации там выборов, убеждена председатель "Украинского фонда исследования безопасности" Юлия Каздобина.

"У нас там люди ..., у которых длительное воздействие пропаганды сформировало негативное отношение к Украине как к враждебному государству. Без предварительной коммуникации с этими людьми проводить там выборы - слишком поспешный шаг", - полагает Каздобина.

Говорить о выборах в ОРДЛО ранее, чем истечет срок, соизмеримый со временем нахождения этой территории вне контроля Украины, невозможно. Таково мнение директора Института мировой политики Евгения Магды. "Сейчас план украинской делегации в ТКГ выглядит как котлета из двух сортов мяса. Причем один сорт условно пригоден в пищу, а другой ядовит", - добавил Магда в интервью DW. Его настораживает тот факт, что, несмотря на прохладную реакцию Кремля, украинский план неожиданно получил широкую информационную поддержку прессы в ОРДЛО.

Смотрите также:

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Усталость У шахтеров и без войны жизнь тяжелая, и работы, и заботы хватает. Как у этого шахтера из Лисичанска.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса На угольной шахте в Красноармейске На снимках Евгении Белорусец трудно обнаружить следы войны, потому что фотографии создавались в сотрудничестве с людьми, приложившими все свои силы для того, чтобы война не проникала в их жизнь. И туман скрывал эти следы.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Жизнь в тумане Возможно, поэтому Евгения Белорусец предпочитала снимать тогда, когда на Донбасс опускался туман. Реальная жизнь кажется ирреальной, но тем резче видны детали.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Рядом с линией фронта Несмотря ни на что, жители Донбасса отказываются жить по законам войны. Вот только удается ли это? Кому доверяет, кому верит эта жительница Красноармейска?

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Рабочее утро Жители Донбасса пытаются создавать своеобразные мирные анклавы, островки, не принимая там ни сепаратистов, ни российских, ни украинских военных. И ходят на работу, хотя зарплату давно не платят. На снимке - шахта в Красноармейске.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Перекур Как сладок перекур шахтеров в Красноармейске! Как будто и нет войны...

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Хочется оставаться красивой Женщины есть женщины. Они хотят оставаться красивыми и на шахте, и во время войны.

Рядом с линией фронта: повседневная жизнь Донбасса Уголь Донбасса "Примирение, которое мы упустили" ("Versöhnung, die wir verpasst haben"), - так называлась берлинская выставка фоторабот Евгении Белорусец. Сейчас ее работы вошли в экспозицию стипендиатов Фонда имени Фридриха Эберта, которую показывает Федеральный выставочный зал в Бонне. Автор: Наталия Королева

